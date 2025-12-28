Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Η μουσική ενώνει τους λαούς – η πατριδοκαπηλία τους χωρίζει
28 Δεκεμβρίου 2025

Η μουσική ενώνει τους λαούς – η πατριδοκαπηλία τους χωρίζει

Στα Βαλκάνια οι μουσικές δεν γνωρίζουν σύνορα. Και αυτό φέρνει και τους ανθρώπους πιο κοντά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τη μουσική στα Βαλκάνια γνωρίζει ότι τα σύνορα συνήθως δεν σταματούν ούτε τις μελωδίες, ούτε τους ρυθμούς, ούτε τους χορούς, ούτε τους θρύλους και τις παραδόσεις.

Λέμε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της μουσική ή λαογραφική παράδοση, αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Μαθαίνουμε χορούς ως τμήμα της δικής μας εθνικής παράδοσης και πάμε ένα ταξίδι και βλέπουμε ότι ανάλογους χορούς έχουν και γειτονικές χώρες.

Κάποιες φορές αυτό αντανακλά και την ίδια την ιστορική πραγματικότητα. Τα Βαλκάνια όταν ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολύ πιο σύνθετα ως προς την εθνολογική και γλωσσική τους σύνθεση. Τα κράτη απέκτησαν μεγαλύτερη «εθνική καθαρότητα» ύστερα από τις μετακινήσεις και ανταλλαγές πληθυσμών.

Όμως, η μουσική, τα έθιμα, οι συνταγές έμειναν για να θυμίζουν ότι οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή, που βασανίστηκε από πολέμους έως πολύ πρόσφατα, έχουν περισσότερα κοινά από όσα προσπάθησαν να τους κάνουν να πιστέψουν.

Και αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να ακούγονται και χορεύονται αυτές οι μουσικές και αυτά τα τραγούδια, γιατί η πολυπολιτισμικότητα είναι πλούτος όχι «απειλή». Χωρίς λογοκρισία, μισαλλοδοξία και χωρίς παρεμβάσεις, που μας γυρίζουν σε σκοτεινές επικίνδυνες εποχές, δίνοντας τροφή στον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Και χωρίς δημάρχους να ανακαλύπτουν «αλυτρωτισμούς» στο εάν θα ακουστεί ένα τραγούδι με τους σλάβικους στίχους του, επειδή έρχεται από την υπαρκτή σλαβόφωνη παράδοση στη χώρα μας. Όπως δεν θα έπρεπε να μας ενοχλεί εάν ακούγαμε ένα σέρβικο, ένα κροάτικο ή ένα βουλγάρικο τραγούδι. Όπως δεν μας ενοχλεί να ακούμε βλάχικα ή αρβανίτικα τραγούδια.

Γιατί είναι τραγούδια, γιατί είναι μουσικές, γιατί είναι χοροί, γιατί είναι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώπους.

Και ας μην βιαστείτε να μου πείτε ότι «καλά όλα αυτά, αλλά στη Φλώρινα όλα αυτά έχουν άλλη φόρτιση». Γνωρίζω την ιστορία και ξέρω καλά πόσο επικίνδυνοι είναι οι αλυτρωτισμοί, όλων των αποχρώσεων. Όμως, γνωρίζω εξίσου καλά – και στην πραγματικότητα το γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί που επενδύουν πολιτικά στην πατριδοκαπηλία και τον ψευτοπατριωτισμό– ότι η χώρα μας δεν κινδυνεύει όταν ακούγονται τραγούδια σε μια γλώσσα που μιλιόταν στη χώρα μας και σε μικρότερη κλίμακα μιλιέται ακόμη. Ούτε κάποια αμφισβήτηση των συνόρων έχουμε, ούτε εθνικό κίνδυνο αντιμετωπίζουμε από το τραγούδι για τη Σοφούλα που ο πατέρας της θέλει να την πάει στη Γουμένισσα…

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν να το παίξουν πιο πατριώτες από τους πατριώτες. Όμως, «εθνικό είναι το αληθές» έλεγε ο Σολωμός.

Και η αλήθεια είναι ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών έκλεισε το «Μακεδονικό» και έκλεισε με τρόπο καλό. Βρέθηκε όνομα για τη γειτονική χώρα που δεν ακυρώνει την ταυτότητά της αλλά και αποτρέπει κάθε αλυτρωτισμό, ξεκαθαρίστηκαν ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα που μιλάνε στη Βόρεια Μακεδονία, ώστε να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις και οριστικοποίησε ένα πλαίσιο που ξεκαθαρίζει ότι ένα σλάβικο ιδίωμα που μιλιέται και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδα δεν συνιστά μειονότητα, ούτε όμως αποτελεί και στίγμα για όσους το μιλάνε.

Ομολογουμένως η συνθήκη που διαμόρφωσε η Συνθήκη των Πρεσπών, που σήμερα κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει, ξεβόλεψε όσους είχαν μάθει να κάνουν εμπόριο πατριωτισμού. Όμως, δεν παύει να είναι βήμα προόδου που έκλεισε μια πραγματική εθνική πληγή.

Και αυτό γιατί διαμόρφωσε ένα πλαίσιο που επιτρέπει καλύτερη συνεργασία, λιγότερες εντάσεις, κλείνει οριστικά κάθε θέμα διεκδικήσεων και ταυτόχρονα επιτρέπει να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν καλύτερα, να ακούνε μουσικές και να λένε τραγούδια σε όλες τις γλώσσες της περιοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι παραπάνω από αυτό ακριβώς που είναι: να γλεντήσουν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν.

inWellness
inTown
Editorial
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
28.12.25

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια-«στολίδια» του Λαχείου των Συντακτών

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Κατερίνα Ροββά
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
