Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 20:15

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την Κυριακή σε μια δασώδη περιοχή του Atlantic County, στο Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και συνεχιζόμενη αναζήτηση για επιπλέον θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η συντριβή συνέβη κοντά στο 100 Basin Road στο Hammonton. Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το δεύτερο συνετρίβη σε κοντινό δάσος.

Οι πρώτοι ανταποκριτές επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο διασώθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνέχισαν να χτενίζουν την περιοχή την Κυριακή αναζητώντας άλλα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονταν, την κατάσταση του διασωθέντος ασθενούς ή τα αίτια των συντριβών. Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα.

Μόνο το ένα από τα δύο ελικόπτερα φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες

Πιστεύεται ότι τα δύο ελικόπτερα ενδέχεται να συγκρούστηκαν μετά την απογείωσή τους από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αξιωματούχοι εκτιμούσαν τον αριθμό των θυμάτων.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο ένα από τα ελικόπτερα πήρε φωτιά μετά τη συντριβή, καθώς μόνο ένας καπνός παρατηρήθηκε στον ουρανό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Hammonton, μαζί με τις υπηρεσίες που την συνόδευαν, ανταποκρίθηκε σε ένα «αεροπορικό συμβάν» κοντά στο Basin Road και το White Horse Pike, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

googlenews

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 21:11

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζελένσκι: Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»
Κρίσιμο ραντεβού 28.12.25

Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ζελένσκι - Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν

Σύνταξη
Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 21:11

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχουμε διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων
Τα πάνω & τα κάτω 28.12.25

Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων

Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανοδική πορεία όμως η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ μισθωτών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες, παραμένει μεγάλο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων – Ανοιχτά τα Μάλγαρα από τους αγρότες
Ταλαιπωρία 28.12.25 Upd: 20:58

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων – Ανοιχτά τα Μάλγαρα από τους αγρότες

Ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα σχηματίσθηκε στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
