Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:37

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Γκάζι πατάει η οικοδομή μετά το  ξεκαθάρισμα του τοπίου όσον αφορά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

Η δυνατότητα επανεκκίνησης των εργοταξίων, με τις άδειες που είχαν παγώσει μετά την απόφαση του ΣτΕ,  συνδέεται άμεσα με τα υψηλά ποσοστά αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας σε επίπεδο μήνα.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σύμφωνα με τα οποία οι τιμές κατοικιών αυξάνονται συνεχώς και έχουν ξεπεράσει τα προ κρίσης (2008) επίπεδα.

Η οικοδομή

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνου ότι το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.549 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 616.183m2 επιφάνειας και 3.063.040 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18.370 m2 επιφάνειας και 151.094 m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025,είναι 4,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 29.555 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.563.671 m2 επιφάνειας και 30.251.590 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 2,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: OT

