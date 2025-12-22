Και επίσημα στο λιμάνι της καριέρας του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπαρ όπως περιμέναμε καιρό τώρα. Με τις υπογραφές να πέφτουν και τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει τον μύθο του.

Ο προπονητής της ιστορίας του Ολυμπιακού που στα 99 χρόνια πήρε παρέα του το Κόνφερενς Λιγκ και στα 100 το νταμπλ θα τον βάλει στην πρώτη χρονιά της νέας εκατονταετίας.

🔴⚪ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι όπως χρόνια τώρα ο εγγυητής της επιτυχίας στον Ολυμπιακό φροντίζοντας να βρίσκονται στον σύλλογο οι κορυφαίοι σε όλους τους τομείς. Περιττό να θυμηθούμε και να επαναλάβουμε για την σημασία της συμφωνίας με τον Μέντι.

📷 🔴⚪ ✍🏻 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Το σπουδαίο στον Ολυμπιακό είναι πως γίνονται όλα όπως πρέπει όταν πρέπει. Και τώρα να έρχεται ως Χριστουγεννιάτικο δώρο η ανανέωση του Μεντιλιμπαρ που αποτελεί το Α και το Ω στον σύλλογο.

🔴⚪ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του Βασικού τον προπονητή της ιστορίας του και ο Μεντιλιμπαρ στον Ολυμπιακό την ομαδα της ζωής του. Και έτσι το όμορφο παραμύθι συνεχίζεται όπως έπρεπε με τα…δώρα από την διοίκηση να έχουν και συνέχεια. Σύντομα…