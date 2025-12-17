Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες, μία τακτικής και μία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 49χρονου ημεδαπού, για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή του δραστηριότητα.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή πρόκληση διχόνοιας μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελία που έφθασε στις αρμόδιες Αρχές και αφορούσε χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος προχωρούσε κατ’ επανάληψη σε αναρτήσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλάμβανε υβριστικά σχόλια, καθώς και εγκωμιαστικές αναφορές στην κακοποίηση γυναικών, ενώ υπήρχαν και δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε εκτενής αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, οι αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του.

Ο 49χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία της τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.