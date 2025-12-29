Γνωστός στις Αρχές ο δράστης των άσκοπων πυροβολισμών στο Ηράκλειο

Γνωστός στις διωκτικές αρχές ο δράστης των άσκοπων πυροβολισμών στο Ηράκλειο που από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων με τον 38χρονο δράστη να πυροβολεί στον αέρα και το μεσημέρι των Χριστουγέννων και το απόγευμα σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.

Μάλιστα, μία από τις πέντε σφαίρες που ρίφθηκαν κατέληξε σε απέναντι σπίτι και σφηνώθηκε στο κλιμακοστάσιο.

Οι έρευνες των αρχών που έσπευσαν στο σημείο μόλις ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, τους οδήγησαν σε έναν παλιό γνώριμο ο οποίος είχε εμπλακεί σε ληστεία μετά φόνου ενώ τους έχει απασχολήσει για ληστείες, κλοπές και αρπαγή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου στο σπίτι του 38χρονου βρήκαν και κατέσχεσαν μια βολίδα και ένα κάλυκα τα οποία και απεστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο 38χρονος Ρομά πριν από δύο χρόνια είχε βγει από τη φυλακή, ενώ έδινε παρόν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα και το πρωί της Δευτέρας απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 38χρονος πήρε ξανά το δρόμο για τη φυλακή.