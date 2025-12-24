Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους δήλωσαν οι αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας, που όπως τονίζουν η κοινωνία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα τους. Την ώρα που η έξοδος των εκδρομέων είναι σε εξέλιξη, αν και με χαμηλές ταχύτητες, επισημαίνουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή, από το να συνεχίσουν.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, οι αγρότες της Νίκαιας στέλνουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα από το μπλόκο και υπογραμμίζουν ότι η μάχη που δίνουν δεν είναι μόνο δική τους. Αλλά ανοίγει δρόμο για κάθε δίκαιο αίτημα των πολιτών και των λαϊκών στρωμάτων.

Η «κόκκινη γραμμή»

Μιλώντας εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής, ο Ρίζος Μαρούδας εξήγησε ότι οι αγρότες δεν έχουν άλλη επιλογή. «Είναι ζήτημα επιβίωσης, του μέλλοντός μας, του δικαιώματός μας να μείνουμε και να παράγουμε στους τόπους μας. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας», είπε.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις, με στόχο να σπιλωθεί ο αγώνας τους και να απομονωθεί από την κοινωνία. «Μας πιέζουν με κάθε τρόπο, όμως είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι και αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη δικαίωσή μας», είπε.

Αλλά, πρόσθεσε «η πίεση αυτή θα αποτύχει, όπως αποτυγχάνει και η προσπάθεια του “κοινωνικού αυτοματισμού”». Σύμφωνα με τον Ρίζο Μαρούδα, ο κόσμος και οι φορείς στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων από την αρχή. «Γνωρίζουν πως η δική μας νίκη θα είναι και δική τους, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο», σημείωσε.

Γιατί δεν μπορεί να γίνει διάλογος

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συντονιστικής επιτροπής, «δεν μπορεί να γίνεται λόγος για διάλογο, όταν η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα αιτήματά μας μαξιμαλιστικά και επικαλείται ευρωπαϊκούς περιορισμούς». Την ίδια ώρα, όμως, σημείωσε, «διαθέτει δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους και εφοπλιστές. Εκείνοι γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα και αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρεθούν τα χρήματα και να δοθούν όσα διεκδικούμε».

Και ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα είναι στα μπλόκα «και μετά τις γιορτές. Ο αγώνας θα κλιμακωθεί, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα». Σύμφωνα με τον Ρίζο Μαρούδα, η λαϊκή στήριξη αποτελεί δύναμη συνέχισης.

Ερημώνουν τα χωριά

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα, το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στη Νίκαια της Λάρισας, Γιάννης Κουκούτσης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού.

«Τέτοιες πολιτικές οδηγούν τα χωριά και την ύπαιθρο στην ερήμωση, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ ακόμη και τις γιορτές». Αλλά, είπε, «ο λαός είναι μαζί μας, γιατί δίνουμε κοινό αγώνα και απαιτούμε άμεσες λύσεις».

Οι αγρότες του μπλόκου στη Νίκαια επισημαίνουν ότι αγωνίζονται απέναντι σε μια πολιτική που «οδηγεί εμάς στο ξεκλήρισμα και τον υπόλοιπο λαό σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία».

Θέλουν να γίνουν παραγωγικοί

Στη συνέντευξη, έγινα αναφορά και στους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, καθώς βλέπουν τα κοπάδια τους να χάνονται από τις ασθένειες.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Παππά, από τον Αμπελώνα, «δεν έχουμε πάρει τίποτα, μόνο θανατώσεις και νέα κρούσματα ακούμε». Εξήγησε ότι αυτό που θέλουν είναι να ξαναγίνουν παραγωγικοί και να επιστρέψει η ζωή στα χωριά. Αυτό που ζητούν είναι ουσιαστικά μέτρα και εμβολιασμός.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς

Με χαμηλές ταχύτητες περνούσαν έως το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Η Τροχαία, που την Τρίτη είχε καθοδηγήσει τους οδηγούς από παρακαμπτηρίους, επέτρεψε τη διέλευσή τους από τις εθνικές οδούς, έδωσε την άδεια να ανοίξουν κάποιες λωρίδες με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες έχουν δώσει στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ήδη από το βράδυ της Τρίτης. Επίσης, κανονικά γίνεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς ο δρόμος με απόφαση των αγροτών θα παραμείνει ανοιχτός έως την Παρασκευή.

Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπου μέχρι και τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν μπλόκο αγροτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομικών και αγροτών.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Ανάλογη η εικόνα και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα δόθηκαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο εθνικό παλαιό δίκτυο από τη Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από το Ρίο-Αντίρριο και την Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν από την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους από νέους στην Εθνική Οδό.

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν και στην Περιμετρική της Πάτρας, ώστε από τη μία να κινούνται τα ΙΧ και η άλλη να χρησιμοποιείται για τα έκτακτα περιστατικά.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν επίσης ελευθερώσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ωστόσο, η αστυνομία εκτρέπει, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά. Εκεί καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Δείτε ΕΔΩ πανελλαδικό χάρτη που δείχνει βρίσκονται τα μπλόκα αυτήν τη στιγμή.

Επιστροφή με ανοιχτά διόδια

Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την ΕΛ.ΑΣ. για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την επιστροφή εξετάζεται επίσης στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να επιστρέψουν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

