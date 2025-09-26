newspaper
26.09.2025
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Σκιέρ έγραψε ιστορία κατεβαίνοντας από την κορυφή του Έβερεστ χωρίς μάσκα οξυγόνου

Ο Άντζεϊ Μπάρτζιελ πέρασε 16 ώρες στη «ζώνη του θανάτου» πριν αρχίσει την κατάβαση μέχρι τη βάση του Έβερεστ.

O πολωνός αλπινιστής Άντζεϊ Μπάρτζιελ έγινε αυτή την εβδομάδα ο πρώτος άνθρωπος που αναρριχήθηκε στο Έβερεστ και μετά κατέβηκε με σκι χωρίς φιάλη οξυγόνου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομάδα του.

Η αναρρίχηση ως την κορυφή των 8.848 μέτρων πήρε περισσότερο χρόνο λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης και ο Μπάρτζιελ «πέρασε 16 ώρες στη ζώνη του θανάτου», πάνω από τα 8.000 μέτρα, χωρίς μάσκα οξυγόνου.

«Έμεινε μόνο λίγα λεπτά στην κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου πριν φορέσει τα σκι και αρχίσει την ιστορική κατάβαση σε έναν αγώνα δρόμου με τον ήλιο που έδυε» ανέφερε η ομάδα του.

Ο 37χρονος ανέβασε βίντεο της κατάβασης στο λογαριασμό του στο Instagram. Καθώς έπεφτε η νύχτα, ο Μπάρτζιελ χρειάστηκε να κάνει στάση στην Κατασκήνωση 2, σε υψόμετρο 6.400 μέτρων, και έφτασε στη βάση του όρους με σκι την επόμενη ημέρα.

View this post on Instagram

A post shared by Andrzej Bargiel (@andrzejbargiel)

Λίγοι σκιέρ είχαν αναμετρηθεί μέχρι σήμερα με το Έβερεστ, όλοι όμως φορούσαν μάσκα οξυγόνου. Το 2000, ο Σλοβένος Ντάβοριν Κάρνικαρ έγινε ο πρώτος που ολοκλήρωσε την κατάβαση με σκι με φιάλη οξυγόνου.

Το 2009, ο θαρραλέος Μπάρτζιελ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατέβηκε με σκι από την κορυφή του K2 στο Πακιστάν, της δεύτερης ψηλότερης κορυφής του κόσμου, η οποία βρίσκεται κι αυτή στην οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Οι φθινοπωρινές αναρριχήσεις στο Έβερεστ είναι σπάνιες λόγω της πυκνής χιονόπτωσης και της μειωμένης διάρκειας της ημέρας.

Φέτος τον Μάιο, ο 55χρονος Νεπαλέζος Κάμι Ρίτα πάτησε στην κορυφή του Έβερεστ για 31η φορά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των περισσότερων αναρριχήσεων που ανήκε στον ίδιο.

Τον ίδιο μήνα, τέσσερις βρετανοί ορειβάτες κατέκτησαν την κορυφή του Έβερεστ έπειτα από προετοιμασία με εισπνοές αέριου ξένου, μια μέθοδος που όπως υποστηρίζουν μείωσε κατά αρκετές εβδομάδες η διαδικασία εγκλιματισμού.

«Ο ουρανός είναι το όριο; Όχι για τους Πολωνούς! Ο Άντζεϊ Μπάρτζιελ μόλις κατέβηκε με σκι από το Όρος Έβερεστ» έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

