Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Τετάρτη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος, μεγάλου βεληνεκούς, προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αναφερόμενο στην περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας (στη φωτογραφία, επάνω, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που ναυπήγησε η Β. Κορέα).

Το σχέδιο της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θα «επιδεινώσει την αστάθεια» στην περιοχή, δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η δοκιμαστική βολή αυτού του νέου τύπου αντιαεροπορικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς και μεγάλου υψομέτρου πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πυραύλων με σκοπό να αξιολογηθούν για πρώτη φορά τα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο πύραυλος έπληξε με ακρίβεια τον ψεύτικο στόχο σε ύψος 200 χιλιομέτρων», ανέφερε το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη δοκιμή «μέρος των συνηθισμένων δραστηριοτήτων» της πυραυλικής υπηρεσίας και άλλων ερευνητικών ινστιτούτων όπλων που αποσκοπούν στην τεχνική βελτιστοποίηση.

Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Ο Κιμ επιθεώρησε επίσης ένα «πυρηνοκίνητο υποβρύχιο 8.700 τόνων» που ναυπηγήθηκε πρόσφατα, αναφέρει το KCNA.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Κιμ στο ναυπηγείο, στις οποίες παρουσιάζεται για πρώτη φορά το εν λόγω υποβρύχιο, φιλοξενεί η εφημερίδα Rodong Sinmun.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι το σχέδιο της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θα «επιδεινώσει την αστάθεια» στην περιοχή, και χαρακτήρισε την κίνηση της Σεούλ απειλή για την εθνική ασφάλεια του Βορρά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.