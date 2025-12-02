newspaper
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
IRIS: Διαθέσιμο πλέον σε φυσικά και online καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Δεκεμβρίου 2025 | 18:59

IRIS: Διαθέσιμο πλέον σε φυσικά και online καταστήματα

Για το 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS, αξίας 11 δισ. ευρώ

"Me time": Γιατί είναι το πιο σημαντικό είδος χρόνου για ψυχική ευεξία; Η επιστήμη απαντά

“Me time”: Γιατί είναι το πιο σημαντικό είδος χρόνου για ψυχική ευεξία; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Διαθέσιμο είναι το IRIS από χθες, 1η Δεκεμβρίου, σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας και όπως ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ ΑΕ, ολοκληρώνεται έτσι το έργο «IRIS Παντού».

Το IRIS Commerce δεν έχει όριο ποσού

Με την επέκταση του IRIS Commerce, το οποίο δεν έχει όριο ποσού στις συναλλαγές, οι άμεσες πληρωμές IRIS γίνονται πραγματικά διαθέσιμες παντού: στα φυσικά καταστήματα, στα e-shops, στις συναλλαγές με φίλους και στις πληρωμές προς επαγγελματίες και φορείς του Δημοσίου.

Με το νέο αυτό ορόσημο, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών λογαριασμού-σε-λογαριασμό (A2A) σε κάθε σημείο πώλησης.

Σε ιστορικά υψηλά η υιοθέτηση του IRIS

Παράλληλα, η υιοθέτηση του IRIS βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: 120 εκατ. συναλλαγές IRIS αναμένονται για το 2025, αξίας €11 δισ. ευρώ, με 4,2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στην υπηρεσία Person to Person (IRIS P2P), 580 χιλ. ελεύθερους επαγγελματίες στην υπηρεσία Person to Professionals (IRIS P2Pro) και παρουσία σε όλα τα POS & e-shops της χώρας στην υπηρεσία IRIS Commerce.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του «ΙRIS Παντού» ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κύκλους έργου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στη χώρα και είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της ΔΙΑΣ με όλους τους πυλώνες του οικοσυστήματος πληρωμών (πολιτεία, τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, acquirers, πάροχοι τεχνολογικών λύσεων & ERP).

To IRIS εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών

«Από την 1η Δεκεμβρίου, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο, εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών σε κάθε σημείο συναλλαγής», δήλωσε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ.

«Η διάθεση του IRIS Commerce σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία συναλλαγής της χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και ένα έργο υψηλής συνεργασίας με όλο το οικοσύστημα των πληρωμών», προσέθεσε.

Η κυρία Καμπουρίδου δηλώνει επίσης ότι «με την Ελλάδα να διαμορφώνει πλέον μία από τις πιο ώριμες αγορές instant payments στην Ευρώπη, το 2026 προχωράμε στο επόμενο μεγάλο βήμα: τη διασύνδεση σε 1η φάση του IRIS P2P με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, ώστε οι άμεσες πληρωμές για τους Έλληνες να λειτουργούν το ίδιο εύκολα, αξιόπιστα και διασυνοριακά».

«Στη ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με τράπεζες και λοιπούς ΠΥΠ, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας: να προσφέρουμε ασφαλείς, διαισθητικές και αξιόπιστες πληρωμές για όλους«, συμπλήρωσε.

Οι δύο συμπληρωματικές υπηρεσίες

Το IRIS περιλαμβάνει διαφορετικές υπηρεσίες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με διακριτή χρήση και στόχευση. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα, το IRIS P2Pro αφορά πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, πραγματοποιείται μέσω mobile banking από τον καταναλωτή με χρήση αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω σάρωσης QR ή με χρήση ΑΦΜ και δεν απαιτεί τη χρήση POS, παρά μόνο εγγραφή του επαγγελματία στην υπηρεσία μέσω mobile banking app.

Αντίθετα, το IRIS Commerce έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα και υποστηρίζεται τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης, μέσω POS, όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω επιλογής IRIS στο checkout.

Με την αναβάθμιση των POS από τους acquirers, οι επιχειρήσεις θα μπορούν από την ίδια συσκευή να δέχονται πληρωμές με IRIS, προσφέροντας μια επιπλέον, άμεση και ασφαλή επιλογή ηλεκτρονικής πληρωμής στους πελάτες τους.

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

Vita.gr
“Me time”: Γιατί είναι το πιο σημαντικό είδος χρόνου για ψυχική ευεξία; Η επιστήμη απαντά

“Me time”: Γιατί είναι το πιο σημαντικό είδος χρόνου για ψυχική ευεξία; Η επιστήμη απαντά

Τεχνολογία
Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αιγάλεω
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Βόλος – Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή και επικράτησε με 3-2 έναντι του Φοίνικα Σύρου. Οι ερυθρόλευκοι χάρη σε αυτή τη σπουδαία εμφάνιση προκρίθηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Σύνταξη
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

