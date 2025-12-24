newspaper
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 05:30

Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Spotlight

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Αγκυρα και τη Μόσχα βιώνουν μια άνευ προηγουμένου περίοδο έντασης, η οποία εκδηλώνεται με σκληρά διατυπωμένα ρωσικά μηνύματα που περιέχουν σαφείς στρατιωτικές απειλές και προειδοποιήσεις επί κρίσιμων θεμάτων ασφαλείας, ενώ είναι πιθανό να επηρεάσουν άμεσα το συριακό τοπίο την επόμενη περίοδο (στη φωτογραφία αρχείου από Maxim Shemetov/Reuters, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Ερντογάν).

Αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν ακόμη λάβει επαρκή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, παρά τη σοβαρότητά τους και την εξαιρετικά σημαντική χρονολογική τους ακολουθία, γράφει το defense-arabic.com. επικαλούμενο την ανάλυση του τούρκου δημοσιογράφου Γιουσούφ Σερίφογλου.

Το μήνυμα ήταν σαφές: Η Μόσχα είναι ικανή να φτάσει βαθιά στη στρατηγική καρδιά της Τουρκίας

Eνα από τα ρωσικά drone που παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο (φωτογραφία trtworld.com, TRT Arabi)

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου τοποθετεί την κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα στο επίκεντρο αυτής της κλιμάκωσης, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, το drone αποτελούσε μέρος των ρωσικών επιθέσεων που στόχευαν την Ουκρανία, αλλά παρέκκλινε από την πορεία του πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο και συνέχισε να πετάει νότια σε μικρό υψόμετρο, κοντά στην Αγκυρα, πριν αρχίσει να επιστρέφει. Τελικά εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε από τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 βόρεια της τουρκικής πρωτεύουσας.

Ο τούρκος δημοσιογράφος επισήμανε ότι η σοβαρότητα του περιστατικού δεν έγκειται μόνο στην παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από ξηρά και θάλασσα, αλλά και στην άφιξη του drone στην καρδιά της πρωτεύουσας καθώς και την πτήση του πάνω από εξαιρετικά ευαίσθητες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου πυραύλων Roketsan.

Ο Σερίφογλου έθεσε ένα άμεσο ερώτημα: Τι θα γινόταν αν αυτό το drone μετέφερε εκρηκτικά; Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το μήνυμα ήταν σαφές:

Η Μόσχα είναι ικανή να φτάσει βαθιά στη στρατηγική καρδιά της Τουρκίας και να στοχεύσει ζωτικές τοποθεσίες. Επιπλέον, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα τρωτά σημεία στα συστήματα αεράμυνας και επιτήρησης, καθώς το drone εντοπίστηκε μόνο αφού έμεινε αρκετό χρόνο στον τουρκικό εναέριο χώρο και πραγματοποίησε έναν ελιγμό πλήρους κλίμακας πάνω από την Αγκυρα.

Κρίσιμη η χρονική στιγμή

Τονίζει επίσης ότι η χρονική στιγμή του περιστατικού δεν είναι λιγότερο σημαντική από το περιεχόμενό του, καθώς συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά από μια ρωσική επίθεση που στόχευσε δύο τουρκικά εμπορικά πλοία σε ουκρανικά λιμάνια κοντά στην Οδησσό με πυραύλους κρουζ.

Ακόμα πιο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ένα από τα πλήγματα εξαπολύθηκε την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντιόταν με τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Καζακστάν, δίνοντας στην επίθεση πολιτική διάσταση και ένα άμεσο μήνυμα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από την πορεία των διμερών σχέσεων.

Ο Σερίφογλου υπενθύμισε ότι ρωσικά εμπορικά πλοία είχαν δεχθεί επιθέσεις ημέρες νωρίτερα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις τουρκικές ακτές, σε περιστατικά που η Μόσχα χαρακτήρισε ως «άγνωστης προέλευσης», με έμμεσες αναφορές στην Ουκρανία.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου χαρακτηρίζει την κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα ως ένα «περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό και θέτει ενοχλητικά ερωτήματα (φωτογραφία αρχείου του Reuters)

Παρά ταύτα, η επίσημη τουρκική στάση ήταν προσεκτική και μετρημένη, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει απλώς ότι τέτοια γεγονότα θα μπορούσαν να συμβούν στο πλαίσιο ενός πολέμου, χωρίς να τα καταδικάζει ρητά. Αυτό ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια συγκράτησης της έντασης και αποφυγής ολίσθησης σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Ωστόσο, η κλιμάκωση μέχρι το σημείο που ένα ρωσικό drone παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο, όπως το βλέπει ο τούρκος δημοσιογράφος, αντιπροσωπεύει μια ποιοτική αλλαγή στη φύση των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων.

