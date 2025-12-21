sports betsson
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)
Ποδόσφαιρο 21 Δεκεμβρίου 2025 | 21:23

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)

Δείτε το βίντεο το γκολ του Ανέστη Μύθου στο 53' για το 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού, αλλά και το 1-0 που είχε κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 39ο λεπτό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και στο 53ο λεπτό έκανε το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκού, σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Super League. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Ανέστης Μύθου.

Συγκεκριμένα σε κόρνερ από αριστερά του Ζίβκοβιτς, ανενόχλητος ο Μύθου προ του Πάλμερ-Μπράουν σηκώνεται και με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0!

Δείτε το 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Μύθου

Θυμηθείτε και το 1-0 με τον Κωνσταντέλια

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!

Αν και βρέθηκε να χάνει από το 2' (Σαλσίδο), η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή (54' Λιούμπισιτς, 67' Γιόβιτς) απέναντι στον ΟΦΗ, νίκησε με 2-1 πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Δείτε το βίντεο από το δοκάρι του Οζντόεφ και τη βολίδα του Μειτέ που κατέληξε άουτ, στην διπλή ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ

Χάρη σε πέναλτι του Ραφίνια και γκολ του Λάμίν Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα έκλεισε ιδανικά το 2025 επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου
Τέρας 21.12.25

Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία επιβεβαιώνουν το πως ο εγκληματίας πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε απολάμβανε την ελευθερία του στο φιλόξενο Μπουένος Άιρες προτού φύγει στη Βραζιλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών
Σφοδρά πυρά 21.12.25

«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η Πατησίων αναφέρεται και στην «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας – Μήνυμα Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

«Καμία ιδρυτική αρχή μας δεν παραβιάστηκε» - Απαντήσεις Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα

Η βουλεύτρια Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του κόμματος

Σύνταξη
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!

Αν και βρέθηκε να χάνει από το 2' (Σαλσίδο), η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή (54' Λιούμπισιτς, 67' Γιόβιτς) απέναντι στον ΟΦΗ, νίκησε με 2-1 πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο