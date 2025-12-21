Το Excel Esports (επίσημα γνωστό ως Microsoft Excel World Championship – MEWC) πάει τον ανταγωνισμό… σε άλλο επίπεδο. Μετατρέπει το γνωστό λογιστικό πρόγραμμα της Microsoft σε ένα «άθλημα» υψηλών ταχυτήτων, όπου η λογική, τα μαθηματικά και η ταχύτητα πληκτρολόγησης κρίνουν τον νικητή.

Το Excel esports μετατρέπει ένα κοινό εργαλείο γραφείου σε ένα δυναμικό άθλημα

Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται από τον οργανισμό Financial Modeling World Cup (FMWC). Στους αγώνες, οι συμμετέχοντες (Excel-athletes) καλούνται να λύσουν σύνθετα προβλήματα (cases) μέσα σε περιορισμένο χρόνο (συνήθως 30 λεπτά). Οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά (συχνά από το ESPN ή το YouTube), με επαγγελματίες σχολιαστές.

Οι τελικοί του Λας Βέγκας

Για το 2025, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε στους τελικούς στο Λας Βέγκας. Τα χρηματικά έπαθλα αυξήθηκαν με τους χορηγούς (μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας) να βάζουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη καθώς το Excel esports θεωρείται πλέον ένας εξαιρετικός τρόπος για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο Ιρλανδός Diarmuid Early εμφανίστηκε στην αρένα HyperX κάτω από τα έντονα φώτα, τη δραματική μουσική και την απαραίτητη «φασαρία» που αρμόζει σε κάθε μεγάλο τελικό.

Μόνο που αυτή τη φορά, αντί για μπάλα υπήρχε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι, και το γήπεδο ήταν ένα ταπεινό γραφείο.

Ο πρωταθλητής

Αποκαλούμενος «LeBron James των υπολογιστικών φύλλων Excel», ο Diarmuid, που γεννήθηκε στο Galway και μεγάλωσε στο Waterford, είναι πλέον ο καλύτερος στον κόσμο.

Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Microsoft Excel 2025 που είχε ως μεγάλο έπαθλο 60.000 δολάρια.

Το esport showpiece τον Δεκέμβριο προσέλκυσε «αθλητές» από όλο τον κόσμο. 256 συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε νοκ-άουτ γύρους για να προκριθούν στους 24 τελικούς στο Λας Βέγκας.

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Diarmuid περιέγραψε μια έντονη ατμόσφαιρα που πηγάζει από τον έντονο ενθουσιασμό. «Τις περισσότερες φορές, στο σπίτι, είναι αρκετά ήρεμο και χαλαρό αλλά όταν φτάνεις στο Λας Βέγκας, είναι εξωφρενικό. Ακούς όλους να φωνάζουν, αλλά δεν έχεις ιδέα γιατί, είναι τρελό». Οι συμμετέχοντας λαμβάνουν ακουστικά ακύρωσης θορύβου αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Οι θρύλοι του Microsoft Excel World Championship

Όπως κάθε esports, έτσι και το Microsoft Excel World Championship έχει τους δικούς του θρύλους.

Ο Andrew Ngai είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες παγκοσμίως, γνωστός για την απίστευτη ταχύτητά του. Ο Brandon Moyer ένας από τους κορυφαίος διαγωνιζόμενους που βοηθά στη διάδοση του αθλήματος στις ΗΠΑ. Ο Diarmuid Early αποκαλούμενος και ως «LeBron James του Excel» συμπληρώνει τη λίστα των τριών κορυφαίων.

Οι μάχες του Early με τον Ngai είναι το «Clásico» των Excel Esports. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις προσφέρουν μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, με το αποτέλεσμα συχνά να κρίνεται στον τελευταίο υπολογισμό, στο τελευταίο δευτερόλεπτο.