Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της
Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών, αναφέρουν ουκρανικές πηγές.
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, προκάλεσαν χθες Τετάρτη τον τραυματισμό περισσότερων από 30 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).
Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.
Η πόλη Ζαπορίζια βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους
The russian peace proposal arrived in Zaporizhzhia, injuring 26, incl a kid. pic.twitter.com/THbbF8wpdZ
— Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 17, 2025
Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν μεταξύ άλλων «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».
Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.
Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.
Κοντά στην πρώτη γραμμή
Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν την πολεμική αεροπορία τους για να πλήξουν τη διακίνηση ναρκωτικών
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της
- ΗΠΑ και Ρωσία θα συναντηθούν στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες για την Ουκρανία
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Bρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών
- Γαλλία: Σύλληψη υπόπτου μετά από κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών
- Το ιδιαίτερο μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026 – Η σημαντική απορία, οι ευχές και το… επικό σαρδάμ
- Κινητοποιήσεις: Το αγροτικό κίνημα «φουντώνει» – Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία και… μπλόκα στις Βρυξέλλες
- Ο Δημήτρης Λάλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: «Μπορεί να υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή, είμαστε μια πολύ πολωμένη κοινωνία – Η τέχνη βοηθάει»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις