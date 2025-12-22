Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο
Και επίσημα στο λιμάνι της καριέρας του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπαρ όπως περιμέναμε καιρό τώρα. Με τις υπογραφές να πέφτουν και τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει τον μύθο του.
Ο προπονητής της ιστορίας του Ολυμπιακού που στα 99 χρόνια πήρε παρέα του το Κόνφερενς Λιγκ και στα 100 το νταμπλ θα τον βάλει στην πρώτη χρονιά της νέας εκατονταετίας.
🔴⚪ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι όπως χρόνια τώρα ο εγγυητής της επιτυχίας στον Ολυμπιακό φροντίζοντας να βρίσκονται στον σύλλογο οι κορυφαίοι σε όλους τους τομείς. Περιττό να θυμηθούμε και να επαναλάβουμε για την σημασία της συμφωνίας με τον Μέντι.
📷 🔴⚪ ✍🏻 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Το σπουδαίο στον Ολυμπιακό είναι πως γίνονται όλα όπως πρέπει όταν πρέπει. Και τώρα να έρχεται ως Χριστουγεννιάτικο δώρο η ανανέωση του Μεντιλιμπαρ που αποτελεί το Α και το Ω στον σύλλογο.
🔴⚪ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του Βασικού τον προπονητή της ιστορίας του και ο Μεντιλιμπαρ στον Ολυμπιακό την ομαδα της ζωής του. Και έτσι το όμορφο παραμύθι συνεχίζεται όπως έπρεπε με τα…δώρα από την διοίκηση να έχουν και συνέχεια. Σύντομα…
