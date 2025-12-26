sports betsson
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
IFFHS: Ο Τουρπέν καλύτερος διαιτητής του 2025 (pics)
Ποδόσφαιρο 26 Δεκεμβρίου 2025 | 20:27

Ο Γάλλος ρέφερι Κλεμάν Τουρπέν πήρε την πρωτιά από τον συμπατριώτη του Λετεξιέ και τον Πολωνό Μαρτίνιακ. Αυτοί είναι οι δέκα πρώτοι ρέφερι για το 2025

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Κλεμάν Τουρπέν αναδείχθηκε Καλύτερος Διαιτητής Κόσμου για το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Ο Γάλλος διεθνής ρέφερι συγκέντρωσε 65 βαθμούς και για πρώτη φορά στην καριέρα του βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Πάντως, οι δυο πρώτες θέσεις ήταν Γαλλική υπόθεση, καθώς ο Τουρπέν άφησε πίσω του τον συμπατριώτη του Φρανσουά Λετεξιέ και τον Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση με 55 βαθμούς. Ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς με 54. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ με 53 βαθμούς.

Στην έκτη θέση βρέθηκε ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ (45), μπροστά από τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς (41), ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Αλιρεζά Φαγκάνι (Αυστραλία) και Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία), που ισοβάθμησαν στην όγδοη θέση με 25 βαθμούς, καθώς και ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ με 12.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της IFFHS για τον καλύτερο διαιτητή του 2025:

«Ο Κλεμάν Τουρπέν στέφεται IFFHS Men’s World Best Referee 2025 με 65 βαθμούς! Για πρώτη φορά, ο Γάλλος διαιτητής, που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σταθερά στο Top 10 του κόσμου (4ος το 2024, 3ος το 2023 και το 2022, 6ος το 2021, 8ος το 2020, 7ος το 2019), κατέκτησε την ετήσια κατάταξη, μπροστά από τον περσινό νικητή, τον Γάλλο συνάδελφό του Φρανσουά Λετεξιέ, και τον νικητή των βραβείων του 2022 και του 2023, Σίμον Μαρτσίνιακ. Ο Ίστβαν Κόβατς και ο Μάικλ Όλιβερ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ο Κλεμάν Τουρπέν προσέφερε εμφανίσεις παγκόσμιας κλάσης στις ηπειρωτικές διοργανώσεις, δείχνοντας έλεγχο, ψυχραιμία και εξαιρετική τοποθέτηση. Αυτό έκρινε την απόφαση».

Ο Τουρπέν είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, δυο χρόνια μετά την άνοδό του στη Ligue 1. Το 2025 έγινε διαιτητής που έχει δώσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League με 29 σε 53 παιχνίδια, ξεπερνώντας προηγούμενο ρεκόρ! To 2022 σφύριξε τον τελικό του Chanpions League Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 3-1 και έναν χρόνο νωρίτερα τον τελικό του Europa Legaue Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1, 11-10 στα πέναλτι.

Η κατάταξη καθορίζεται για την κανονική χρονιά (Ιανουάριος–Δεκέμβριος) και όχι για τη σεζόν. Οι ψηφοφόροι είναι μέλη της IFFHS, που περιλαμβάνουν δημοσιογράφους και ειδικούς από περίπου 120 χώρες.

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Euroleague 26.12.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σομαλία: Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας – Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας στη Σομαλία - Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλία, αλλά και οι Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί αντέδρασαν στην απόφαση του Ισραήλ να γίνει το πρώτο κράτος που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25 Upd: 21:12

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα.

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Ζελένσκι: Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών
Νέα εξέλιξη 26.12.25

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios - Τι ελπίζει να βγει από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Κυριακή - Η προϋπόθεση για το δημοψήφισμα

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα
«Έργο σε εξέλιξη» 26.12.25

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα - Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια νέα, μνημειώδης έκθεση στη Βιέννη εξερευνά τον πρωτοποριακό οπτικό κόσμο του σχεδιαστή Helmut Lang και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες με τους Τζένι Χόλτσερ, Λουίζ Μπουρζουά και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

