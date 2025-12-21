ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)

Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και στο 53ο λεπτό έκανε το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκού, σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Super League. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Ανέστης Μύθου.

Συγκεκριμένα σε κόρνερ από αριστερά του Ζίβκοβιτς, ανενόχλητος ο Μύθου προ του Πάλμερ-Μπράουν σηκώνεται και με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0!

Δείτε το 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Μύθου

Θυμηθείτε και το 1-0 με τον Κωνσταντέλια