Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 20:58
Δύο τραυματίες από μαχαιρώματα σε απόσταση 150 μέτρων στην Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια
Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλήγματα του Ισραήλ στα νότια
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 22:30

Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλήγματα του Ισραήλ στα νότια

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι στόχευσε μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί δυνάμεις σε πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στόχος του είναι το ισλαμιστικό κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2024 και έβαλε τέλος σε εχθροπραξίες ενός έτους, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ διατηρεί επίσης δυνάμεις σε πέντε θέσεις του νοτίου Λιβάνου τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στην πόλη Γιατέρ η επίθεση του Ισραήλ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χτυπήθηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «έπληξε έναν άλλον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην ίδια ζώνη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σήμερα εξάλλου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και διέλυσαν «ένα ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό» στο Γιαρούν, μια άλλη κοινότητα κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να διαλύσει μέχρι τα τέλη του έτους όλες τις στρατιωτικές υποδομές της μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα. Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Η οργάνωση απορρίπτει τις εκκλήσεις να καταθέσει τα όπλα.

Ο Γκρέιαμ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ που επισκέφθηκε σήμερα το Ισραήλ κατηγόρησε και αυτός τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να κατασκευάσει περισσότερα όπλα (…) Αυτό δεν είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα» ανέφερε σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περισσότεροι από 340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

googlenews

Επικαιρότητα
Politico για Γαλλία: Πολύ νωρίς, πολύ μόνη, προετοιμάζεται για τη Ρωσία καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται

Politico για Γαλλία: Πολύ νωρίς, πολύ μόνη, προετοιμάζεται για τη Ρωσία καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται

Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ
Αλλάζουν οι εποχές 21.12.25

Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ

Κάποτε τις πουλούσαν όπλα και κάνανε τα στραβά μάτια σε αυταρχικούς ηγέτες της και στη διαφθορά, Σήμερα όμως οι ΗΠΑ εντείνουν το ακήρυχτο πόλεμο στη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»

Απόλυτα ικανοποιημένος με την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι το μόνο αρνητικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έβαλε περισσότερα γκολ.

Σύνταξη
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Δείτε το βίντεο από το δοκάρι του Οζντόεφ και τη βολίδα του Μειτέ που κατέληξε άουτ, στην διπλή ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στη σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος», επισήμανε η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα

Σύνταξη
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ

Χάρη σε πέναλτι του Ραφίνια και γκολ του Λάμίν Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα έκλεισε ιδανικά το 2025 επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
