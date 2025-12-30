Στα ύψη οι τιμές για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς σε εστιατόρια και πίστες
Καρφίτσα δεν θα πέφτει στα μπουζούκια για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, με τις τιμές να θυμίζουν… μια άλλη εποχή.
Από τις μεγάλες πίστες έως τα πολυτελή ξενοδοχεία και από τα ακριβά εστιατόρια μέχρι τις ταβέρνες της γειτονιάς, οι επιλογές είναι πολλές.
Ωστόσο, όσοι δεν έκαναν κράτηση εγκαίρως για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, θα πρέπει να ελπίζουν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
Εστιατόρια για κάθε γούστο, αλλά και… τσέπη ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους πελάτες τους με λαχταριστά εορταστικά μενού.
Εστιατόριο στο Χαλάνδρι προσφέρει μενού με:
110 ευρώ/άτομο
-Ποτό καλωσορίσματος
-Σούπα βελουτέ πατάτας με κρέμα από χαβιάρι
-Τρία ορεκτικά
-Μοσχαρίσιο φιλέτο με πουρέ καρότου & σπαράγγια
-Black forest με σορμπέ από φρούτα του δάσους
Υπάρχουν ωστόσο και πιο προσιτές τιμές.
Εορταστικό μενού
75 ευρώ/άτομο
37 ευρώ/παιδί έως 12 ετών
Σαλάτα
-Σαλάτα μεσκλάν με αχλάδια ψητά, κρέμα gorgonzola, καρύδια πεκάν & Vinaigrette
-Δύο ορεκτικά
Κυρίως πιάτα
-Χοιρινό ρολό ψητό στον φούρνο με σάλτσα πορτοκαλιού, με τραγανή κρούστα και κύβους καραμελωμένου μήλου & πατάτες γκρατινέ ή παπαρδέλες με κακάο, με αργομαγειρεμένο μοσχάρι σε κόκκινο κρασί & flakes παρμεζάνας
Γλυκό
Cheesecake με επικάλυψη cranberries & σπόρους ροδιού
Και για όσους έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πολύ βαθιά… το χέρι στην τσέπη, υπάρχει και το ρεβεγιόν σε πολυτελή ξενοδοχεία.
Γνωστό «πεντάστερο» ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας προσφέρει ρεβεγιόν στο Roof Garden με κόστος 650 ευρώ το άτομο.
Το μενού περιλαμβάνει βασιλικό καβούρι, χαβιάρι, λευκή τρούφα και αστακό, ενώ την βραδιά πλαισιώνουν ζωντανή μουσική και DJ.
Σε άλλο πολυτελές ξενοδοχείο, η τιμή ανά άτομο είναι στα 595 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ξενοδοχεία με πιο οικονομικό μενού, στα 70 ευρώ το άτομο.
Sold out οι πίστες
Οι τιμές ξεκινούν από 250 ευρώ και ανάλογα με το μουσικό σχήμα φτάνουν μέχρι και τις 5.000 στα πρώτα τραπέζια. Ωστόσο, είναι sold out και αυτά.
Λόγω της εορταστικής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης, πολλά νυχτερινά κέντρα θα ανοίξουν περισσότερες ημέρες.
