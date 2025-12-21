newspaper
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
21 Δεκεμβρίου 2025 | 09:20

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Spotlight

Τις επόμενες δράσεις τους ενόψει των εορτών αναμένεται να αποφασίσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, στη νέα συνέλευση που έχει προγραμματίσει το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής ενώ σε όλη τη χώρα αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τις μπάρες στα διόδια.

Οι αγρότες συνεχίζουν να λένε «όχι» στον προσχηματικό διάλογο που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό, τις απειλές και την καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού από κυβερνητικά στελέχη. Στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στις Σέρρες, η άποψη ήταν ενιαία. Κλιμάκωση του αγώνα και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση.

Τα τρακτέρ, παραμένουν παρατεταγμένα, στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία, με τους αγρότες να υπογραμμίζουν πως θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανοίγοντας τα διόδια για τους ταξιδιώτες.

Αγρότες: Γιορτές στους δρόμους

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν χθες Σάββατο σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως με εντολή εισαγγελέα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων.

Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν πως τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς. Το μεσημέρι  οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αμετακίνητοι στη στάση τους είναι και οι αγρότες της Καρδίτσας. Όπως δηλώνουν, δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα αιτήματά τους ενώ συνεχώς ενισχύεται το μπλόκο με νέα τρακτέρ.

Ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Και σήμερα οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων.

Στις 17:00 οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά.

Τις μπάρες των διοδίων Ωραιοκάστρου θα σηκώσουν σήμερα, το διάστημα 12:00 – 15:00 οι αγρότες από το Δερβένι και τη Χαλκηδόνα, ενώ θα μοιράζουν όσπρια, ρύζι και οπωροκηπευτικά από την περιοχή του Λαγκαδά.

 Οι αγροτοκτηνοτρόφοι καλούν την Τροχαία να διευκολύνει την κυκλοφορία

Οι αγρότες καλούν την Τροχαία να διευκολύνει την κυκλοφορία ενώ συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες έχουν απευθύνει πρόσκληση σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και ενώσεις εργαζομένουν να βρεθούν στο μπλόκο και να ενημερωθούν για τα προβλήματά τους. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο θα παραμείνει και από βδομάδα κλειστό, καθώς οι διαβουλεύσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομίας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι, η μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» γίνεται μέσω της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων και του κόμβου Θέρμης.

Στο μπλόκο των διοδίων Μαλγάρων από χθες οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους και η εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα εδώ και 20 ημέρες πλέον. Ζητούμενο είναι τώρα το ασφαλές άνοιγμα της εθνικής οδού από την Τρίτη. Για τον σκοπό αυτό, γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών ώστε ο αποκλεισμός της οδού να αρθεί με όρους ασφάλειας.

Όπως καταγγέλλουν, πολίτες που ταξιδεύουν, ενώ οι αγρότες έχουν ανοίξει λωρίδες για την ελεύθερη διέλευσή τους στην Εθνική ενόψει εορτών, η Αστυνομία παρακάμπτει την κίνηση πριν τα μπλόκα σε παράδρομους. Καταγγέλλουν πως η Τροχαία «έκλεισε το δρόμο για τα Μάλγαρα από τη στροφή για Βέροια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων».

