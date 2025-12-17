magazin
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Culture Live 17 Δεκεμβρίου 2025 | 13:50

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα τυπικό επεισόδιο των κόμικς του Édika περιλαμβάνει μια πλοκή δομημένη με δαιδαλώδη και συχνά ασύνδετο τρόπο, γεμάτη με φλύαρους διαλόγους και πολλές μετα-αναφορές. Τα περισσότερα από αυτά τα επεισόδια δεν έχουν τέλος γι’ αυτό και είναι τόσο ιδιαίτερα κι «εθιστικά»

Επαναλαμβανόμενοι χαρακτήρες είναι ο Bronski Proko και μερικές φορές η οικογένειά του: η σύζυγός του Olga, τα παιδιά του Paganini (ή απλά Nini) και Georges, και μια γάτα που δεν μιλάει αλλά συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος, με το όνομα Clarke Gaybeul (σκόπιμα ομόφωνο με το Clark Gable).

Ο λατρεμένος κομίστας Édika, ο πατέρας της γάτας Clark Gaybeul, εκτός από στυλοβάτης του περιοδικού «Fluide Glacial» είχε επίσης συνεργαστεί με τα περιοδικά «Pilote», «Charlie Mensuel» και «Psikopat».

«Fluide Glacial»

«Ο πρωταθλητής των εμβληματικών εξωφύλλων»

Αντίο λοιπόν στον Clark Gaybeul, τη διάσημη γάτα με τη μεγάλη κόκκινη μύτη. Ο σχεδιαστής κόμικς Édika, με πραγματικό όνομα Édouard Karali, μάστερ του παράλογου χιούμορ, απεβίωσε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σε ηλικία 84 ετών, την παραμονή των γενεθλίων του, όπως ανακοίνωσε το περιοδικό.

«Το Fluide Glacial θρηνεί τον θάνατο ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του και μιας σημαντικής προσωπικότητας του κόσμου των κόμικς, αλλά η συντακτική ομάδα είναι κυρίως συντετριμμένη από την απώλεια ενός φίλου», γράφει η εφημερίδα σε ένα δελτίο που έστειλε στο AFP μετά την ανακοίνωση του θανάτου στη Libération.

«Πολύ επιφυλακτικός, σχεδόν ντροπαλός, εκτός από όταν βρίσκεται μπροστά στο χαρτί του» λένε όσοι τον γνώριζαν.

«Πολύ επιφυλακτικός, σχεδόν ντροπαλός»

Γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου 1940 στην Αίγυπτο, ο Edouard Karali έφυγε από τη χώρα με την οικογένειά του για τον Λίβανο σε ηλικία 19 ετών. Αρχικά εργάστηκε ως μακετίστας, στη συνέχεια ως εικονογράφος στη διαφήμιση, πριν μετακομίσει στη Γαλλία το 1976, όπου εντάχθηκε στην καλλιτεχνική εταιρία του αδελφού του Paul Karali, γνωστό και ως Carali, επίσης σχεδιαστή κόμικς.

Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Pilote, Charlie Mensuel και Psikopat, το περιοδικό που ίδρυσε ο αδελφός του, και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Fluide Glacial το 1979, κατόπιν πρόσκλησης των ιδρυτών του, Gotlib και Jacques Diament.

«Πολύ επιφυλακτικός, σχεδόν ντροπαλός, εκτός από όταν βρίσκεται μπροστά στο χαρτί του» λένε όσοι τον γνώριζαν.

Στα κοινωνικά δίκτυα, πολλοί θρηνούν τον θάνατο του Édika και σκέφτονται ακριβώς αυτή τη γάτα, αλλά και τα γοητευτικά γκροτέσκα σχέδια του εμβληματικού εικονογράφου.

«Για τη συντακτική ομάδα και όλους τους αναγνώστες του, ήταν και θα παραμείνει ο πρίγκιπας της ανοησίας και του παράλογου χιούμορ  τονίζει το Fluide Glacial, που γιόρτασε τα 50 του χρόνια το 2025: «Ο πρωταθλητής των εμβληματικών εξωφύλλων, ο μάστερ της αφηγηματικής ακροβατικής τέχνης, ο βασιλιάς της αισιοδοξίας».

«Fluide Glacial»

