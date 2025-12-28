newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανταρκτική: Γραμματοκιβώτιο με βασιλική σφραγίδα στο …τέλος του κόσμου
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 09:27

Ανταρκτική: Γραμματοκιβώτιο με βασιλική σφραγίδα στο …τέλος του κόσμου

Στον πιο απομονωμένο ερευνητικό σταθμό της Γης, στην Ανταρκτική, η αλληλογραφία παραμένει γέφυρα ζωής – και πλέον έχει και βασιλική σφραγίδα

Νατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Στην Ανταρκτική, ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Οι εποχές δεν μετρώνται σε μήνες αλλά σε αποστολές, οι αποστάσεις σε ημέρες ταξιδιού και τα νέα από τον έξω κόσμο σε σπάνιες παραδόσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα απλό κόκκινο γραμματοκιβώτιο δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο· είναι σύμβολο σύνδεσης.

Και στο Rothera Research Station του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή η σύνδεση μόλις απέκτησε βασιλικό χαρακτήρα, μας ενημερώνει η βρετανική Guardian.

Ένα αίτημα εκτός πρωτοκόλλου για την Ανταρκτική

Όταν η Kirsten Shaw, βοηθός υποστήριξης του σταθμού, αποφάσισε ότι το Rothera άξιζε ένα κανονικό γραμματοκιβώτιο της Royal Mail, δεν ακολούθησε τον συνηθισμένο δρόμο. Αντί να ψάξει προμηθευτές, έγραψε απευθείας στον βασιλιά Κάρολο Γ’. Το αποτέλεσμα ήταν μια «ειδική παράδοση»: ένα αυθεντικό, κόκκινο γραμματοκιβώτιο με το βασιλικό μονόγραμμα του νέου μονάρχη, τοποθετημένο έξω από τον σταθμό.

H«ειδική παράδοση» ήταν ένα αυθεντικό, κόκκινο γραμματοκιβώτιο με το βασιλικό μονόγραμμα του νέου μονάρχη

Η Shaw, η οποία διαχειρίζεται και το ταχυδρομείο της Βρετανικής Ανταρκτικής Επικράτειας, δεν κρύβει την αγάπη της για τα γραμματόσημα και τα γράμματα.

Photo: British Antarctic Survey

Η συμβολή της στην κοινότητα της Ανταρκτικής της χάρισε το Μετάλλιο Fuchs το 2022 – και τώρα, άφησε και ένα απτό αποτύπωμα στον πάγο.

Από αυτοσχέδιο σε βασιλικό

Το νέο γραμματοκιβώτιο αντικατέστησε μια πρόχειρη κατασκευή, κάτι σαν οικιακό κουτί που κάποτε βάφτηκε άτεχνα με το μονόγραμμα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το «lamp postbox», όπως ονομάζεται ο μικρότερος τύπος γραμματοκιβωτίου της Royal Mail, αποτελεί αναβάθμιση αισθητική και συμβολική. Σύντομα θα μεταφερθεί στο Discovery Building, το νέο κέντρο επιστημονικής υποστήριξης και επιχειρήσεων του σταθμού.

View this post on Instagram

A post shared by ITV News (@itvnews)

Η βαριά ιστορία της αλληλογραφίας στον Νότο

Τα γράμματα στην Ανταρκτική δεν είναι απλώς επικοινωνία. Eίναι ιστορία.

Από τις αποφασιστικές επιστολές του Έρνεστ Σάκλετον στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τα τελευταία, αδιάβαστα γράμματα του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ το 1912, η ανθρώπινη παρουσία στην ήπειρο έχει αποτυπωθεί στο χαρτί. Το νέο γραμματοκιβώτιο έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση.

Η αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας παραμένει περιορισμένη: μόλις τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο.

Όλη η αλληλογραφία περνά από τα Νησιά Φώκλαντ και φτάνει είτε με το ερευνητικό πλοίο RSS Sir David Attenborough είτε με αεροσκάφη του British Antarctic Survey. Κάποιες φορές, ένα πλοίο μπορεί να φτάσει χωρίς ούτε ένα γράμμα.

Κι όμως, υπάρχουν και μικρές χαρές. Το κόστος αποστολής προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόλις 87 πένες, ενώ τα γράμματα συχνά βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να ταξιδέψουν – ακόμη και δεμένα σε βαρέλια καυσίμων που πέφτουν με αερορίψη στο εσωτερικό της ηπείρου.

Χριστούγεννα στον πάγο

Παρά το αξιόπιστο διαδίκτυο, τίποτα δεν αντικαθιστά ένα χειρόγραφο γράμμα.

Ειδικά τα Χριστούγεννα, όταν το Rothera γεμίζει κινηματογραφικές βραδιές και διοργανώνει αγώνες quidditch – ένα φανταστικό άθλημα από τον κόσμο του Harry Potter που έχει μετατραπεί σε πραγματικό άθλημα  που συνδυάζει στοιχεία ράγκμπι, ντότζμπολ και καλαθοσφαίρισης και απαιτεί από τους παίκτες να τρέχουν με μια σκούπα ανάμεσα στα πόδια τους!

Στην άκρη του κόσμου, ένα κόκκινο γραμματοκιβώτιο θυμίζει ότι, όσο μακριά κι αν βρίσκεσαι, ένα γράμμα μπορεί πάντα να βρει τον δρόμο του…

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Η Κίνα διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
Κόσμος 28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο