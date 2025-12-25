Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους
- «Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
- Τι αλλάζει με τις δωρεάν διανυκτερεύσεις στον κοινωνικό τουρισμό
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Με πυραύλους Storm Shadow και drones
Δύο άνδρες και δύο γυναίκες από το Λιχτενστάιν, που βρέθηκαν νεκροί την εβδομάδα των Χριστουγέννων, ήταν όλοι τους μέλη της ίδιας οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, η αστυνομία, που ερευνά αυτή την ασυνήθιστη υπόθεση στο μικροσκοπικό πριγκιπάτο των Άλπεων.
Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα ενός άνδρα, ηλικίας 41 ετών, βρέθηκε την Τετάρτη στην ελβετική πλευρά της όχθης του ποταμού Ρήνου, κοντά στη Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα σαφής, δήλωσε η ελβετική αστυνομία.
Μπλεγμένος σε παρατυπίες ο νεκρός γιος της οικογένειας
Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, στα νότια της Βαντούζ, ο οποίος απολύθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, λόγω παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία.
Four members of Liechtenstein family found dead https://t.co/rvxyMiTaxq https://t.co/rvxyMiTaxq
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2025
Στη συνέχεια, η αστυνομία εντόπισε νεκρούς έναν άνδρα 73 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 68 και 45 ετών, σε ένα διαμέρισμα της Βαντούζ. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι γονείς και η αδελφή του νεκρού δημοτικού υπαλλήλου.
Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους, καθώς όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κυρίως αυτό της δολοφονίας και των τεσσάρων μελών της οικογένειας.
- Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
- Τέλη κυκλοφορίας: Στην τελική ευθεία για την πληρωμή τους
- Πέιν: «Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία – Μίλησα με τον Ουάσινγκτον πριν έρθω»
- Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
- Λέρος: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί – Το «έστρωσε» ανήμερα των Χριστουγέννων
- Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
- Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025
- Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις