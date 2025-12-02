Διαθέσιμο είναι το IRIS από χθες, 1η Δεκεμβρίου, σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας και όπως ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ ΑΕ, ολοκληρώνεται έτσι το έργο «IRIS Παντού».

Το IRIS Commerce δεν έχει όριο ποσού

Με την επέκταση του IRIS Commerce, το οποίο δεν έχει όριο ποσού στις συναλλαγές, οι άμεσες πληρωμές IRIS γίνονται πραγματικά διαθέσιμες παντού: στα φυσικά καταστήματα, στα e-shops, στις συναλλαγές με φίλους και στις πληρωμές προς επαγγελματίες και φορείς του Δημοσίου.

Με το νέο αυτό ορόσημο, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών λογαριασμού-σε-λογαριασμό (A2A) σε κάθε σημείο πώλησης.

Σε ιστορικά υψηλά η υιοθέτηση του IRIS

Παράλληλα, η υιοθέτηση του IRIS βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: 120 εκατ. συναλλαγές IRIS αναμένονται για το 2025, αξίας €11 δισ. ευρώ, με 4,2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στην υπηρεσία Person to Person (IRIS P2P), 580 χιλ. ελεύθερους επαγγελματίες στην υπηρεσία Person to Professionals (IRIS P2Pro) και παρουσία σε όλα τα POS & e-shops της χώρας στην υπηρεσία IRIS Commerce.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του «ΙRIS Παντού» ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κύκλους έργου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στη χώρα και είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της ΔΙΑΣ με όλους τους πυλώνες του οικοσυστήματος πληρωμών (πολιτεία, τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, acquirers, πάροχοι τεχνολογικών λύσεων & ERP).

To IRIS εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών

«Από την 1η Δεκεμβρίου, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο, εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών σε κάθε σημείο συναλλαγής», δήλωσε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ.

«Η διάθεση του IRIS Commerce σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία συναλλαγής της χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και ένα έργο υψηλής συνεργασίας με όλο το οικοσύστημα των πληρωμών», προσέθεσε.

Η κυρία Καμπουρίδου δηλώνει επίσης ότι «με την Ελλάδα να διαμορφώνει πλέον μία από τις πιο ώριμες αγορές instant payments στην Ευρώπη, το 2026 προχωράμε στο επόμενο μεγάλο βήμα: τη διασύνδεση σε 1η φάση του IRIS P2P με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, ώστε οι άμεσες πληρωμές για τους Έλληνες να λειτουργούν το ίδιο εύκολα, αξιόπιστα και διασυνοριακά».

«Στη ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με τράπεζες και λοιπούς ΠΥΠ, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας: να προσφέρουμε ασφαλείς, διαισθητικές και αξιόπιστες πληρωμές για όλους«, συμπλήρωσε.

Οι δύο συμπληρωματικές υπηρεσίες

Το IRIS περιλαμβάνει διαφορετικές υπηρεσίες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με διακριτή χρήση και στόχευση. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα, το IRIS P2Pro αφορά πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, πραγματοποιείται μέσω mobile banking από τον καταναλωτή με χρήση αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω σάρωσης QR ή με χρήση ΑΦΜ και δεν απαιτεί τη χρήση POS, παρά μόνο εγγραφή του επαγγελματία στην υπηρεσία μέσω mobile banking app.

Αντίθετα, το IRIS Commerce έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα και υποστηρίζεται τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης, μέσω POS, όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω επιλογής IRIS στο checkout.

Με την αναβάθμιση των POS από τους acquirers, οι επιχειρήσεις θα μπορούν από την ίδια συσκευή να δέχονται πληρωμές με IRIS, προσφέροντας μια επιπλέον, άμεση και ασφαλή επιλογή ηλεκτρονικής πληρωμής στους πελάτες τους.