To NBA σκέφτεται να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στο tanking

Η λέξη «tanking» αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο NBA και, όσο πλησιάζει το δεύτερο μισό της σεζόν, επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο. Ομάδες χωρίς ρεαλιστικές ελπίδες για τα playoffs αρχίζουν να υπολογίζουν περισσότερο το επόμενο Draft παρά τα αποτελέσματα στο παρκέ, κάτι που η λίγκα θεωρεί ολοένα και πιο επικίνδυνο για την αξιοπιστία και την εμπορική αξία του προϊόντος της. Γι’ αυτό και πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αυστηρότερων τιμωριών, ώστε η σκόπιμη ήττα να πάψει να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.

Το tanking δεν είναι νέο φαινόμενο. Εμφανίστηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν η αντίστροφη σειρά επιλογής στο Draft δημιούργησε κίνητρο για ομάδες να «θυσιάζουν» το παρόν τους χάριν του μέλλοντος. Η πιο χαρακτηριστική πρώιμη περίπτωση ήταν οι Ρόκετς τη σεζόν 1983-84, οι οποίοι κατέληξαν στο Νο1 του Draft και επέλεξαν τον Χακίμ Ολάζουον, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία τους. Έκτοτε, το NBA προσπάθησε να περιορίσει το φαινόμενο με την εισαγωγή της λοταρίας και των πιθανοτήτων, όμως το tanking δεν εξαφανίστηκε ποτέ πλήρως.

Στη σύγχρονη εποχή, και ειδικά μετά το 2010, το φαινόμενο απέκτησε ξανά ένταση και έγινε ανοιχτά αποδεκτό στη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το NBA έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με ιδιοκτήτες ομάδων και έχει παρουσιάσει προτάσεις σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, αναζητώντας τρόπους να αποθαρρύνει πρακτικές που αλλοιώνουν τη regular season. Στο τραπέζι έχουν πέσει ιδέες όπως ο περιορισμός των προστατευμένων επιλογών Draft, η απαγόρευση επιλογής σε θέσεις top-4 για δύο συνεχόμενα χρόνια ή ακόμη και το «πάγωμα» των θέσεων της λοταρίας μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στη σεζόν.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: οι ομάδες που μένουν νωρίς εκτός διεκδίκησης των playoffs να έχουν λόγο να συνεχίσουν να παίζουν για τη νίκη μέχρι το τέλος και να μη βλέπουν την ήττα ως επένδυση. Σε αυτή τη λογική κινήθηκε ήδη η εισαγωγή του Play-In, που έδωσε κίνητρο στις θέσεις 9 και 10 των περιφερειών, παραδοσιακά «νεκρές» βαθμολογικά. Το NBA ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να τιμωρήσει τη φυσιολογική διαδικασία αναδόμησης μιας ομάδας, αλλά να αποτρέψει την εσκεμμένη χειραγώγηση αγώνων.

Παράλληλα, η λίγκα εξετάζει και την αυστηροποίηση των ποινών, καθώς τα πρόσφατα παραδείγματα δείχνουν ότι τα υπάρχοντα μέτρα δεν αρκούν. Οι Μάβερικς το 2023 δέχθηκαν πρόστιμο 750.000 δολαρίων όταν άφησαν εκτός τους Ίρβινγκ και Ντόντσιτς στο φινάλε της σεζόν, όμως κράτησαν την επιλογή Draft που αργότερα μετατράπηκε σε σημαντικό αγωνιστικό όφελος. Παρόμοια ήταν η περίπτωση των Σίξερς, που με ένα καταστροφικό τελείωμα σεζόν βελτίωσαν τη θέση τους στο Draft, αλλά και των Τζαζ, οι οποίοι πλήρωσαν μικρό πρόστιμο χωρίς ουσιαστική αγωνιστική συνέπεια.

Η πιο ριζοσπαστική σκέψη που εξετάζεται είναι η αφαίρεση ή η υποβάθμιση των επιλογών Draft για ομάδες που αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε tanking, ώστε η σκόπιμη ήττα να μετατραπεί από όφελος σε καθαρή ζημιά. Σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες πολιτικές για την ανακοίνωση τραυματισμών και απουσιών –ιδίως μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα στοιχηματισμού– το NBA θέλει να κλείσει όλα τα «παράθυρα» που επιτρέπουν την καταστρατήγηση της κανονικής περιόδου.

Το μήνυμα της λίγκας είναι σαφές: η regular season πρέπει να έχει αξία από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Και αν για να συμβεί αυτό χρειαστεί να θυσιαστεί μια παλιά, σιωπηρή συνήθεια, τότε το NBA δείχνει πλέον έτοιμη να το κάνει.