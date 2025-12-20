Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026, με τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Η πιο δημοφιλής υπηρεσία είναι αυτήν τη στιγμή το IRIS P2P. Μέσω αυτού, όλα τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να μεταφέρουν έως 500 ευρώ ημερησίως σε άλλους ιδιώτες ή σε λογαριασμούς δικούς τους εφόσον τηρούνται σε διαφορετικές τράπεζες, χωρίς προμήθειες.

Συγκεκριμένα, το ημερήσιο όριο μεταφοράς αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ, ενώ θεσπίζεται μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι οι συναλλαγές στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι εμπορικές. Πρόκειται για απλές μεταφορές μεταξύ φίλων.

Αυτήν τη στιγμή οι ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας είναι 4,25 εκατομμύρια, ενώ οι ημερήσιες εγγραφές παραμένουν σταθερές πάνω από τις 2.000, παρά την ήδη μεγάλη διείσδυσή της στους πελάτες των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ ημερησίως (από 500 ευρώ) και το όριο πληρωμών προς ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μηνιαίος «κόφτης».

Η υπηρεσία IRIS καταγράφει έντονη δυναμική, καθώς διαθέτει 4,25 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, με περίπου 300.000 μεταφορές την ημέρα. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται 120 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τι ισχύει για δωρεές και αφορολόγητο

Σε περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων που αφορούν δωρεά, απαιτείται στη συνέχεια δήλωση δωρεάς μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Ο δωρεοδότης οφείλει να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό της δωρεάς είτε βάσει των φορολογικών του δηλώσεων είτε μέσω ανάλωσης κεφαλαίου.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγχουν αν καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό, διαπιστώνοντας μέσω του e-banking εάν οι ετήσιες δαπάνες τους αντιστοιχούν στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Οι περισσότερες τραπεζικές εφαρμογές παρέχουν πλέον σχετική ένδειξη για την κάλυψη του αφορολόγητου.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στο ποσό των δαπανών που δεν καλύπτεται.