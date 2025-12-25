Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Δύο άνδρες και δύο γυναίκες από το Λιχτενστάιν, που βρέθηκαν νεκροί την εβδομάδα των Χριστουγέννων, ήταν όλοι τους μέλη της ίδιας οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, η αστυνομία, που ερευνά αυτή την ασυνήθιστη υπόθεση στο μικροσκοπικό πριγκιπάτο των Άλπεων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα ενός άνδρα, ηλικίας 41 ετών, βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική πλευρά της όχθης του ποταμού Ρήνου, κοντά στη Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα σαφής, δήλωσε η ελβετική αστυνομία.

Μπλεγμένος σε παρατυπίες ο νεκρός γιος της οικογένειας

Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, στα νότια της Βαντούζ, ο οποίος απολύθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, λόγω παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.

Στη συνέχεια, η αστυνομία εντόπισε νεκρούς έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών, σε ένα διαμέρισμα της Βαντούζ. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι γονείς και η αδελφή του νεκρού δημοτικού υπαλλήλου.

Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους, καθώς όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κυρίως αυτό της δολοφονίας και των τεσσάρων μελών της οικογένειας.