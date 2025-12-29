Επική στιγμή: Ο Βέργος πέτυχε χατ-τρικ και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι (vid)

Η Μέλμπουρν Βίκτορι επικράτησε 5-1 της Ουέλινγκτον, με τον Νίκο Βέργο να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Χουάν Μάτα να του… γυαλίζει το παπούτσι, στους πανηγυρισμούς του τρίτου γκολ.

Ο Έλληνας στράικερ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 7ο λεπτό, διπλασίασε τα γκολ του λίγο πριν την ανάπαυλα και ολοκλήρωσε τ χατ-τρικ του στο 47ο λεπτό του ματς.

Τότε ήταν που ο Μάτα προέβη σε αυτή την κινήση-πανηγυρισμό με τον γνωστό τρόπο. Δείτε παρακάτω το απίστευτο στιγμιότυπο.

Το 3ο γκολ του Βέργου και η κίνηση τουτ Μάτα

NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩 What a night Victory’s number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne’s lead to two! 🔥 Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6qr4SYbsAC — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Το 1ο γκολ του Βέργου:

What an assist from @Socceroos star Nishan Velupillay 🎯🔥@gomvfc lead in six minutes thanks to a brilliant cross! The 24-year-old pick out Nikos Vergos, who bags his third in as many games 💥 Stream #MVCvWEL live now on Paramount+ 📺. . pic.twitter.com/C5ADUzXJP5 — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 29, 2025

To 2ο γκολ του Βέργου: