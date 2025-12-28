Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.
Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την Κυριακή σε μια δασώδη περιοχή του Atlantic County, στο Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και συνεχιζόμενη αναζήτηση για επιπλέον θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.
Η συντριβή συνέβη κοντά στο 100 Basin Road στο Hammonton. Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το δεύτερο συνετρίβη σε κοντινό δάσος.
MID-AIR HELICOPTER COLLISION SPARKS EMERGENCY RESPONSE IN NEW JERSEY
Two helicopters reportedly collided midair and crashed near Hammonton, triggering a large emergency response. Witnesses described flames and thick smoke rising from the crash site.
Law enforcement and… pic.twitter.com/djgyuEWYFG
— Info Room (@InfoR00M) December 28, 2025
Οι πρώτοι ανταποκριτές επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο διασώθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνέχισαν να χτενίζουν την περιοχή την Κυριακή αναζητώντας άλλα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονταν στο αεροσκάφος.
Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονταν, την κατάσταση του διασωθέντος ασθενούς ή τα αίτια των συντριβών. Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα.
Μόνο το ένα από τα δύο ελικόπτερα φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες
Πιστεύεται ότι τα δύο ελικόπτερα ενδέχεται να συγκρούστηκαν μετά την απογείωσή τους από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αξιωματούχοι εκτιμούσαν τον αριθμό των θυμάτων.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο ένα από τα ελικόπτερα πήρε φωτιά μετά τη συντριβή, καθώς μόνο ένας καπνός παρατηρήθηκε στον ουρανό.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Hammonton, μαζί με τις υπηρεσίες που την συνόδευαν, ανταποκρίθηκε σε ένα «αεροπορικό συμβάν» κοντά στο Basin Road και το White Horse Pike, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
