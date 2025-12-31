Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
«Φως στο Τούνελ»: Κατάκτηση της κορυφής για την έκτακτη εκπομπή στο MEGA
«Φως στο Τούνελ»: Κατάκτηση της κορυφής για την έκτακτη εκπομπή στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ» πάντα με αποκαλύψεις.

Η κατάκτηση κορυφής που σημείωσε η έκτακτη μετάδοση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ανέδειξε για μία ακόμη φορά τη δύναμή της στην τηλεθέαση.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη απέσπασε την πρωτιά σε όλες τις βασικές κατηγορίες κοινού. Στο σύνολο του κοινού κατέγραψε ποσοστό 18,8% και  στο δυναμικό κοινό 18-54 ποσοστό 18,3%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στο επίκεντρο της χθεσινής εκπομπής βρέθηκε η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, που αναδείχθηκε για πρώτη φορά στο «Τούνελ».

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ανταπόκριση των γυναικών, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 23,5%, σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα.

Η σταθερή εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και η πρωτιά ακόμη και εκτός της καθιερωμένης τηλεοπτικής του ζώνης, επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Τούνελ» στην ερευνητική δημοσιογραφία.

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
