newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 12:00

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

Με το προσδόκιμο ζωής και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξάνονται, οι εξηντάρηδες και εξηντάρες του σήμερα, είναι οι σαραντάρηδες και σαραντάρες του χθες.

Δεν πρόκειται για επιστημονική διαπίστωση, αλλά για δημοφιλή εικασία που επικαλείται δημοσκοπικά δεδομένα και αναπαράγεται με ζέση από όσους ειδικεύονται στην ακμάζουσα «ασημένια οικονομία».

Καθώς οι άνω των 60 ετών αποτελούν όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, πληθαίνουν οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι ειδικοί που απευθύνονται στην αγορά των silver spenders.

Οι εξηντάρηδες του ενός τρίτου

Μοντέλα πρόβλεψης του ΟΗΕ για τον παγκόσμιο πληθυσμό (UN World Population Prospects), ανεβάζουν το ποσοστό των 65+ στην Ελλάδα στο 24,4%, καθιστώντας μας την έννατη πιο γερασμένη χώρα σε ένα σύνολο 36 ανεπτυγμένων οικονομιών. Αν σε αυτούς προσθέσουμε τη γενιά των 60-65,  τότε πάνω από  ένας στους τρεις Έλληνες, έχει πατήσει τα δεύτερα – ήντα.

«Μιλάμε συνέχεια για τη Gen Ζ, ενώ η μεγαλύτερη μερίδα της αγοράς είναι οι εξηντάρηδες. Αυτοί είναι οι σαραντάρηδες του σήμερα», σχολίαζε ομιλητής, στο πρόσφατο συνέδριο του Ιδρύματος Έρευνας Λιανικής Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Οι σημερινοί εξηντάρηδες και εξηντάρες έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι παππούδες και γιαγιάδες από ό,τι οι συνομήλικοί τους πριν 30 χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν νιώθουν απόμαχοι της ζωής.

Άλλωστε ο εργάσιμος βίος μπορεί να παραταθεί και μετά τη συνταξιοδότηση, η οποία μοιάζει με αντικατοπτρισμό στην έρημο. Όσο την πλησιάζεις τόσο απομακρύνεται. Ακόμα και αν η εξηντάρα δεν νιώθει ή κυρίως δεν δείχνει σαραντάρα, πρέπει τουλάχιστον να το προσπαθήσει για να προσαρμοστεί στα δεδομένα.

Είναι τα 60 τα νέα 40;

Η βρετανική πλατφόρμα restless απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 50 ετών, με αγγελίες εύρεσης εργασίας, οικονομικές, ιατρικές, ταξιδιωτικές συμβουλές, ζωντανές εκδηλώσεις και υπηρεσίες dating.

Σε σχετικό άρθρο με τίτλο «Είναι τα 60 τα νέα 40;» παραπέμπει σε δημοσκόπηση, που έδειξε ότι πάνω από τους μισούς 60+, τοποθετούν την έναρξη της τρίτης ηλικίας στα 76 χρόνια. νωρίτερα. Ο ένας στους τρεις θεωρεί ότι τα γηρατειά ξεκινάνε στα 80. Το  46% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο fit από τους γονείς τους στην ίδια ηλικία, ενώ ένας στους δέκα έχει περισσότερη ενέργεια από τα παιδιά του.

Παραθέτει τις δηλώσεις του δρ. Sergei Scherbov, ειδικού στη γήρανση, που υποστηρίζει ότι ο σημερινός εξηντάρης θεωρείται πλέον μεσήλικας, όταν δύο αιώνες πριν ήταν όχι απλώς ηλικιωμένος, αλλά Μαθουσάλας.

Τα ψυχικά ατού των εξηντάρηδων

Σύμφωνα με ανάλυση ψυχολόγου στην πλατφόρμα geediting, όσοι μεγάλωσαν στα ‘60s και στα ‘70s (δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ 1955 και 1965), διαθέτουν κάποιες ψυχικές δυνάμεις, που σπανίζουν ανάμεσα στα νεότερα άτομα.

Η ηλικιακή κατηγοριοποίηση που κάνει είναι πρωτότυπη, καθώς περιλαμβάνει τους νεότερους της γενιάς των boomers και τους πιο ώριμους της γενιάς Χ.

Πρόκειται για μια γενιά που μεγάλωσε «με περισσότερο αδόμητο χρόνο και λιγότερους ψηφιακούς περισπασμούς», τονίζει ο συγγραφέας. Στην Ελλάδα είναι το αντίστοιχο «τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν τι θα πει να παίζεις στην αλάνα και είναι κολλημένα στο κινητό».

Για όσους πιστεύουν τις ψυχολογικές αναλύσεις ειδικών (ή «ειδικών») τα ατού των εξηντάρηδων είναι τα εξής:

To ζευγάρι έχει γυρισμένη την πλάτη. Είναι 40, 50 ή 60;

Δεν «μασάνε» με την πρώτη δυσκολία 

Όσοι μεγάλωσαν στα ‘60s και τα ‘70s έχουν μάθει να θεωρούν τις οχλήσεις και τις καθυστερήσεις φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Μπορούν να περιμένουν σε ουρές, να ελίσσονται στη ζούγκλα της γραφειοκρατίας,  βρίσκουν κάτι να απασχοληθούν όταν βαριούνται (ή όταν πέφτει το ίντερνετ ή η μπαταρία του κινητού). Οι σημερινοί εξηντάρηδες ανέπτυξαν μια ικανότητα που στην ψυχολογία ονομάζεται «ανοχή στη δυσφορία» (distress tolerance). Σημαίνει ότι μπορείς να διαχειρίζεσαι δυσάρεστα συναισθήματα ή καταστάσεις χωρίς να νιώθεις άμεσα την ανάγκη να «δραπετεύσεις» από αυτά, ιδιότητα που σήμερα σπανίζει.

