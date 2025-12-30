science
«Απέτυχε» το πρόγραμμα καθαρισμού του Έβερεστ – Η κορυφή του κόσμου έγινε χωματερή
Περιβάλλον 30 Δεκεμβρίου 2025 | 14:49

«Απέτυχε» το πρόγραμμα καθαρισμού του Έβερεστ – Η κορυφή του κόσμου έγινε χωματερή

Οι ορειβάτες στο Έβερεστ βρήκαν τρόπο να παίρνουν πίσω τα χρήματα της εγγύησης χωρίς να παίρνουν μαζί τους όλα τα σκουπίδια τους.

Πρόγραμμα που υποτίθεται ότι ενθαρρύνει τους ορειβάτες να μην αφήνουν σκουπίδια στο Έβερεστ τερματίζεται έπειτα από 11 χρόνια αναποτελεσματικής εφαρμογής, ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι ορειβάτες καλούνταν να καταβάλλουν εγγύηση 4.000 δολαρίων έκαστος, ποσό που τους επιστρεφόταν αν μετέφεραν μαζί τους από το Έβερεστ τουλάχιστον 8 κιλά απορριμμάτων ο καθένας.

Η πρωτοβουλία όμως «απέτυχε να αποφέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα», ανέφερε στο BBC αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού.

Τα σκουπίδια συνέχισαν να συσσωρεύονται και το πρόγραμμα εγγύησης εξελίχθηκε σε «διοικητικό βάρος, είπε ο Χιμάλ Γκαουτάμ.

Σχεδόν όλοι οι ορειβάτες έπαιρναν πίσω τα χρήματα της εγγύησης, όμως τα σκουπίδια που μετέφεραν μαζί τους προέρχονταν από κατασκηνώσεις προετοιμασίας σε χαμηλό υψόμετρο, όχι από τις κατασκηνώσεις κοντά στην κορυφή όπου το πρόβλημα της ρύπανσης είναι εντονότερο.

Δεκάδες τόνοι σκουπιδιών εκτιμάται ότι έχουν συσσωρευτεί στην κορυφή και γύρω από τις κατασκηνώσεις του Έβερεστ (David Liano)

Δεκάδες τόνοι σκουπιδιών εκτιμάται ότι έχουν συσσωρευτεί στην κορυφή και γύρω από τις κατασκηνώσεις του Έβερεστ (David Liano)

«Από τις υψηλότερες κατασκηνώσεις ο κόσμος συνήθως μεταφέρει μόνο δεξαμενές οξυγόνου» δήλωσε ο Τσέρινγκ Σέρπα, διευθύνων σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου Ρύπανσης του Σαγκαρμάθα, υπεύθυνης για ένα από τα σημεία ελέγχου στο Έβερεστ.

«Άλλα αντικείμενα, όπως σκηνές και κονσέρβες και συσκευασίες φαγητών και ποτών, απορρίπτονται επιτόπου, γι’ αυτό και βλέπουμε τα σκουπίδια να συσσωρεύονται» είπε.

Σύμφωνα με τον Σέρπα, ο μέσος ορειβάτης αφήνει πίσω του περίπου 12 κιλά σκουπιδιών στις έξι εβδομάδες που διαρκεί μια τυπική αποστολή εγκλιματισμού και ορειβασίας.

Όπως λέει ο ίδιος, το πρόγραμμα εγγύησης ήταν εξαρχής εσφαλμένο, δεδομένου ότι απαιτούσε από τους ορειβάτες να φέρνουν πίσω λιγότερα απορρίμματα από ό,τι παρήγαγαν.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ προωθεί τώρα νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο κάθε τουρίστας θα πληρώνει ένα μη επιστρεφόμενο τέλος προκειμένου να δημιουργηθεί σημείο ελέγχου στην Κατασκήνωση Δύο και να αναπτυχθούν φύλακες σε μεγάλα υψόμετρα.

Το τέλος θα φτάνει τα 4.000 δολάρια ανά ορειβάτη, ανέφεραν αξιωματούχοι του υπουργείου Τουρισμού, το ίδιο ποσό που καταβάλλεται σήμερα ως εγγύηση.

Περίπου 50 τόνοι σκουπιδιών υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί στην κορυφή του Έβερεστ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών τόνων ανθρώπινων κοπράνων που παραμένουν κατεψυγμένα και άθικτα.

Γύρω από την κορυφή έχουν μαζευτεί επίσης περίπου 200 πτώματα ορειβατών, τα οποία είναι πρακτικά δύσκολο ή αδύνατο να απομακρυνθούν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
