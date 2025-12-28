Χριστουγεννιάτικα δώρα μοιράζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ντυμένος Άγιος Βασίλης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, με ένα ακόμη ευφάνταστο σποτ, εξ ονόματι της Ρωσίας, «φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να πάρουν κάτι ωραίο και να είναι καλά και χαρούμενοι».

Το βίντεο αναρτήθηκε επισήμως από πρεσβείες της Ρωσίας

Στο σποτάκι διάρκειας 1:27 το οποίο έχει δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης «φίλοι» και «εχθροί» λαμβάνουν δώρα από το Κρεμλίνο για τα Χριστούγεννα. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντα Μόντι, ο ομόλογός του της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγουν χαρούμενοι το δώρο που έλαβαν. Πριν τον Όρμπαν λαμβάνει το «δώρο» και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δεν μοιάζει και ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Το δικό του κουτί περιέχει χειροπέδες και τον εμφανίζει από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο σε κάποιες φυλακές.

🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry. 🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry. As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025

Τα δώρα του Πούτιν: «H Ρωσία φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να λάβουν κάτι ωραίο…»

«Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η εποχή της προσφοράς, η Ρωσία φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να λάβουν κάτι ωραίο και να είναι καλά και χαρούμενοι. Όσο για τους άτακτους, κι αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί» γράφει το Sputnik στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την προβολή και διανομή του Sputnik στις 2 Μαρτίου 2022.