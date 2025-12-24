Δεν αποτελεί έκπληξη, ωστόσο η θερμοκρασία στη Γιακούτια στη Σιβηρία έπεσε στους -56°C.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει τις επόμενες ημέρες

Αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στη Γη σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρει το NEXTA, oι κάτοικοι του χωριού Τίκσι υποφέρουν από μια ισχυρή χιονοθύελλα που συνεχίζεται για τρίτη ημέρα.

Τα σχολεία έχουν ακυρώσει τα μαθήματα και τα νηπιαγωγεία είναι κλειστά.

Το χιόνι συσσωρεύεται στις εισόδους των σπιτιών και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τα διαμερίσματά τους.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους -60 °C τις επόμενες ημέρες.

Ποια είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ επί εδάφους

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ επί εδάφους ήταν -89,2°C, όπως καταγράφηκε στις 21 Ιουλίου του 1983 στον Σταθμό Βοστόκ της τότε Σοβιετικής Ένωσης στην Ανταρκτική.

Δορυφόροι έχουν καταγράψει χαμηλότερες θερμοκρασίες σε μια κορυφογραμμή του ανατολικού οροπεδίου της Ανταρκτικής, μεταξύ των οροσειρών Άργκους και Φούτζι.

Στις 10 Αυγούστου του 2010 η θερμοκρασία εκεί ήταν -93,2°C, ενώ, σύμφωνα με μελέτες, σε αυτό το σημείο της Γης ίσως το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες.