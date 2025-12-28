Μίλαν – Βερόνα 3-0: Ξανά στην κορυφή οι «ροσονέρι»

Εύκολο έργο είχε η Μίλαν απέναντι στη Βερόνα της οποίας επικράτησε με 3-0 στο «Σαν Σίρο» για τη 17η αγωνιστική της GBL και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Για να παραμείνει εκεί θα πρέπει η Ίντερ να μην περάσει το βράδυ από το Μπέργκαμο όπου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και στο 20′ είχαν δοκάρι με σουτ του Λόφτους Τσικ που κόντραρε και άλλαξε πορεία. Τελικά το 1-0 ήρθε στο 45+1′ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Ραμπιό πήρε την κεφαλιά και ο Πούλισικ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Μίλαν επέστρεψε από τα αποδυτήρια ακόμη πιο φορτσάτη και τελείωσε το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 47′ συγκεκριμένα ο Ενκουκού έκανε το 2-0 με πέναλτι και στο 53′ ο ίδιος έγραψε το τελικό 3-0 στην επαναφορά από σουτ του Μόντριτς στο δοκάρι.

Οι συνθέσεις

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι (85’ Οντόγκου), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (76’ Ατεκάμε), Λόφτους Τσικ (70’ Φοφανά), Μόντριτς (70’ Γιασάρι), Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι, Πούλισικ (76’ Ρίτσι), Ενκουνκού

Βερόνα: Μοντιπό, Νούνιεθ, Νιάς, Ογιεγκόκε (75’ Σερντάρ), Μπέλα Κότσαπ, Νέλσον, Αλ Μουσράτι (85’ Αρουί), Μπερνέντ, Μπράνταριτς (65’ Βαλεντίνι), Τζιοβάνε (46’ Ορμπάν), Μοσκέρα (46’ Σαρ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/12

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε-Κόμο 0-3

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

Κυριακή 28/12

Μίλαν-Βερόνα 3-0

Κρεμονέζε-Νάπολι 16:00

Μπολόνια-Σασουόλο 19:00

Αταλάντα-Ίντερ 21:45

Ρόμα-Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 2/01

Κάλιαρι-Μίλαν 21:45

Σάββατο 3/01

Κόμο-Ουντινέζε 13:30

Σασουόλο-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Πίζα 16:00

Γιουβέντους-Λέτσε 19:00

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Κυριακή 4/12

Λάτσιο-Νάπολι 13:30

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 16:00

Βερόνα-Τορίνο 19:00

Ίντερ-Μπολόνια 21:45