Δεν τρέφονται με likes

Η δεύτερη δύναμη αφορά την ανεξαρτησία χωρίς την ανάγκη για χειροκροτήματα. Τα παιδιά των ‘60s και ‘70s μεγάλωσαν με τη νοοτροπία «βγάλτα πέρα μόνος σου». Όχι επειδή απαραίτητα επειδή δεν υπήρχε υποστήριξη, αλλά επειδή περίμεναν από σένα να είσαι αυτάρκης. Δεν χρειάζονταν συνεχή επιβεβαίωση μέσω likes ή σχολίων, αλλά διατηρούσαν μια  εσωτερική σταθερότητα πολύτιμη σε κάθε εποχή.

Δεν τους γονατίζει το συναίσθημα

Η τρίτη δύναμη είναι μια πρακτική σχέση με τα συναισθήματα. Πολλοί έμαθαν να κρατάνε μέσα τους ό,τι νιώθουν, καταπιέζοντας το συναίσθημα για χάρη της λογικής. Αρκετοί όμως ανέπτυξαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν μεν τα συναισθήματά τους, αλλά να μην κυριαρχούνται από αυτά.  Μπορούσαν να νιώθουν άγχος, αλλά να συνεχίζουν να εργάζονται, να νιώθουν λύπη αλλά να «είναι εκεί» για τους κοντινούς τους ανθρώπους, να τσαντίζονται, αλλά να δίνουν τόπο στην οργή. Διαθέτουν κάτι σαν «συναισθηματικό θερμοστάτη», ατηρώντας τη συμπεριφορά τους ευθυγραμμισμένη με μακροπρόθεσμους στόχους.

Δεν τα χάνουν στον έξω κόσμο

Η τέταρτη δύναμη αφορά την κοινωνική αυτοπεποίθηση. Χωρίς ψηφιακές διαμεσολαβήσεις, αναγκάστηκαν να εξασκούν κοινωνικές δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο. Έλυναν τις παρεξηγήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, έπαιρναν τηλέφωνο (αντί να επικοινωνούν με μηνύματα), ήξεραν να «διαβάζουν» τον άλλον, από τις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής, τη γλώσσα του σώματος. Η τριβή με τον έξω κόσμο τους καλλιέργησε μια κοινωνική ανθεκτικότητα που λείπει συχνά σήμερα.

Την παλεύουν με ό,τι έχουν

Η πέμπτη δύναμη είναι η νοοτροπία «τα βγάζω πέρα», με αυτό που έχω». Έβρισκαν εφευρετικές λύσεις, μπάλωναν πράγματα (κυριολεκτικά και μεταφορικά), αυτοσχεδίαζαν, αν κάτι χάλαγε προσπαθούσαν πρώτα να το φτιάξουν πριν σπεύσουν να πάρουν καινούργιο. Ψυχολογικά σημαίνει ότι μαθαίνω να αντιμετωπίζω καταστάσεις εστιάζοντας στο πρόβλημα, με πρακτικά μέτρα. Μια νοοτροπία που χτίζει  ικανότητα και αυτοπεποίθηση, προσφέροντας μια εναλλακτική στη σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα κατανάλωσης.

Ξέρουν να περιμένουν

Η έκτη δύναμη αφορά την υπομονή για μακροπρόθεσμα  χρονοδιαγράμματα. Χωρίς τη συνεχή άμεση ικανοποίηση (την κουλτούρα του click-bait) , ανέπτυξαν την ικανότητα να περιμένουν και να επιμένουν και για να πετύχουν έναν στόχο. Αντί να αντιδρούν σαν τα σκυλάκια του Παβλόφ, με ερέθισμα και ανταμοιβή, μάθαιναν στην στην αναβολή της ικανοποίησης και την επιβράβευση μετά από αναμονή.  Πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να γίνονται όλα γρήγορα και εξιίσου γρήγορα αποθαρρύνονται.

Είναι ο εαυτός τους

Τέλος, η έβδομη και πιο σπάνια δύναμη είναι μια γειωμένη αίσθηση ταυτότητας. Σήμερα μαθαίνεις να πλασάρεις τον εαυτό σου ως ένα brand – εξού και η ανάγκη για rebranding. Γι’αυτούς που μεγάλωσαν χωρίς να συγκρίνουν διαρκώς τον εαυτό τους με τα stories και τα highlights όλων των υπόλοιπων, η προσωπική ταυτότητα προερχόταν περισσότερο από το τι κάνουν και πώς ζουν και όχι από το πώς εμφανίζονται στο ψηφιακό σύμπαν. Η σύγκριση με τον διπλανό πάντα υπήρχε, όσο και η κοινωνική πίεση για το τι προβάλλεις προς τα έξω. Όμως δεν ήταν τόσο έντονη όσο σήμερα. Η σταθερή ταυτότητα, το να ξέρεις ποιος είσαι, προσφέρει μια ψυχολογική ανθεκτικότητα πολύτιμη στη σημερινή εποχή της ψηφιακής παραζάλης και του βομβαρδισμού με εικόνες «τελειότητας» στα  social media.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου

Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σύνταξη
Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)
Μπάσκετ 31.12.25

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Σύνταξη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο