Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μπαίνει στην τελική ευθεία στη League Phase, με τα τρία τελευταία ματς να διεξάγονται σήμερα. Συγκεκριμένα, στις 16:00 η Καβάλα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, στις 18:00 ο Ολυμπιακός τον Ηρακλή στο Φάληρο και στις 20:00 ο ΠΑΟΚ τη Μαρκό στην Τούμπα.

Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται η διαδικασία του ομίλου και θα γίνουν γνωστές οι πρώτες τέσσερις ομάδες της League Phase που θα περάσουν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και συνολικά οι 12 των νοκ-άουτ.

Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην 4η θέση με 9 βαθμούς και με νίκη θα πιάσουν στους 12 πόντους τον Λεβαδειακό και την ΑΕΚ, αλλά υπερτερούν στην ισοβαθμία λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (+9 οι Πειραιώτες, +7 οι Βοιωτοί, +5 η Ένωση.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, έχει και αυτός 9 πόντους και εάν κερδίσει στην Καβάλα θα βρεθεί στους 12, έχοντας όμως χειρότερη διαφορά τερμάτων από τον Ολυμπιακό (+3), όπως επίσης και από τον Λεβαδειακό, αλλά και από την ΑΕΚ. Οι Πράσινοι εάν κερδίσουν με ένα γκολ διαφορά θα τερματίσουν 4οι , εάν νικήσουν με τρία γκολ θα διαφορά θα βγουν 3οι και εάν κερδίσουν με πέντε γκολ διαφορά θα βγουν 2οι.

Αυτός, όμως, που βρίσκεται στη χειρότερη θέση τη δεδομένη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από τρεις αναμετρήσεις βρίσκεται στην 14η θέση με 4 βαθμούς.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, καθώς έχει ήδη πλασαριστεί στην 12άδα (σ.σ θα είναι τουλάχιστον 12ος), αλλά είναι πιθανό στα προημιτελικά να «πέσει» πάνω στον Ολυμπιακό!

Η βαθμολογία στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

Εάν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κερδίσει τον Ηρακλή και τερματίσει στην πρώτη θέση, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του 8ου και του 9ου, όπου θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ εάν κερδίσει με ένα ή δύο γκολ διαφορά τη Μαρκό.

Για να τερματίσει 7ος ο Δικέφαλος και να αποφύγει το «σταύρωμα» με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά, θα πρέπει να κερδίσει τη Μαρκό με διαφορά τριών τερμάτων και πάνω, προκειμένου να περάσει στην διαφορά τερμάτων τον Ατρόμητο και τον Βόλο.

Εάν ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσει τη League Phase στην 7η θέση, στον ενδιάμεσο γύρο θα παίξει με την ομάδα που θα τερματίσει στην 10η θέση και στα προημιτελικά με τον δεύτερο που θα είναι είτε ο Λεβαδειακός είτε ο Παναθηναϊκός, εάν νικήσει με 5+ γκολ διαφορά την Καβάλα.