Αναβάλλεται το ντεμπούτο του χρυσού smartphone του Τραμπ
Τεχνολογία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 12:45

Αναβάλλεται το ντεμπούτο του χρυσού smartphone του Τραμπ

Μια ακόμα καθυστέρηση για το χρυσό smartphone που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο

Spotlight

Διαψεύδοντας τον Τραμπ, η Trump Mobile, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που ιδρύθηκε από τον Οργανισμό Trump, ανέβαλε τα σχέδια για την αποστολή του χρυσού smartphone της μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό σηματοδοτεί την τελευταία οπισθοδρόμηση για το έργο, το οποίο αρχικά είχε υποσχεθεί να προσφέρει ένα smartphone αμερικανικής κατασκευής με κόστος 499 δολάρια για να ανταγωνιστεί τις mainstream συσκευές της Apple και της Samsung, αλλά στη συνέχεια μείωσε τις φιλοδοξίες του.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Trump Mobile δήλωσε στους Financial Times ότι το πρόσφατο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθυστέρησε τις παραδόσεις του τηλεφώνου. Πρόσθεσε ότι υπάρχει «ισχυρή πιθανότητα» η συσκευή να μην αποσταλεί αυτόν τον μήνα.

Η συσκευή «T1», μαζί με ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας με κόστος 47,45 δολάρια το μήνα, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, ήταν μία από τις πολλές προσπάθειες της οικογενειακής επιχείρησης Trump να επωφεληθεί από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η κυκλοφορία συνέπεσε με την κριτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Apple για την μεγάλη εξάρτησή της από τους Κινέζους κατασκευαστές. Απαίτησε μάλιστα από την εταιρεία να κατασκευάσει τις συσκευές στις ΗΠΑ, απειλώντας την ίδια, καθώς και τη Samsung, με δασμούς 25%.

Συνεχείς αναβολές για το τηλέφωνο Τραμπ

Η Trump Mobile ανακοίνωσε αρχικά ότι το T1 θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και θα «κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», με προπαραγγελία 100 δολαρίων για την εξασφάλιση της συσκευής.

Ο ισχυρισμός της ότι η συσκευή θα είναι αμερικανικής κατασκευής αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από αναλυτές της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικούς του κλάδου. Σημείωσαν ότι η κατασκευή μιας συσκευής με μαζική απήχηση στους καταναλωτές χρησιμοποιώντας μόνο αμερικανικά εξαρτήματα θα ήταν σχεδόν αδύνατη, δεδομένης της συντριπτικής εξάρτησης από τις ασιατικές αλυσίδες εφοδιασμού από τους υπάρχοντες προμηθευτές smartphone.

Λιγότερο από το 5% των εξαρτημάτων σε ένα iPhone κατασκευάζονται επί του παρόντος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία, η Trump Mobile απέσυρε τον ισχυρισμό της, τροποποιώντας το διαφημιστικό της υλικό λέγοντας ότι αντ’ αυτού θα «εφευρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ημερομηνία κυκλοφορίας του T1 τον Αύγουστο μετατέθηκε αργότερα για το τέλος του έτους.

Πιο πρόσφατα, η Trump Mobile άρχισε να προσφέρει μεταχειρισμένες συσκευές από τους δύο κυρίαρχους παρόχους smartphone στις ΗΠΑ, την Apple και τη Samsung.

Προσφέρει το iPhone 15, που κυκλοφόρησε το 2023, στα 629 δολάρια. Ο ιστότοπος αναφέρει ότι οι μεταχειρισμένες συσκευές της διατίθενται «χωρίς την φουσκωμένη τιμή». Ένα νέο iPhone 16, που κυκλοφόρησε πέρυσι, κοστίζει 699 δολάρια εάν αγοραστεί απευθείας από την Apple.

Πωλούνται μεταχειρισμένα φτιαγμένα εκτός ΗΠΑ

Η Trump Mobile πωλεί επίσης μεταχειρισμένα μοντέλα του Samsung S24, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024, για 459 δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερη από την τιμή μιας μεταχειρισμένης έκδοσης της ίδιας συσκευής από τον ιστότοπο της Samsung, όπου η τιμή της είναι 489 δολάρια.

Η ομάδα πίσω από την Trump Mobile έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ. Οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, δήλωσαν ότι «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στον κλάδο».

Η τριάδα στελεχών της Trump Mobile – ο Πατ Ο’Μπράιεν, ο Έρικ Τόμας και ο Ντον Χέντρικσον – εμφανίστηκαν μεν αλλά από τότε λίγα στοιχεία για το παρελθόν τους έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ο επικεφαλής συσκευών της Trump Mobile, Τόμας, ήταν ιδιοκτήτης  επιχείρησης ακινήτων που ονομάζεται Olympus Constructors στη Γιούτα, επιβεβαίωσε η εταιρεία στους Financial Times.

Ο Ο’Μπράιαν είναι πρόεδρος της Esurety Ventures, ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα το Μιζούρι που διαχειρίζεται τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Trump Mobile.

Ο Χέντρικσον είναι καταχωρημένος στο διαδίκτυο ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Liberty Mobile Wireless, του λιγότερο γνωστού φορέα εικονικού δικτύου με έδρα τη Φλόριντα που παρέχει το πρόγραμμα Trump Mobile, το οποίο λειτουργεί από τον Πύργο Τραμπ στο Μαϊάμι. Στην εκδήλωση τον Ιούνιο, ο Ο’Μπράιαν είπε ότι ο Χέντρικσον είχε εμπειρία στον κλάδο των τηλεειδοποιητών.

Πηγή: OT.gr

