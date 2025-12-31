«Φως στο Τούνελ»: Κατάκτηση της κορυφής για την έκτακτη εκπομπή στο MEGA

Η κατάκτηση κορυφής που σημείωσε η έκτακτη μετάδοση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ανέδειξε για μία ακόμη φορά τη δύναμή της στην τηλεθέαση.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη απέσπασε την πρωτιά σε όλες τις βασικές κατηγορίες κοινού. Στο σύνολο του κοινού κατέγραψε ποσοστό 18,8% και στο δυναμικό κοινό 18-54 ποσοστό 18,3%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στο επίκεντρο της χθεσινής εκπομπής βρέθηκε η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, που αναδείχθηκε για πρώτη φορά στο «Τούνελ».

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ανταπόκριση των γυναικών, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 23,5%, σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα.

Η σταθερή εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και η πρωτιά ακόμη και εκτός της καθιερωμένης τηλεοπτικής του ζώνης, επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Τούνελ» στην ερευνητική δημοσιογραφία.

