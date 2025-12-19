sports betsson
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Οι τρεις ταχύτητες των Ελλήνων διεθνών διαιτητών
Ποδόσφαιρο 19 Δεκεμβρίου 2025 | 18:27

Οι τρεις ταχύτητες των Ελλήνων διεθνών διαιτητών

Ο Φωτιάς μια ανάσα από την ελίτ κατηγορία, ο κλειστός κύκλος των Σιδηρόπουλου, Παπαπέτρου, Παπαδόπουλου και οι νέοι Βεργέτης, Τσακαλίδης και Πολυχρόνης

Βάιος Μπαλάφας
Διαφορετική εικόνα έχουν μεταξύ τους οι διεθνείς διαιτητές στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η ΕΠΟ έχει τρεις ταχύτητες διεθνών ρέφερι, αν και δεν τους επιλέγει η ίδια και απλά επικυρώνει τις εισηγήσεις του εκάστοτε αρχιδιαιτητή. Οι διεθνείς δεν αλλάζουν κάθε χρόνο, παρά γίνονται προσθαφαιρέσεις και αν κάποιος γίνεται διεθνής σε νεαρή ηλικία έχει μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης.

Ο τελευταίος που μπήκε στη λίστα, η οποία στέλνεται στις FIFA, UEFA, είναι ο 31χρονος Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος προτάθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Είναι σε καλή ηλικία, αν και κάποιοι θεωρούν πιο ιδανική αυτή των 28-29 ετών. Ο Πολυχρόνης δεν παίρνει τη θέση κάποιου άλλου, απλά. Πέρσι, δεν δηλώθηκε έβδομος διεθνής (κατά πληροφορίες χάθηκε η θέση και την ξαναπήραν για το 2026).

Οι Ελληνες διεθνείς διαιτητές είναι τριών ταχυτήτων. Πάνω από όλους βρίσκεται ο Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος έγινε διεθνής το 2021, είναι μεν στην πρώτη κατηγορία αλλά βρίσκεται μια ανάσα από την ελίτ κατηγορία. Από την άλλη πλευρά έκλεισε ο κύκλος των Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Παπαδόπουλου (Μακεδονίας).

Ο Σιδηρόπουλος είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA αν και οι θέσεις αυξήθηκαν από 30 σε 35 και προστέθηκαν έξι νέοι Ευρωπαίοι ρέφερι. Άντε, να πείσει κάποιος ότι αυτό δεν έγινε με ελληνικό… δάκτυλο! Ο 46χρονος Σιδηρόπουλος έγινε διεθνής το 2011 και ανέβηκε στην ελίτ το 2015, όμως δεν έχει πάει σε μεγάλη διοργάνωση (Μουντιάλ ή Euro) ούτε σφύριξε ημιτελικό ή τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League).

Στην ελίτ κατηγορία θα μπορούσε να ανέβει ο Παπαπέτρου, όμως τον Ιανουάριο γίνεται 41 ετών και θεωρούν ότι δεν έχει προοπτικές. Το άτυπο όριο για άνοδο στην κορυφαία κατηγορία είναι τα 37 έτη. Αυτά δεν σημαίνουν ότι ο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι διεθνής από το 2016, δεν θα παίρνει ορισμούς σε παιχνίδια της UEFA, απλά, δεν θα είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Αλλωστε, έχει πάρει μέρος και σε σεμινάρια της UEFA για τους ελίτ ρέφερι.

Ο Παπαδόπουλος είναι διεθνής από το 2017. Παρόλα αυτά δεν ξεκόλλησε από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Πιθανόν, ο 43χρονος ρέφερι δεν εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Στην δεύτερη κατηγορία, εκτός από τον «νέο» Πολυχρόνη, βρίσκονται και οι Βεργέτης, Τσακαλίδης που έγιναν πρόσφατα διεθνείς, ο 32χρονος Τσακαλίδης το 2025 και ο 36χρονος Βεργέτης το 2024, οι οποίοι φαίνεται να προωθούνται. Αν και δεν ανέβηκαν κατηγορία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 19.12.25

Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Ερωτηματικό η συμμετοχή του Γένσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Άρης: Ερωτηματικό η συμμετοχή του Γένσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα

Για μία ακόμη φορά ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή στον Άρη με τη συμμετοχή του Γένσεν στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης να είναι αμφίβολη καθώς ταλαιπωρείτε από ίωση.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Χρήστο Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
