Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)
Άλλα Αθλήματα 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:16

Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)

Η Φωτεινή Τριχά που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι μέλος της «χρυσής» Εθνικής ομάδας, αναδείχτηκε καλύτερη πολίστρια στον κόσμο για το 2025 – Τα σπουδαία επιτεύγματα της 20χρονης περιφερειακής, που γράφει ιστορία…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η Φωτεινή Τριχά αποτελεί την κορυφαία πολίστρια στον κόσμο για το 2025, σε μια από τις σπουδαιότερες διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Η 20χρονη περιφερειακή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, που πραγματοποίησε μια μυθική χρονιά τόσο με τους Πειραιώτες, όσο και με τη «γαλανόλευκη» αναδείχτηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία υγρού στίβου (World Aquatics) ως η κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίως!

Η Τριχά κατέκτησε με την Εθνική μας ομάδας πόλο Γυναικών, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αλλά και το World Cup της Κίνας. Η 20χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού, μάλιστα, ήταν και η πρώτη σκόρερ σε ολόκληρο το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, με 25 γκολ και ποσοστό ευστοχίας 66% (25/28 σουτ), θέτοντας από τότε ουσιαστικά υποψηφιότητα για να αποτελέσει την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025.

YouTube thumbnail

Τα πρώτα βήματα της Τριχά

Η Τριχά είναι το κορίτσι-θαύμα του ελληνικού πόλο, είναι γεννημένη μόλις τον Απρίλιο του 2005 και στα 20 της χρόνια είναι στην κορυφή του κόσμου. Μόλις από στα έξι της χρόνια, κατάλαβε ότι η πισίνα και το πόλο είναι η μεγάλη της αγάπη. Σε εκείνη την ηλικία είχε την πρώτη της επαφή με το άθλημα μέσα από την ομάδα του Τρίτωνα Αμαρουσίου.

Στα 12 εντάχθηκε στην ομάδα του Νηρέα Χαλανδρίου, εκεί όπου είχε την τύχη να μάθει δίπλα σε ονόματα του γυναικείου πόλο όπως αυτά της Ευτυχίας Καραγιάννη, της Κατερίνας Οικονομοπούλου και της Γεωργίας Ελληνάκη, όλες τους μέλη της «χρυσής» φουρνιάς της Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το εντυπωσιακό όμως είναι πως εκείνη γεννήθηκε έναν χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς.

Τα τρομερά επιτεύγματα στις μικρές ηλικίες

Η Τριχά ξεχώρισε για το ταλέντο της και σε ηλικία 14 χρονών θα καταφέρει ένα απίστευτο επίτευγμα, να γίνει η πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος της Α’ Γυναικών με 68 γκολ και ταυτόχρονα η πολυτιμότερη νέα πολίστρια του πρωταθλήματος.

Οι επιτυχίες που έχει μέχρι τα 15 της χρόνια ήταν πάρα πολλές και φυσικά όλες οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούσαν την εξέλιξη της, όπως φυσικά και ο Ολυμπιακός που εν συνεχεία δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Χρυσό μετάλλιο με τον Νηρέα στο πρωτάθλημα Νεανίδων του 2019 και άλλο ένα χρυσό στο πρωτάθλημα Μίνι Κορασίδων του 2017 όπως και 2 ασημένια μετάλλια στο Μίνι Κορασίδων (2018) και στο Νεανίδων (2018).

Το «άλμα» στον Ολυμπιακό και η «εκτόξευση» της Τριχά

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η 15χρονη περιφερειακός θα κάνει αυτό το βήμα, το οποίο μάλιστα θα είναι και μεγάλο, καθώς θα πάρει μεταγραφή στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στον κορυφαίο σύλλογο της χώρας θα καταφέρει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και μέσα σε μια πενταετία να θεωρείται κορυφαία περιφερειακή στον κόσμο.

H Τριχά από τα 15 της που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό έχει ήδη καταφέρει να πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα Ελλάδας (2021, 2022, 2023, 2024), 4 Κύπελλα Ελλάδας (2021, 2022, 2023, 2025), 2 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2024, 2025), ενώ δεν ήταν στην αποστολή των ερυθρόλευκων στα 4 ευρωπαϊκά τρόπαια που κατέκτησαν το 2021 και το 2022 (2 LEN Champions League, 1 LEN Super Cup).

YouTube thumbnail

Ήταν όμως κανονικά στο Σούπερ Καπ Ευρώπης το χειμώνα του 2022 και αγωνίστηκε στη νίκη με 11-4 επί του Εθνικού Πειραιώς. Έκτοτε και μέχρι και σήμερα η Τριχά είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας των Πειραιωτών και έχει στόχο όπως και η ίδια έχει τονίσει πολλές φορές να κατακτήσει το LEN Champions League με τον Ολυμπιακό. Και πλέον, μόλις στα 20 της χρόνια ηγείται της προσπάθειας των ερυθρόλευκων, παράλληλα με την Εθνική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τριχά παράλληλα με το πόλο και τις σπουδαίες επιτυχίες με Ολυμπιακό και Εθνική ομάδα σπουδάζει και στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ.

Η Εθνική ομάδα και το ονειρικό 2025

Η σχέση της Φωτεινής με την Εθνική ομάδα θα ξεκινήσει από το κλιμάκιο των Κορασίδων στην οποία υπήρξε αρχηγός και ηγήθηκε στην πορεία της ομάδας προς το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Κίρισι, το 2019 ενώ την ίδια χρονιά θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων στο Βόλο, όπου η Εθνική ομάδα κατέκτησε την 5η θέση.

Οι εξαιρετικές της εμφανίσεις δεν θα περάσουν απαρατήρητες από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Γυναικών, Γιώργο Μορφέση και γρήγορα θα έρθει η κλήση στην ομάδα, μόλις στα 14 της! Η πορεία της με την Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο του Βελιγραδίου και η ανάδειξή της σε κορυφαία παίκτρια του τουρνουά μόνο τυχαία δεν είναι.

Τρία χρόνια μετά έγραψε ιστορία με το εθνόσημο τόσο σε ομαδικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, αφού πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, στο οποίο και αναδείχτηκε πρώτη σκόρερ με 25 γκολ. αλλά και το World Cup της Κίνας. Και όπως είναι λογικό με τις εξωφρενικές επιδόσεις που είχε δεν γινόταν μην αναδειχτεί κορυφαία αθλήτρια του κόσμου.

YouTube thumbnail

Λίγες μέρες μετά το Παγκόσμιο, πέρασε στον λαιμό της και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών στη Βραζιλία, σε μια ονειρική καριέρα μόλις στα 20 της χρόνια.

