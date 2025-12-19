Οι τρεις ταχύτητες των Ελλήνων διεθνών διαιτητών

Διαφορετική εικόνα έχουν μεταξύ τους οι διεθνείς διαιτητές στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η ΕΠΟ έχει τρεις ταχύτητες διεθνών ρέφερι, αν και δεν τους επιλέγει η ίδια και απλά επικυρώνει τις εισηγήσεις του εκάστοτε αρχιδιαιτητή. Οι διεθνείς δεν αλλάζουν κάθε χρόνο, παρά γίνονται προσθαφαιρέσεις και αν κάποιος γίνεται διεθνής σε νεαρή ηλικία έχει μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης.

Ο τελευταίος που μπήκε στη λίστα, η οποία στέλνεται στις FIFA, UEFA, είναι ο 31χρονος Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος προτάθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Είναι σε καλή ηλικία, αν και κάποιοι θεωρούν πιο ιδανική αυτή των 28-29 ετών. Ο Πολυχρόνης δεν παίρνει τη θέση κάποιου άλλου, απλά. Πέρσι, δεν δηλώθηκε έβδομος διεθνής (κατά πληροφορίες χάθηκε η θέση και την ξαναπήραν για το 2026).

Οι Ελληνες διεθνείς διαιτητές είναι τριών ταχυτήτων. Πάνω από όλους βρίσκεται ο Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος έγινε διεθνής το 2021, είναι μεν στην πρώτη κατηγορία αλλά βρίσκεται μια ανάσα από την ελίτ κατηγορία. Από την άλλη πλευρά έκλεισε ο κύκλος των Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Παπαδόπουλου (Μακεδονίας).

Ο Σιδηρόπουλος είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA αν και οι θέσεις αυξήθηκαν από 30 σε 35 και προστέθηκαν έξι νέοι Ευρωπαίοι ρέφερι. Άντε, να πείσει κάποιος ότι αυτό δεν έγινε με ελληνικό… δάκτυλο! Ο 46χρονος Σιδηρόπουλος έγινε διεθνής το 2011 και ανέβηκε στην ελίτ το 2015, όμως δεν έχει πάει σε μεγάλη διοργάνωση (Μουντιάλ ή Euro) ούτε σφύριξε ημιτελικό ή τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League).

Στην ελίτ κατηγορία θα μπορούσε να ανέβει ο Παπαπέτρου, όμως τον Ιανουάριο γίνεται 41 ετών και θεωρούν ότι δεν έχει προοπτικές. Το άτυπο όριο για άνοδο στην κορυφαία κατηγορία είναι τα 37 έτη. Αυτά δεν σημαίνουν ότι ο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι διεθνής από το 2016, δεν θα παίρνει ορισμούς σε παιχνίδια της UEFA, απλά, δεν θα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Αλλωστε, έχει πάρει μέρος και σε σεμινάρια της UEFA για τους ελίτ ρέφερι.

Ο Παπαδόπουλος είναι διεθνής από το 2017. Παρόλα αυτά δεν ξεκόλλησε από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Πιθανόν, ο 43χρονος ρέφερι δεν εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Στην δεύτερη κατηγορία, εκτός από τον «νέο» Πολυχρόνη, βρίσκονται και οι Βεργέτης, Τσακαλίδης που έγιναν πρόσφατα διεθνείς, ο 32χρονος Τσακαλίδης το 2025 και ο 36χρονος Βεργέτης το 2024, οι οποίοι φαίνεται να προωθούνται. Αν και δεν ανέβηκαν κατηγορία.