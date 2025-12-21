ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει το 1-0 για τον «δικέφαλο» (vid)
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανοίγει το σκορ για τον ΠΑΟΚ (1-0) στο 39ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Δείτε το βίντεο.
Ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς ανώτερος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι της Τούμπας – για την 15η αγωνιστική της Super League– και κατάφερε να ανοίξει πριν την ανάπαυλα, συγκεκριμένα στο 39ο λεπτό. Σκόρερ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Συγκεκριμένα ο Τάισον ξέφυγε από τον Σιώπη, στη συνέχεια πέρασε στον προωθημένο Κωνσταντέλια, ο οποίος αφού «τσίμπησε» τη μπάλα με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού, εκείνη βρήκε και στον Τουμπά, για να μπερδέψει τον Κότσαρη και να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0!
Δείτε το 1-0 του ΠΑΟΚ
