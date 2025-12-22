science
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Περιβάλλον 22 Δεκεμβρίου 2025 | 14:33

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
Spotlight

Στην ξεριζωμένη ζούγκλα της Βόρειας Σουμάτρας στην Ινδονησία, η νεκρική σιγή ανησυχεί τους δασοφύλακες που κανονικά προσέχουν το σπανιότερο είδος πιθήκου στον κόσμο.

Ο κυκλώνας Σενιάρ που σάρωσε την περιοχή στα τέλη Νοεμβρίου κατάφερε σημαντικό πλήγμα στους τελευταίους ουρακοτάγκους του Ταπανούλι (Pongo tapanuliensis), των οποίων ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάτο σε λιγότερα από 800 άτομα πριν από την καταστροφή.

Οι Ταπανούλι είναι ένα από τα τρία είδη ουρακοτάγκου που επιζούν στα δάση της Ινδονησίας και της Μαλαισίας, οι στενότεροι συγγενείς του ανθρώπου μετά τους χιμπατζήδες και τους γορίλλες. Ολόκληρος ο πληθυσμός ζει σε ένα μικρό δάσος που ήδη απειλείτο από τα ορυχεία, τις φυτείες φοινικόδεντρου και την παράνομη υλοτόμηση.

Η Βόρεια Σουμάτρα δέχτηκε 1.000 χιλιοστά βροχής σε διάστημα τεσσάρων ημερών

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις σκότωσαν πάνω από 900 ανθρώπους στην Ινδονησία και ισοπέδωσαν τουλάχιστον 40.000 στρέμματα παρθένου δάσους στη Σουμάτρα, ανέφεραν στον Guardian και το ΒΒC οι πρώτοι ειδικοί που κατέφθασαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις που πρόκειται να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα, ο πληθυσμός των ουρακοτάγκων μειώθηκε κατά 6,2 έως 10,5 τοις εκατό, μια απότομη απώλεια «επιπέδου εξαφάνισης», η οποία συρρικνώνει περαιτέρω τη γονιδιακή δεξαμενή του είδους και το αφήνει απροστάτευτο από ασθένειες και μεταβολές του περιβάλλοντος.

Οι πλημμύρες στην Ινδονησία, είπαν οι ειδικοί, είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τους ανθρωποειδείς πιθήκους μετά την επιδημία Εμπολα που έπληξε τους δυτικούς γορίλες και τους χιμπατζήδες της κεντρικής Αφρικής τη δεκαετία του 2000. Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, ακόμα και μια απώλεια κατά 1% τον χρόνο θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος των Ταπανούλι, οι οποίοι αναπαράγονται μόνο κάθε έξι ή επτά χρόνια.

Η Βόρεια Σουμάτρα δέχτηκε 1.000 χιλιοστά βροχής σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και οργανώσεις, οι κατολισθήσεις επιδεινώθηκαν από την παράνομη υλοτόμηση και εξόρυξη μετάλλων που άφησαν τα εδάφη εκτεθειμένα στη διάβρωση.

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την πλημμύρα, ο Guardian ανέφερε ότι μεταλλευτική εταιρεία PT Agincourt είχε ξεκινήσει την κατασκευή ενός δεύτερου χρυσωρυχείου κοντά στο δάσος των Ταπανούλι.

Τα δύο άλλα είδη ουρακοτάγκου είναι επίσης απειλούμενα αλλά βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ο πληθυσμός του ουρακοτάγκου της  Βόρνεο (Pongo pygmaeus) εκτιμάται στα 104.000 άτομα, ενώ ο ουρακοτάγκος της Σουμάτρας (Pongo abelii) αριθμεί γύρω στα 14.000 άτομα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
