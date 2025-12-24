Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ένας από τους κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού και κολόνα της άμυνά του, είναι πια ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τα «ερυθρόλευκα», έχοντας παράλληλα προκαλέσει και πολλή κουβέντα στα μεταγραφικά… στέκια της πατρίδας του.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός μίλησε σε ιταλικό Μέσο για την έως τώρα πορεία του στο Λιμάνι, εξέφρασε την πίστη του για αίσιο φινάλε και πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως δεν έχει κάνει ποτέ δεύτερες σκέψεις για την μεταγραφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Για την ακρίβεια, σημείωσε ότι αν έπρεπε να γυρίσει στο παρελθόν, θα έπαιρνε ακριβώς την ίδια απόφαση, να φορέσει δηλαδή την ερυθρόλευκη, χίλιες φορές!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Λορέντσο Πιρόλα στο calcionews24:

Για την επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό: «Βρισκόμουν σε μια δύσκολη κατάσταση μετά τον υποβιβασμό μου με τη Σαλερνιτάνα, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μένα. Ο σύλλογος με ήθελε, ο προπονητής ήταν αφοσιωμένος σε μένα: είναι μια απόφαση που θα έπαιρνα χίλιες φορές από την αρχή».

Για το ότι είναι βασικός στο Champions League: «Έχω ξεκινήσει και στα έξι παιχνίδια, έχουμε πέντε βαθμούς και μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε να προκριθούμε στα playoffs. Έχουμε παίξει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα».

Για τον στόχο, που είναι η νίκη: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της: πρέπει πάντα να στοχεύεις στη νίκη. Σε εκατό χρόνια, έχουν κερδίσει 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το κατόρθωμα στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και στο Σούπερ Καπ. Στην Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο».

Για το ποιά ομάδα θέλει να αντιμετωπίσει: «Θα έλεγα την Ίντερ. Θα ήταν ένας ξεχωριστός, συμβολικός αγώνας, ένα κλείσιμο του κύκλου».

Για το κρύο στο Καζακστάν: «Μια πολύ δύσκολη εμπειρία: επτά ώρες πτήση, είκοσι βαθμοί υπό το μηδέν έξω. Ακόμα και το να περπατήσω πενήντα μέτρα από το ξενοδοχείο μέχρι το λεωφορείο ήταν αδύνατο. Ήταν πραγματικά δύσκολο».

Για την Εθνική Ιταλίας: «Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό: Έχω παίξει σε τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κ21 και αυτό δημιουργεί ένα μοναδικό πνεύμα. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν την Ιταλία να επιτύχει τη μεγαλοσύνη Ελπίζω να με λάβουν υπόψη. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχω εξελιχθεί πολύ στον Ολυμπιακό».

Για το δίλημμα πίτσα ή σουβλάκι: «Το φαγητό στην Ελλάδα είναι υπέροχο, αλλά η πίτσα είναι πάντα πίτσα».