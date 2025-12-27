newspaper
Πούτιν: Έγινε και χαρακτήρας στο καρτούν Prostokvashino – Τι του ζήτησε ο σκύλος Σαρίκ
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 21:49

Πούτιν: Έγινε και χαρακτήρας στο καρτούν Prostokvashino – Τι του ζήτησε ο σκύλος Σαρίκ

Τη φωνή του Πούτιν στην ταινία κινουμένων σχεδίων μιμείται ο ηθοποιός Ντμίτρι Γκράτσεφ, γνωστός για την παρωδία του Ρώσου ηγέτη στην εκπομπή Comedy Club

Σύνταξη
Η ρωσική πλατφόρμα streaming Okko κυκλοφόρησε την Παρασκευή ένα ειδικό επεισόδιο για την Πρωτοχρονιά της δημοφιλούς παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων Prostokvashino, στο οποίο εμφανίζεται ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μορφή καρτούν.

Η Γιουλιάνα Σλάστσεβα είχε προαναγγείλει την εμφάνιση Πούτιν

Στο επεισόδιο, οι χαρακτήρες ταξιδεύουν στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Ο γάτος Ματρόσκιν και ο σκύλος Σαρίκ διαφωνούν για το αν ο πρόεδρος ηχογραφεί εκ των προτέρων την ετήσια ομιλία του για τις γιορτές ή την εκφωνεί ζωντανά, γράφουν οι Moscow Times.

Το αίτημα του σκύλου Σαρίκ στον Πούτιν

Στην Κόκκινη Πλατεία, οι χαρακτήρες συναντούν τον Πούτιν και ο Σαρίκ του ζητά να συμμετάσχει στα συγχαρητήρια προς τους Ρώσους για το Νέο Έτος.

Τη φωνή του Πούτιν στην ταινία κινουμένων σχεδίων μιμείται ο ηθοποιός Ντμίτρι Γκράτσεφ, γνωστός για την παρωδία του Ρώσου ηγέτη στην εκπομπή Comedy Club.

Η εμφάνιση του Ρώσου προέδρου στο καρτούν προαναγγέλθηκε νωρίτερα φέτος από την Γιουλιάνα Σλάστσεβα, πρόεδρο του στούντιο κινουμένων σχεδίων Soyuzmultfilm, το οποίο παράγει το Prostokvashino.

Η Σλάστσεβα δήλωσε ότι η σειρά θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της «ήπιας δύναμης» της Ρωσίας στο εξωτερικό.

Το Prostokvashino, που ξεκίνησε το 2018, είναι η συνέχεια του δημοφιλούς καρτούν της σοβιετικής εποχής, βασισμένο στις παιδικές ιστορίες του Έντουαρντ Ουσπένσκι από τη δεκαετία του 1970.

Η σειρά διαδραματίζεται στο φανταστικό χωριό Prostokvashino που μεταφράζεται ως «ξινόγαλα» από τα ρωσικά.

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