Ενοχλητικά ερωτήματα

Ως προς αυτό, ο Νταβούτογλου θέτει μερικά ενοχλητικά ερωτήματα: Πού είναι τα συστήματα αεράμυνας που πριν μήνες διαφημίζονταν ότι παρείχαν ολοκληρωμένη προστασία στον τουρκικό εναέριο χώρο;

Γιατί το drone δεν καταρρίφθηκε από αυτά τα συστήματα, αναγκάζοντας την Αγκυρα να καταφύγει στη χρήση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16 με υψηλό λειτουργικό κόστος για την αναχαίτιση ενός στόχου χαμηλού κόστους;

Και πού είναι το ρωσικό σύστημα S-400 που αγόρασε η Τουρκία αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ;

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σερίφογλου συνδέει το περιστατικό με πρόσφατες αμερικανικές δηλώσεις σχετικά με την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 εάν εγκαταλείψει το σύστημα S-400.

Υποστηρίζει ότι η Ρωσία, μέσω αυτής της επιχείρησης, ήθελε να υπενθυμίσει στην Αγκυρα το τίμημα της αποστασιοποίησής της από τη Μόσχα και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διακοπής των στρατιωτικών δεσμών μαζί της θα αντιμετωπιστεί με άμεσα μηνύματα ασφαλείας που αποκαλύπτουν τρωτά σημεία.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν, παρά τις προηγούμενες μεγάλες κρίσεις – από την κατάρριψη του ρωσικού αεροπλάνου στη Συρία μέχρι τη δολοφονία τούρκων στρατιωτών σε ρωσική αεροπορική επιδρομή, ακόμη και τη δολοφονία του ρώσου πρεσβευτή στην Αγκυρα – κατάφερναν να αντέξουν στις πιέσεις.

Η ρωσική επιθετικότητα έναντι της Τουρκίας συνδέεται και με την τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν, δεξιά, στην Ουάσιγκτον και τις απαιτήσεις που του διατύπωσε ο Τραμπ (φωτογραφία Reuters)

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις, από τη στόχευση πλοίων μέχρι την παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου, υποδηλώνουν ότι η σχέση έχει εισέλθει σε μια διαφορετική και πιο ευαίσθητη φάση.

Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

Ο τούρκος δημοσιογράφος συνδέει αυτήν τη μετατόπιση με την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, όπου η Αγκυρα εισέπραξε σαφείς αμερικανικές απαιτήσεις σχετικά με την απομάκρυνση από τη Μόσχα, τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια και την αύξηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, σε μια εποχή που η Ευρώπη προετοιμάζεται για ευρύτερα σενάρια αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι αυτή η πολιτική πίεση συναντιέται με το ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος, καθώς η Τουρκία βιώνει μια ευρεία εκστρατεία με στόχο εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και οικονομικές πλατφόρμες που είναι ύποπτες ότι χρησιμοποιούνται ως αγωγοί για ρωσικά κεφάλαια από το ξέσπασμα του πολέμου, προσθέτοντας μια ευαίσθητη οικονομική διάσταση στην υπάρχουσα ένταση.

Ο Σερίφογλου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αγκυρα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο στρατηγικό σταυροδρόμι: είτε να ευθυγραμμιστεί σαφώς με την ευρωπαϊκή-δυτική πορεία, είτε να συνεχίσει την πολιτική της εξισορρόπησης με τη Μόσχα, μια πολιτική της οποίας το κόστος έχει γίνει υψηλότερο από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νταβούτογλου πιστεύει ότι επιπτώσεις λόγω αυτής της έντασης πιθανότατα θα υπάρξουν και στη συριακή αρένα, είτε μέσω κλιμάκωσης που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας είτε ενεργοποίησης έμμεσων τακτικών πίεσης, καθιστώντας την επόμενη φάση γεμάτη με εξαιρετικά πολύπλοκες πιθανότητες.

Σύνταξη
