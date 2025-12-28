ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από την εναέρια σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή. Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα κοντά στην Basin Rd και τη North White Horse Pike.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WPVI, θυγατρικός του ABC Philadelphia, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα άλλο τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα. Η αστυνομία του Hammonton επιβεβαίωσε την αρχική πληροφορία ότι και τα δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν και μόνο το ένα από αυτά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πρώτοι ανταποκριτές επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο διασώθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνέχισαν να χτενίζουν την περιοχή την Κυριακή αναζητώντας άλλα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονταν στα ελικόπτερα, όπως πιστεύεται πως σε αυτά επέβαιναν μόνοι οι πιλότοι.

Οι πρώτες πληροφορίες πως τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνταν για αεροδιακομιδές ασθενών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

MID-AIR HELICOPTER COLLISION SPARKS EMERGENCY RESPONSE IN NEW JERSEY. Two helicopters reportedly collided midair and crashed near Hammonton, triggering a large emergency response. Witnesses described flames and thick smoke rising from the crash site.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την σύγκρουση ελικοπτέρων

«Ένα ελικόπτερο Enstrom F-28A και ένα ελικόπτερο Enstrom 280C συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Hammonton στο Νιου Τζέρσεϊ γύρω στις 12:25 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Μόνο οι πιλότοι βρίσκονταν σε κάθε αεροσκάφος».

Η FAA και η NTSB έχουν ενημερωθεί και θα διερευνήσουν το ατύχημα, ανέφερε η αστυνομία.

Επιβεβαιώθηκε πως τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν μετά την απογείωσή τους από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αξιωματούχοι εκτιμούσαν τον αριθμό των θυμάτων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Hammonton, μαζί με τις υπηρεσίες που την συνόδευαν, ανταποκρίθηκε σε ένα «αεροπορικό συμβάν» κοντά στο Basin Road και το White Horse Pike, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.