ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)
Δείτε το βίντεο το γκολ του Ανέστη Μύθου στο 53' για το 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού, αλλά και το 1-0 που είχε κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 39ο λεπτό.
Ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και στο 53ο λεπτό έκανε το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκού, σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Super League. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Ανέστης Μύθου.
Συγκεκριμένα σε κόρνερ από αριστερά του Ζίβκοβιτς, ανενόχλητος ο Μύθου προ του Πάλμερ-Μπράουν σηκώνεται και με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0!
Δείτε το 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Μύθου
Θυμηθείτε και το 1-0 με τον Κωνσταντέλια
