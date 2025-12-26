IFFHS: Ο Τουρπέν καλύτερος διαιτητής του 2025 (pics)

Ο Κλεμάν Τουρπέν αναδείχθηκε Καλύτερος Διαιτητής Κόσμου για το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Ο Γάλλος διεθνής ρέφερι συγκέντρωσε 65 βαθμούς και για πρώτη φορά στην καριέρα του βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Πάντως, οι δυο πρώτες θέσεις ήταν Γαλλική υπόθεση, καθώς ο Τουρπέν άφησε πίσω του τον συμπατριώτη του Φρανσουά Λετεξιέ και τον Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση με 55 βαθμούς. Ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς με 54. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ με 53 βαθμούς.

Στην έκτη θέση βρέθηκε ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ (45), μπροστά από τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς (41), ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Αλιρεζά Φαγκάνι (Αυστραλία) και Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία), που ισοβάθμησαν στην όγδοη θέση με 25 βαθμούς, καθώς και ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ με 12.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της IFFHS για τον καλύτερο διαιτητή του 2025:

«Ο Κλεμάν Τουρπέν στέφεται IFFHS Men’s World Best Referee 2025 με 65 βαθμούς! Για πρώτη φορά, ο Γάλλος διαιτητής, που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σταθερά στο Top 10 του κόσμου (4ος το 2024, 3ος το 2023 και το 2022, 6ος το 2021, 8ος το 2020, 7ος το 2019), κατέκτησε την ετήσια κατάταξη, μπροστά από τον περσινό νικητή, τον Γάλλο συνάδελφό του Φρανσουά Λετεξιέ, και τον νικητή των βραβείων του 2022 και του 2023, Σίμον Μαρτσίνιακ. Ο Ίστβαν Κόβατς και ο Μάικλ Όλιβερ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ο Κλεμάν Τουρπέν προσέφερε εμφανίσεις παγκόσμιας κλάσης στις ηπειρωτικές διοργανώσεις, δείχνοντας έλεγχο, ψυχραιμία και εξαιρετική τοποθέτηση. Αυτό έκρινε την απόφαση».

Ο Τουρπέν είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, δυο χρόνια μετά την άνοδό του στη Ligue 1. Το 2025 έγινε διαιτητής που έχει δώσει τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League με 29 σε 53 παιχνίδια, ξεπερνώντας προηγούμενο ρεκόρ! To 2022 σφύριξε τον τελικό του Chanpions League Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 3-1 και έναν χρόνο νωρίτερα τον τελικό του Europa Legaue Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1, 11-10 στα πέναλτι.

Η κατάταξη καθορίζεται για την κανονική χρονιά (Ιανουάριος–Δεκέμβριος) και όχι για τη σεζόν. Οι ψηφοφόροι είναι μέλη της IFFHS, που περιλαμβάνουν δημοσιογράφους και ειδικούς από περίπου 120 χώρες.