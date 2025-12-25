Το χιουμοριστικό challenge των Μουζακίτη και Μπότη: Ο εξυπνότερος, ο ομορφότερος και ο πιο… υπναράς

Χρήστος Μουζακίτης και Νίκος Μπότης επιδόθηκαν σε challenge «Εσύ ή Εγώ» και μπορεί να είναι μέρες Χριστουγέννων όμως οι δυο αθλητές του Ολυμπιακού δεν… χαρίστηκαν ο ένας στον άλλον!

Φυσικά και κάνουμε χιούμορ, όπως έκαναν μπόλικο ο 19χρονος μέσος και ο 21χρονος τερματοφύλακας βγάζοντας μπόλικο γέλιο με τις αυθόρμητες απαντήσεις τους, προκαλώντας ο ένας τον άλλον.

Οι δύο ερυθρόλευκοι απάντησαν σε ερωτήσεις του στυλ «ποιος είναι πιο έξυπνος», «ποιος είναι πιο όμορφος», «ποιος είναι ο πιο καλοντυμένος» μέχρι και ποιος… κοιμάται περισσότερο.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που «ανέβασε» ο Ολυμπιακός