newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Οικονομία 01 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Όσο η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες, τόσο θα συνεχίζεται η συζήτηση για τον «πληθωρισμό της απληστίας» (greedflation) και κατά πόσο πυροδοτεί το ράλι των τιμών.  Εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι ανατιμήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη δίψα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για υπερκέρδη, δεν είναι κάποιοι αιρετικοί, αλλά «ορθόδοξοι» οικονομολόγοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Έρευνα του ΔΝΤ έχει διαπιστώσει ότι το 45% του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, την περίοδο του μεγάλου πληθωριστικού κύματος του 2022-23, οφείλεται στα υψηλότερα επιχειρηματικά κέρδη, έναντι 40% στις τιμές των εισαγωγών και μόλις 25% στην άνοδο των μισθών.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο του πηθωρισμού της απληστίας έχουν αναδείξει  μεταξύ άλλων μελέτες του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ έστω με καθυστέρηση τον ανακάλυψε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα έρευνα για τον πληθωρισμό

Μολονότι η θεωρία του greedflation αμφισβητείται, νέα έρευνα οικονομολόγων αναδεικνύει τον ρόλο που παίζουν οι μεγάλες εταιρείες στη διαμόρφωση των τιμών και στις πληθωριστικές πιέσεις. Η έρευνα παρουσιάζεται στο CEPR (Centre for Economic Policy Research), ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την οικονομική πολιτική και βασίζεται σε μελέτη της Tράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements – BIS).

Όπως αποδεικνύει, με λεπτομερή στοιχεία από 16 χώρες, μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και μια λίστα βασικών προϊοντικών κατηγοριών, ευθύνονται ως και για το 56% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού, στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για τη νομισματική πολιτική, καθυστερώντας τη διάχυση των αποτελεσμάτων της.  Οι οικονομολόγοι μας εξηγούν γιατί οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων από της Κεντρικές Τράπεζες, δεν ήταν αρκετές για να τιθασευτεί ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.

Η συγκέντρωση της αγοράς και ο πληθωρισμός

Η έρευνα βασίστηκε σε μια τεράστια βάση δεδομένων: 2,9 δισεκατομμύρια συναλλαγές σε επίπεδο προϊόντος (barcode) από 16 ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, που καλύπτουν την περίοδο 2005-2020. Κάθε προϊόν συνδέθηκε με την εταιρεία που το παράγει, την κατηγορία στην οποία ανήκει, καθώς και με την αλυσίδα λιανεμπορίου που το διακινεί.

Οι οικονομολόγοι διαπίστωσαν τα εξής:

  • Οι αγορές είναι πολύ συγκεντρωμένες: Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν κατά μέσο όρο το 41% των πωλήσεων, ενώ οι 10 κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 48% της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι λίγες εταιρείες έχουν τεράστια επιρροή στην οικονομία.
  • Οι μεγάλες εταιρείες συγχρονίζουν τις τιμές τους: Υπάρχει υψηλός βαθμός συντονισμού στις αλλαγές τιμών μεταξύ των διαφόρων προϊόντων που πουλά η ίδια εταιρεία, καθώς και μεταξύ προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.
  • Οι αποφάσεις των μεγάλων εταιρειών έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο: Πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας.  Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων εταιριών ευθύνεται για το 41% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού. Τη μερίδα του λέοντος έχουν οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις (26%), ενώ το υπόλοιπο 15% διαμορφώνεται από άλλες μεγάλες επιχειρήσεις εκτός του τοπ-10. Άλλο ένα 15% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού αποδίδεται στις αλλαγές τιμών σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων.

Συνολικά το 56% των διακυμάνσεων του πληθωρισμού στις ανεπτυγμένες χώρες οφείλεται στις αποφάσεις συγκεκριμένων μεγάλων εταιρειών και κατηγοριών προϊόντων και όχι σε γενικούς οικονομικούς παράγοντες.

Ενδιαφέρον έχει ότι στις αναδυόμενες αγορές, όπου ο πληθωρισμός είναι γενικά υψηλότερος και οι αγορές λιγότερο συγκεντρωμένες, οι μεγάλες εταιρείες εξηγούν μόνο το 20% της διακύμανσης του πληθωρισμού.

Το μεγάλο πληθωριστικό κύμα του 2021-22

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αύξησης των τιμών μετά την πανδημία του COVID-19, οι μεγάλες εταιρείες έπαιξαν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο. Περίπου το ένα τρίτο του πληθωρισμού της περιόδου 2021-2022 στις ανεπτυγμένες οικονομίες οφειλόταν στις αποφάσεις τιμολόγησης αυτών των εταιρειών.

Αυτό συνέβη για δύο λόγους: Πρώτον, λόγω της στρατηγικής κάθε εταιρείας ξεχωριστά  (π.χ. αποφάσεις για περιθώρια κέρδους). Δεύτερον, επειδή οι μεγάλες εταιρείες αντέδρασαν πιο έντονα σε κοινά προβλήματα, όπως οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αύξηση των τιμών ενέργειας.

Το παράδειγμα της Γερμανίας δείχνει ξεκάθαρα πως κατά τη διάρκεια του πληθωριστικού κύματος, οι επιδράσεις από συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες έπαιξαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τους γενικούς μακροοικονομικούς παράγοντες.

Νομισματική πολιτική

Αυτή η ανακάλυψη έχει σημαντικές συνέπειες για την αποτελεσματικότητα των κεντρικών τραπεζών. Όταν οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια για να μειώσουν τον πληθωρισμό, η πολιτική τους δουλεύει πιο αργά όταν οι αγορές είναι συγκεντρωμένες.

Η έρευνα για τις ΗΠΑ και την ευρωζώνη δείχνει κάτι παράδοξο: μετά από μια αύξηση επιτοκίων, ο πληθωρισμός αρχικά αυξάνεται αντί να μειωθεί – αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «το παζλ των τιμών» (price puzzle). Η αρχική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες, που συνεχίζουν να αυξάνουν τιμές.

Αντίθετα, ο μακροοικονομικός πληθωρισμός (η μη σταθμισμένη μέση τιμή) αντιδρά όπως προβλέπει η θεωρία: μειώνεται σταδιακά.

Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού, μεταφέροντας στους καταναλωτές το κόστος χρηματοδότησης και των εισροών τους πιο έντονα από ό,τι οι μικρότερες επιχειρήσεις.

Το συμπέρασμα των οικονομολόγων

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία, ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από γενικούς μακροοικονομικούς παράγοντες. Οι αποφάσεις λίγων μεγάλων εταιρειών έχουν τεράστια σημασία – και αυτό πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση των τιμών που θέτουν οι μεγάλες εταιρείες μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση του πληθωρισμού.

Nίπτουν τας χείρας τους για το greedflation

Το  πολιτικό «ζουμί» της έρευνας εντοποίζεται στον αστερίσκο μιας υποσημείωσης. Οι ερευνητές, οι οποίοι δουλεύουν για μεγάλους οργανισμούς των κεντρικών τραπεζών (Ευρωσύστημα, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), αποφεύγουν να πάρουν θέση για τον πληθωρισμό της απληστίας.

Διευκρινίζουν ότι δεν εξετάζουν τον ρόλο που παίζουν οι προσαρμογές των περιθωρίων κέρδους στις μεταβολές των τιμών. «Τα ευρήματά μας δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το αν οι μεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν δυσανάλογα τα περιθώρια κέρδους τους κατά τη διάρκεια της αύξησης του πληθωρισμού το 2021-22, δηλαδή τη συζήτηση για τον ‘πληθωρισμό της απληστίας’». Κρατάνε όμως αποστάσεις από τη θεωρια του greedflation, σημειώνοντας ότι «τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η προσαρμογή των περιθωρίων κέρδους δεν ήταν σημαντικός παράγοντας στην αύξηση του πληθωρισμού».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Όσα ισχύουν 01.01.26

Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ

Σύνταξη
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 01.01.26

Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου - Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο