Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Στην ξεριζωμένη ζούγκλα της Βόρειας Σουμάτρας στην Ινδονησία, η νεκρική σιγή ανησυχεί τους δασοφύλακες που κανονικά προσέχουν το σπανιότερο είδος πιθήκου στον κόσμο.

Ο κυκλώνας Σενιάρ που σάρωσε την περιοχή στα τέλη Νοεμβρίου κατάφερε σημαντικό πλήγμα στους τελευταίους ουρακοτάγκους του Ταπανούλι (Pongo tapanuliensis), των οποίων ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάτο σε λιγότερα από 800 άτομα πριν από την καταστροφή.

Οι Ταπανούλι είναι ένα από τα τρία είδη ουρακοτάγκου που επιζούν στα δάση της Ινδονησίας και της Μαλαισίας, οι στενότεροι συγγενείς του ανθρώπου μετά τους χιμπατζήδες και τους γορίλλες. Ολόκληρος ο πληθυσμός ζει σε ένα μικρό δάσος που ήδη απειλείτο από τα ορυχεία, τις φυτείες φοινικόδεντρου και την παράνομη υλοτόμηση.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις σκότωσαν πάνω από 900 ανθρώπους στην Ινδονησία και ισοπέδωσαν τουλάχιστον 40.000 στρέμματα παρθένου δάσους στη Σουμάτρα, ανέφεραν στον Guardian και το ΒΒC οι πρώτοι ειδικοί που κατέφθασαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις που πρόκειται να δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα, ο πληθυσμός των ουρακοτάγκων μειώθηκε κατά 6,2 έως 10,5 τοις εκατό, μια απότομη απώλεια «επιπέδου εξαφάνισης», η οποία συρρικνώνει περαιτέρω τη γονιδιακή δεξαμενή του είδους και το αφήνει απροστάτευτο από ασθένειες και μεταβολές του περιβάλλοντος.

Οι πλημμύρες στην Ινδονησία, είπαν οι ειδικοί, είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τους ανθρωποειδείς πιθήκους μετά την επιδημία Εμπολα που έπληξε τους δυτικούς γορίλες και τους χιμπατζήδες της κεντρικής Αφρικής τη δεκαετία του 2000. Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, ακόμα και μια απώλεια κατά 1% τον χρόνο θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος των Ταπανούλι, οι οποίοι αναπαράγονται μόνο κάθε έξι ή επτά χρόνια.

Η Βόρεια Σουμάτρα δέχτηκε 1.000 χιλιοστά βροχής σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και οργανώσεις, οι κατολισθήσεις επιδεινώθηκαν από την παράνομη υλοτόμηση και εξόρυξη μετάλλων που άφησαν τα εδάφη εκτεθειμένα στη διάβρωση.

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την πλημμύρα, ο Guardian ανέφερε ότι μεταλλευτική εταιρεία PT Agincourt είχε ξεκινήσει την κατασκευή ενός δεύτερου χρυσωρυχείου κοντά στο δάσος των Ταπανούλι.

Τα δύο άλλα είδη ουρακοτάγκου είναι επίσης απειλούμενα αλλά βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ο πληθυσμός του ουρακοτάγκου της Βόρνεο (Pongo pygmaeus) εκτιμάται στα 104.000 άτομα, ενώ ο ουρακοτάγκος της Σουμάτρας (Pongo abelii) αριθμεί γύρω στα 14.000 άτομα.