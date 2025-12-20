newspaper
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Τον προγραμματισμό τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κάνουν στα μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους όσο η κυβέρνηση δεν ακούει τα αιτήματά τους.

Δρόμοι ανοιχτοί για τους εκδρομείς

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δεν προτίθενται να εμποδίσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να φτάσουν στους προορισμούς τους και να επιστρέψουν στην συνέχεια. Οι δρόμοι για ΙΧ και λεωφορεία θα είναι ανοιχτοί για τους εκδρομείς από τις 23 έως τις 29 Δεκεμβρίου.

Και αύριο, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, έχουν δηλώσει ότι θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων, όπου υπάρχουν μπλόκα. Σήμερα, Σάββατο, αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα.

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Προβλέπεται επίσης να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους. Στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Στη συνέχεια θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν εν όψει της Πρωτοχρονιάς. Επίσης, προειδοποιούν ότι σκοπός τους είναι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και μετά τις γιορτές, αν δεν λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Στον Προμαχώνα, ο δρόμος είναι κλειστός μόνο για τα φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν σε λεωφορεία και ΙΧ να περνούν κανονικά.

Ποινικοποίηση του αγώνα

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο, παράλληλα προχωρά σε ποινικοποίηση των κινητοποιήσεών τους.

Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Η Τροχαία Ιωαννίνων σχηματίζει δικογραφία, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα.

Κ. Τσιάρας: «Πείσματα»

Ενδεικτική της στάσης της κυβέρνησης έναντι του αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας είναι οι τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για «πείσματα» που «δεν ωφελούν τους αγρότες και την κοινωνία», χωρίς ωστόσο να έχει κάτι καινούργιο να προσθέσει την απάντηση που έδωσε το ΥΠΑΑΤ την Παρασκευή σε σχέση με τα αιτήματά τους.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στέκεται εξαρχής στο πλάι των αγροτών, κατανοεί τα προβλήματά τους, και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξει. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει το 74% των αιτημάτων των αγροτών, αφήνοντας να υπονοηθεί ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις τους βρίσκονται κομματικά κίνητρα. «Το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων», είπε.

«Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία»

Οι αγρότες, που λαμβάνουν αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους ομόφωνα, δεν πείθονται από τις υποσχέσεις και τις νουθεσίες της κυβέρνησης. Απαντώντας στον Κώστα Τσιάρα, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, Κώστας Μητροδήμος, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, είπε ότι «ο κόσμος περνάει και μας λέει, μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω».

«Το πρώτο αίτημα είναι να σταματήσουν τα αγροτοδικεία», τόνισε. «Η κυβέρνηση μας έβγαλε στον δρόμο. Η Θεσσαλία πνίγηκε την προηγούμενη εβδομάδα, χωράφια καταστράφηκαν. Άλλοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις Ντάνιελ».

Και τόνισε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, διότι επισήμως δεν έχουν πάρει απάντηση.

«Θέλουμε τα πάντα υπογεγραμμένα. Αλλάζουν υπουργούς κάθε χρόνο και προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της αδικίας», πρόσθεσε. Όπως είπε, η κυβέρνηση μιλά με «δημιουργική ασάφεια».

Και σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, είπε ότι όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, από το 1998 αποζημιώνονται στο 61,6% των ζημιών. «Ξέρετε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από τότε και πόσοι υπουργοί υπόσχονται ότι θέλουν να το αλλάξουν, αλλά είμαστε στα ίδια;», είπε ο Κώστας Μητροδήμος. Αναφορικά με το αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αγροτών, οι εξαγγελίες δεν αφορούν τον ΦΠΑ.

Βολές από την αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση δέχεται ομαδικά πυρά για τη στάση της έναντι των αγροτών, κατηγορώντας την για προσχηματικό διάλογο παράλληλα με απειλές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα σχετίζονται άμεσα με την επισιτιστική επάρκεια της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «δεν θέλει τον διάλογο, αλλά το κάνει προσχηματικά. Την ώρα, μάλιστα, που ο κ. Βορίδης απειλεί κιόλας τους αγρότες ότι δεν θα πάρουν τίποτα, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη του ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «μιλάμε για μία κυβέρνηση που, πριν οι αγρότες βγουν στα μπλόκα, τους θεωρούσε αόρατους και ισχυρίζεται πως μέχρι πριν λίγες μέρες δεν ήξερε καν ποια είναι τα αιτήματά τους».

Απαξίωση

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να απευθύνεται με τόση απαξίωση στους αγρότες, μιλώντας για ‘πείσματα’, όπως έπραξε σήμερα ο κ. Τσιάρας, όταν στα μπλόκα δίνεται ένας αγώνας επιβίωσης σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές γι’ αυτούς».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η δύσκολη χρονιά «προέκυψε  από την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από τον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε σημαντικά προβλήματα που ανέκυψαν, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, και από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έπληξαν με απόλυτη ευθύνη της τον τίμιο αγροτικό κόσμο».

Και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση της  ΝΔ «αποδεικνύει εξακολουθητικά ότι αδιαφορεί πλήρως για τους αγρότες», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου, καθώς «έθρεψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ταΐζοντας τις γαλάζιες ακρίδες για μικροκομματικά οφέλη και στήριξη, στερώντας σημαντικές επιδοτήσεις από τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στη χώρα από την ΕΕ και να διασυρθεί διεθνώς για άλλη μια φορά».

Καταλήστευση των αγροτών

Για καταλήστευση των αγροτών όσο η παραγωγή ελέγχεται από την ΚΑΠ της ΕΕ μίλησε από την πλευρά του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, γιατί αφορούν την άμεση επιβίωσή τους. Και η κυβέρνηση πρέπει να τα ικανοποιήσει τώρα! Αρκεί όμως αυτό, για να υπάρξει ριζική λύση; Όχι, κι αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι οι αγρότες που αγωνίζονται», δήλωσε. «Όσο η παραγωγή ελέγχεται από τα μονοπώλια και την ΚΑΠ της ΕΕ, η καταλήστευση των αγροτών θα συνεχίζεται. Και στη συζήτηση που έχει ανοίξει και στα μπλόκα του αγώνα, εμείς καταθέτουμε την πρόταση μας, προβάλλοντας πως η ουσιαστική λύση απαιτεί ριζική αλλαγή, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά σε όλη την οικονομία».

