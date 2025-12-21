Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι στόχευσε μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί δυνάμεις σε πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει τακτικά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στόχος του είναι το ισλαμιστικό κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2024 και έβαλε τέλος σε εχθροπραξίες ενός έτους, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ διατηρεί επίσης δυνάμεις σε πέντε θέσεις του νοτίου Λιβάνου τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στην πόλη Γιατέρ η επίθεση του Ισραήλ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χτυπήθηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «έπληξε έναν άλλον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην ίδια ζώνη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇱🇧📍Southern Lebanon The Israeli army carried out a drone attack on a vehicle in the town of Yater:#BREAKING #lebanon #Israel pic.twitter.com/TOhdojvCIU — FELNews (@FELNewsTR) December 21, 2025

Σήμερα εξάλλου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και διέλυσαν «ένα ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό» στο Γιαρούν, μια άλλη κοινότητα κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να διαλύσει μέχρι τα τέλη του έτους όλες τις στρατιωτικές υποδομές της μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα. Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Η οργάνωση απορρίπτει τις εκκλήσεις να καταθέσει τα όπλα.

Ο Γκρέιαμ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ που επισκέφθηκε σήμερα το Ισραήλ κατηγόρησε και αυτός τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να κατασκευάσει περισσότερα όπλα (…) Αυτό δεν είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα» ανέφερε σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περισσότεροι από 340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας.