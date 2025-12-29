Επική στιγμή: Ο Βέργος πέτυχε χατ-τρικ και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι (vid)
Ο Χουάν Μάτα προέβη σε μια κίνηση με συμβολισμό, μετά το χατ-τρικ του Νίκου Βέργου με τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι.
Η Μέλμπουρν Βίκτορι επικράτησε 5-1 της Ουέλινγκτον, με τον Νίκο Βέργο να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Χουάν Μάτα να του… γυαλίζει το παπούτσι, στους πανηγυρισμούς του τρίτου γκολ.
Ο Έλληνας στράικερ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 7ο λεπτό, διπλασίασε τα γκολ του λίγο πριν την ανάπαυλα και ολοκλήρωσε τ χατ-τρικ του στο 47ο λεπτό του ματς.
Τότε ήταν που ο Μάτα προέβη σε αυτή την κινήση-πανηγυρισμό με τον γνωστό τρόπο. Δείτε παρακάτω το απίστευτο στιγμιότυπο.
Το 3ο γκολ του Βέργου και η κίνηση τουτ Μάτα
NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩
What a night Victory’s number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne’s lead to two! 🔥
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6qr4SYbsAC
— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
Το 1ο γκολ του Βέργου:
What an assist from @Socceroos star Nishan Velupillay 🎯🔥@gomvfc lead in six minutes thanks to a brilliant cross!
The 24-year-old pick out Nikos Vergos, who bags his third in as many games 💥
Stream #MVCvWEL live now on Paramount+ 📺. . pic.twitter.com/C5ADUzXJP5
— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 29, 2025
To 2ο γκολ του Βέργου:
Gee, what a header this is 😮💨💥 @gomvfc retake the lead in style!
It’s a second goal of the night for Nikos Vergos – his FOURTH in three games 🔥
Stream #MVCvWEL live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/MrfqUPT7qL
— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 29, 2025
