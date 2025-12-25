newspaper
Κιλιμάντζαρο: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε δυστύχημα με ελικόπτερο στην υψηλότερη κορυφή της Αφρικής
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 09:27

Κιλιμάντζαρο: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε δυστύχημα με ελικόπτερο στην υψηλότερη κορυφή της Αφρικής

Ελικόπτερο συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στο καταφύγιο Barafu στο όρος Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, σε υψόμετρο περίπου 4.700 μέτρων

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στο όρος Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άτομα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρχής πολιτικής αεροπορίας την Πέμπτη, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο καταφύγιο Barafu του βουνού την Τετάρτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας.

Η εφημερίδα Mwananchi και το τηλεοπτικό κανάλι East Africa TV, επικαλούμενοι τον αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής Κιλιμάντζαρο, Σίμον Μαιγκουά, ανέφεραν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ιατρικής διάσωσης.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες, σύμφωνα με τον Μαιγκουά, όπως ανέφερε η Mwananchi, χωρίς να δώσει τις εθνικότητες των τουριστών.

Το όρος Κιλιμάντζαρο, η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, έχει υψόμετρο σχεδόν 6.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η συντριβή συνέβη μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων, σύμφωνα με την εφημερίδα Mwananchi.

Περίπου 50.000 τουρίστες αναρριχούνται στο Κιλιμάντζαρο κάθε χρόνο.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

