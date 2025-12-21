Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας

Προσωρινές και σταδιακές διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα εφαρμοστούν σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας, το πρωί της Κυριακής.

Ειδικότερα, λόγω της διεξαγωγής της εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα υπάρξουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα τις ώρες 09:00 -11:00, με την Τροχαία να κλείνει όταν χρειάζεται τους δρόμους.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στην κυκλοφορία αφορούν στις παρακάτω οδούς του δήμου Αθηναίων:

• Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.