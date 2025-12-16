Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καβάλα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα (17/12, 16:00) στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τους Τσέριν και Τουμπά που είναι εκτός με ίωση, ενώ θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές, ενόψει της αναμέτρησης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου στην Καβάλα (17/12, 16:00).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος. Απόντες λόγω ίωσης ήταν οι Τσέριν, Τουμπά.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής».