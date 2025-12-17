Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

«Δημιουργείται ένας ισχυρός και καινοτόμος πυρήνας αμυντικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την ελληνική τεχνογνωσία σε συνδυασμό με στοχευμένες διεθνείς επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες», δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξη τύπου ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του EFA GROUP.

Ο όμιλος αμυντικής τεχνολογίας διττής χρήσης EFA GROUP ανακοίνωσε την Τρίτη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα από την είσοδο δύο στρατηγικών επενδυτών: του Ομίλου Motor Oil (μέσω της θυγατρικής εταιρίας IREON Ventures) και της EOS Capital Partners (μέσω του 2ου Growth Fund, EOS HELLENIC RENAISSANCE FUND II).

Με τη συναλλαγή να αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του EFA GROUP κατά €80εκ., η οποία θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους.

Η μετάβαση στην «4η βιομηχανική επανάσταση»

Και σύμφωνα με τον Χατζημηνά «στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μακριά από παρωχημένες αντιπαλότητες και αναχρονιστικές πρακτικές, προάγοντας τη δημιουργική και επωφελή για όλους σύμπραξη εταιριών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού brand και τη μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Φιλοδοξία για ένα καινοτόμο κέντρο ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών

Η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο Κέντρο Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών (One Stop Shop) από την EFA Group προκειμένου να καταστεί δυνατό να προσφέρει πλήρεις ανταγωνιστικές, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων και οι επακόλουθες επενδύσεις σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης για το EFA GROUP, βασισμένη σε τέσσερα καινοτόμα Τεχνολογικά Clusters που λειτουργούν ως θεμέλιοι λίθοι για την τεχνολογική κυριαρχία του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Τα τέσσερα Clusters

Τα τέσσερα Clusters ενσωματώνουν 13 εξειδικευμένες εταιρίες, που σχηματίζουν ένα ισχυρό οικοσύστημα ολοκληρωμένων λύσεων:

1. Μη Επανδρωμένων & Αυτόνομων Συστημάτων (Unmanned & Autonomous Solutions) το οποίο περιλαμβάνει την εταιρία UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα), και την εταιρία AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη.

2. Συστημάτων Αποστολής, Προσομοίωσης και Εκπαίδευσης (Mission Systems, Simulation & Training), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρίες SCYTALYS, (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού) STHENOS AI, (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER, (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), ACROMOVE, (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για το χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), SCYWAVE, (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), WAYREN, (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), με Διευθυντή τον κ. Γιώργο Μενεξή.

3. Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services), το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρίες EFA VENTURES (Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες) AEROSPACE VENTURES (Συμβουλευτική Εταιρία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής και Ασφάλειας), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), με Διευθυντή τον κ. Νίκο Καλογιάννη. Το συγκεκριμένο cluster θα δραστηριοποιηθεί μελλοντικά και στον χώρο της Συντήρησης, Επισκευής και Ανακατασκευής/Γενικής Επιθεώρησης Πτητικών Μέσων (ΜRO Services).

4. Αισθητήρων & Συστημάτων Στόχευσης (Sensors & Targeting), το οποίο περιλαμβάνει την εταιρία ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), με Διευθυντή τον κ. Χρήστο Γρυμπογιάννη. Το εν λόγω Cluster θα δραστηριοποιηθεί και στο χώρο του Ηλεκτρονικού Πολέμου, Radar και Διαστήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το EFA GROUP προγραμματίζει να εγκαινιάσει εντός του δεύτερου τετραμήνου του 2026 το “EFA GROUP Antikythera Tech Campus”, ένα υπερσύγχρονο εργοστασιακό συγκρότημα στο Κορωπί που ήδη λειτουργεί πλήρως, σχεδιασμένο να στεγάσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών αιχμής στους τομείς του Ηλεκτρονικού Πολέμου, των Δορυφορικών Συστημάτων, του Λογισμικού και των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (Drones).

Χατζημηνάς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Όπως διευκρίνισε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετέχουν τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι νέοι μέτοχοι, υπογραμμίζοντας πως ο συνδυασμός εμπειρίας στην τεχνολογία και εμπειρίας στις επενδύσεις «κάνει την ομάδα ισχυρή» και επιτρέπει στον Όμιλο να αναπτυχθεί πιο γρήγορα.

Σε ερώτηση για τη συμμετοχή χρηματοοικονομικού επενδυτή και το ενδεχόμενο εξόδου του στο μέλλον, σημείωσε ότι το EFA GROUP θα εισαχθεί σε χρηματιστήριο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, επιλογή που θα γίνει από κοινού με τους θεσμικούς επενδυτές. Όπως είπε, μιλώντας και ως επενδυτής, οι επενδύσεις είναι αυτή τη στιγμή τεράστιας σημασίας και, με μόχλευση, μπορούν να φτάσουν τα 120 εκατ. ευρώ. Τόνισε ότι πρόκειται για συνειδητή στρατηγική επιλογή, καθώς «όλα δένουν μεταξύ τους», και ότι δεν μπορεί να χτιστεί ένα τέτοιο οικοσύστημα χωρίς συμπράξεις. Χαρακτήρισε την προσπάθεια «μεγάλη επανάσταση», επισημαίνοντας ότι αντισταθμίζονται χαμένα χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα διέθετε μηχανικούς χωρίς να τους αξιοποιεί, προσθέτοντας ότι η χώρα μπορεί πλέον να δηλώσει παρούσα στον διεθνή καταμερισμό.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κρίστιαν Χατζημηνάς ξεκίνησε από την THEON, η οποία ήταν από τις πρώτες βιομηχανικές επενδύσεις του EFA Group, σημειώνοντας ότι έχει φτάσει σήμερα να έχει πραγματοποιήσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια έως το 2027.

Υπογράμμισε τη στροφή της εταιρείας στο εξωτερικό ήδη από το 2004 και επεσήμανε ότι με την εισαγωγή της ΤΗΕΟΝ στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και την είσοδο θεσμικών επενδυτών «αντλήσαμε περαιτέρω κεφάλαια για την ανάπτυξή μας και, πάνω απ’ όλα, τύχαμε διεθνούς αναγνώρισης· και τα δύο αυτά στοιχεία μας βοήθησαν τα μέγιστα. Σήμερα στόχος μας είναι να φτάσουμε το 2030 σε ετήσιο κύκλο εργασιών 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (80% παραγωγή στην Ελλάδα), ξεκινώντας από τη φετινή πορεία των περίπου 430–450 εκατομμυρίων ετησίως. Ήδη ξεκινήσαμε εργασίες για την κατασκευή του τρίτου μας εργοστασίου στο Κορωπί, παρότι πρόσφατα αποκτήσαμε παραγωγικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδία και τη Νότια Κορέα».

Και εξέφρασε την ακράδαντη πίστη του στην τοπική παραγωγή και, πάνω απ’ όλα, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες μηχανικούς.

Σύμφωνα με τον Ιδρυτή της EFA η κατάσταση στην ελληνική βιομηχανία σήμερα έχει αλλάξει μετά από πολυετή και απόλυτη ξηρασία όπως είπε σε ελληνικές προμήθειες.

Υπάρχει βούληση αλλά…

Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, στη χώρα, ο Χατζημηνάς άσκησε κριτική στον υφιστάμενο Νόμο περί προμηθειών, που όπως είπε «θεσπίστηκε στα χρόνια της κρίσης και κατέληξε να λειτουργεί ως νόμος περί μη προμηθειών —και ο οποίος σαφώς πρέπει να αλλάξει— όλα τα υπόλοιπα εργαλεία υπάρχουν: το ΕΛΚΑΚ, η απαίτηση για ξεκάθαρο 25% Ελληνικής προστιθέμενης αξίας, οι μηχανισμοί SAFE, τα Eυρωπαϊκά αλλά και τα τοπικά κονδύλια».

Προειδοποιήσεις Χατζημηνά για τα παιχνίδια ξένων οίκων στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή ο Κρίστιαν Χατζημηνάς στράφηκε απέναντι και σε ξένους οίκους που επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, προειδοποιώντας επί της ουσίας και την κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε δύο λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν, ένα «παλιό διαχρονικό και μία νέα αρνητική μόδα», όπως είπε.

«Πρώτον και κυριότερο, οι ξένοι αμυντικοί οίκοι, στην προσπάθειά τους να πουλήσουν και να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον (απόλυτα θεμιτό για τα συμφέροντα τους), επέλεγαν έναν κύριο αντιπρόσωπο ή —σήμερα— έναν κύριο υποκατασκευαστή, δηλαδή μία Eλληνική εταιρεία. Το αποτέλεσμα ήταν να στρέφονται η μία Ελληνική βιομηχανία ή οι εκπρόσωποί της εναντίον της άλλης, με αποτέλεσμα —για να το πω λαϊκά— να πετάει ο ένας πέτρες στον άλλον. Έτσι, ο ξένος ανταγωνισμός για Eλληνικές προμήθειες οδηγούσε σε έναν πετροπόλεμο εις βάρος της ουσίας και της εικόνας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτός είναι και ο λόγος που κανένας θεσμικός επενδυτής δεν πλησίαζε τον τομέα. Και βέβαια, όταν κάποιος κέρδιζε, η Eλληνική συμμετοχή ελαχιστοποιούνταν ανενόχλητα» ανέφερε αρχικά ο Χατζημηνάς.

Αναφερόμενος στο δεύτερο λάθος, την καινούρια μόδα όπως είπε, μίλησε για ξένους οίκους που «προβαίνουν σε δύο πρακτικές για να ελαχιστοποιήσουν το ουσιαστικό έργο στην Ελληνική αμυντική βιομηχανία:

I) Εντοπίζουν «κουφάρια» βιοτεχνιών και τις προβάλλουν ως μπροστάρηδες, ώστε να εμφανίζουν το προϊόν ως δήθεν ελληνικό ή με μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτές οι πρακτικές έχουν επιχειρηθεί και σε άλλες χώρες, όπου γρήγορα αποκαλύφθηκαν και αποκλείστηκαν. Εμείς, αντιθέτως, ως THEON έχουμε προσφέρει ουσιαστικό υποκατασκευαστικό έργο και πραγματική μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως πρόσφατα στο Βέλγιο, διαχρονικά στη Γερμανία και τη Σαουδική Αραβία, με γνωστά αποτελέσματα επιβράβευσης και αύξησης παραγγελιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές από αυτές τις «κουφές» βιοτεχνίες έχουν λάβει σημαντικά αντισταθμιστικά και τοπικές προμήθειες, χωρίς καμία ουσιαστική ανάπτυξη, καμία επένδυση και μηδενικές εξαγωγές. Σήμερα λειτουργούν ως αχυράνθρωποι ξένων οίκων που επιδιώκουν το κέρδος χωρίς ουσιαστικό έργο στην Ελλάδα.

Και το δεύτεροι που κάνουν:

II) Άλλοι οίκοι δημιουργούν ενώσεις —ενίοτε ανύπαρκτες— οργανισμών, ώστε να παρουσιάζουν δήθεν κινητικότητα, μοιράζοντας ψίχουλα σε κάποιες Ελληνικές εταιρείες. Με άλλοθι αυτές τις συνεργασίες και τα MOU, στην πράξη ωφελούνται μόνο ορισμένοι μεσάζοντες».

Για τις πρακτικές ξένων οίκων που, όπως είπε, «αγοράζουν κουφάρια» στην Ελλάδα, προειδοποίησε ότι πρόκειται για εταιρείες χωρίς δικά τους προϊόντα, που ουσιαστικά διακινούν ξένα. Τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές στερούν από ελληνικές εταιρείες τη δυνατότητα ανάπτυξης, προκαλώντας σοβαρή ζημιά και συμβάλλοντας στη δημιουργία κακού ονόματος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. «Δεν θέλουμε να δούμε τίτλους με σκάνδαλα», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε την ανάγκη για ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και κατασκευαστικό έργο.

Χατζημηνάς προς ξένους οίκους: Αλλάξτε πολιτική στην Ελλάδα

«Λέω σε ξένους οίκους: αλλάξτε πολιτική στην Ελλάδα, κάντε όσα κάνουμε εμείς στη χώρα σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε και εισαγωγικά την ανάγκη να επιτραπεί στην Πολιτεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις «να επιλέγουν απρόσκοπτα και αντικειμενικά, με βάση τις ανάγκες τους και εμείς, ως υγιές Eλληνικό βιομηχανικό οικοσύστημα, οφείλουμε να συμβουλεύουμε ποιοι ξένοι προμηθευτές προσφέρουν ουσιαστικό έργο σε όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές εταιρείες, ως μια παράμετρο επιλογής. Όποιος και να κερδίσει, να μην έχει αφήσει απ έξω κάποια αντίθετη Ελληνική μεριά. Ούτε εμείς ούτε οι δύο όμιλοι θα επιτρέψουμε τον πετροπόλεμο. Θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς, συνεργατικού Ελληνικού οικοσυστήματος».

Και τόνισε ότι «είναι κρίσιμο να εισέλθουν στην Eλληνική αμυντική βιομηχανία, την μόνη βαριά βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, υγιή θεσμικά και επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτά προσδίδουν αξιοπιστία, διαφάνεια και διεθνή αναγνωρισιμότητα».

Τόνισε ιδιαίτερα ότι η Ελλάδα πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως «φασονατζής», καθώς όσο πιο ολοκληρωμένες είναι οι λύσεις τόσο καλύτερα είναι και τα συμβόλαια.

Το SAFE και το EFA GROUP

Στο ερώτημα αν το SAFE μπορεί να ενισχύσει στρατηγικά την ανάπτυξη του EFA GROUP στην Ελλάδα και αν αυτό συνδέεται με την είσοδο των νέων θεσμικών επενδυτών, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία με τους επενδυτές δεν είναι στατική ούτε υπαγορεύεται από το SAFE.

Σημείωσε δε ότι στην περίπτωση της THEON η αρχική συμμετοχή σε προμήθειες του ελληνικού στρατού δεν προσέφερε μόνο τα αναγκαία κεφάλαια, αλλά κυρίως τα κρίσιμα reference products, που αποτέλεσαν διαβατήριο για τη διεθνή επέκταση, καθώς το πρώτο ερώτημα που τίθεται στο εξωτερικό είναι αν μια εταιρεία έχει πουλήσει στη χώρα της. Υπό αυτό το πρίσμα, το EFA GROUP ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις ελληνικές προμήθειες στο μέτρο που του αναλογεί, όχι μόνο για λόγους κύκλου εργασιών, αλλά κυρίως για τη σημασία του reference. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό λόγω διαφορετικών αναγκών στην Ελλάδα, υπάρχουν εναλλακτικές, όπως η Γερμανία και η Σαουδική Αραβία, όπου ήδη αναπτύσσονται κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Ωστόσο, όπως τόνισε, ως Έλληνας θα προτιμούσε αυτά τα references να προκύψουν από την Ελλάδα, καθώς αποτελούν το πιο ισχυρό σημείο αναφοράς για τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου των 80 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό πλάνο, ο Χατζημηνάς επεσήμανε ότι αφορά άμεσα τόσο εξαγορές όσο και ενίσχυση υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Όπως είπε υπάρχει ισχυρή βάση στους τομείς όπου δραστηριοποιείται ήδη ο Όμιλος και μέσω της δημιουργίας νέων εταιρειών, αξιοποιούνται και λύσεις AI. Υπάρχει, όπως ανέφερε ζήτηση στο διάστημα και στον ηλεκτρονικό πόλεμο, γεγονός που οδηγεί σε ενίσχυση των τομέων αυτών με προσωπικό και με την ενσωμάτωση νέων εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Σήμερα ο σύγχρονος στρατιώτης δεν διαχειρίζεται μόνο το όπλο του, αλλά drones, συνδέσεις με Command & Control και δορυφορικά συστήματα, γεγονός που καθιστά αδύνατο να χτιστεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα χωρίς παρουσία σε όλους αυτούς τους τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχεια συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες

Μιλώντας για τις συμπράξεις, σημείωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για ευχή αλλά για πράξη, φέρνοντας ως παράδειγμα το συμβόλαιο με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Υπογράμμισε ότι το EFA GROUP θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ελληνικές εταιρείες που «τείνουν το χέρι συνεργασίας», ιδίως με εκείνες που μπορούν να βρουν κεφάλαια αλλά όχι το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου. Ανέφερε σε αυτό το πλαίσιο την απόκτηση γερμανικής εταιρείας με τζίρο 37 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική έγκριση, είχε ήδη εξασφαλιστεί για εκείνην συμβόλαιο 25 εκατ. ευρώ χάρη στη διεθνή παρουσία της EFA. «Λέω σε ξένους οίκους: αλλάξτε πολιτική στην Ελλάδα, κάντε όσα κάνουμε εμείς στη χώρα σας», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τον τζίρο του 2025 και τον σχεδιασμό έως το 2030, ανέφερε ότι ο κύκλος εργασιών κινείται μεταξύ 80 και 100 εκατ. ευρώ. Υπενθύμισε ότι από την αρχή ο Όμιλος ήταν κερδοφόρος, αν και όχι στα επίπεδα της THEON, προσθέτοντας ότι με την είσοδο των θεσμικών επενδυτών αυτό επιδιώκεται να αλλάξει.

Κουτσογιάννης: Ενισχύουμε την τεχνολογική υπεροχή

Στην τοποθέτηση του ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP, υπογράμμισε ότι «το EFA GROUP εγκαινιάζει μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης. Μέσα από τα τέσσερα τεχνολογικά Clusters ενισχύουμε την τεχνολογική του υπεροχή εστιάζοντας σε τομείς υψηλής ζήτησης, περνώντας σε μια νέα φάση μοντέρνας εκβιομηχανοποίησής του. Με άξονα τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών μας, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική και δημιουργούμε ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν στην επαναβιομηχανοποίηση της ελληνικής οικονομίας».

Η επένδυση της Motor Oil στο EFA GROUP

Από την πλευρά του ο Νίκος Γιαννακάκης, Group Chief Information Officer του Όμιλου Μοtor Oil επεσήμανε ότι «η στρατηγική μας επένδυση στο EFA GROUP εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Ομίλου Motor Oil για τη συστηματική ενίσχυση των τεχνολογικών του δυνατοτήτων. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και ψηφιοποίησης, η τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα σε αυτούς τους τομείς, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου».

Ψήφος εμπιστοσύνης στο EFA GROUP από την EOS CAPITAL PARTNERS

Τέλος ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, ανέφερε ότι «η επένδυσή μας στο EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό όμιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρίες του. Το όραμα του ιδρυτή και της διοίκησης, καθώς και η ποιότητα των μετόχων του ομίλου, αποτελούν σοβαρά στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με σταθερή παρουσία διεθνώς στους τομείς της Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας, Άμυνας και Βιομηχανικών Συνεργασιών.

Απασχολεί πάνω από 250 άτομα, έχει 6 γραφεία διεθνώς, στην Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, HΠΑ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να εξυπηρετεί τους πελάτες του σε 40 χώρες παγκοσμίως.

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρίες, AEROSPACE VENTURES, (Συμβουλευτική Εταιρία εξειδικευμένη σε Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, και Ασφάλειας), AETHER AERONAUTICS (Εναέριοι Στόχοι), EFA VENTURES (Βιομηχανικές Συνεργασίες), EPICOS (Παγκόσμια B2B Πλατφόρμα Πληροφοριών Άμυνας), ES SYSTEMS (Σχεδιασμός Αισθητήρων και IoT), SCYTALYS (Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αμυντικού Λογισμικού), SCYWAVE, (Κατασκευή Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών), STHENOS AI (Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), THYREOS CYBER (Κυβερνοασφάλεια στην Άμυνα), UCANDRONE (Μη Στελεχωμένα Συστήματα) και συμμετέχει στις εταιρίες ACROMOVE (Κατασκευή Υπολογιστικών Συστημάτων για το χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας), REALISCAPE (Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Συστημάτων, Τακτικής Εκπαίδευσης και Συνθετικής Απεικόνισης), WAYREN (Ανάπτυξη Λογισμικού για Στρατιωτικές Εφαρμογές).