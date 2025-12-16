newspaper
Φωκίδα: Κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του
16 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: Κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του

Σε σοκ οι κάτοικοι στην περιοχή Μαριολάτα στη Φωκίδα

Σύνταξη
Spotlight

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβέστες στην περιοχή της Μαριολάτας στη Φωκίδα.

Οι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου κλήθηκαν για ένα αυτοκίνητο που καιγόταν.

Μέσα σε αυτό εντόπισαν ένα απανθρακωμένο άτομο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το όχημα φέρεται να ανήκε στο ίδιο άτομο που βρέθηκε νεκρό.

Να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, καιγόταν σπίτι στη Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που ήταν ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.

Το περιστατικό που έχει δημιουργήσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ερευνάται από την αστυνομία.

Economy
Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή
Ελλάδα 16.12.25

Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή

Ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, συνελήφθη χωρίς δίπλωμα - «Πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη πράξη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ
Ελλάδα 16.12.25

Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ

Οι παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της DEA, o «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης, τα λεφτά σε σακούλες, ο Ισπανός στρατηγός Τεχέρο, οι επενδύσεις στον «Ποσειδώνα Νέων Πόρων» κι οι επαφές στην Κολομβία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο
Super League 16.12.25

Βήχος-Μλαντένοβιτς: Ένα αντίστροφο δρομολόγιο που βολεύει και τους δύο

Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού, Μάριος Βήχος απασχολεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πως εμπλέκονται οι Μλαντένοβιτς - Μπενίτεθ στην υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Ο Φερνάντες τα «έχωσε» στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ: «Το θέμα της αφοσίωσης δεν αντιμετωπίζεται όπως παλιά»

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είχε φύγει το περσινό καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν είχε εισπράξει... αδιαφορία από τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», αλλά δεν το έκανε λόγω της αγάπης του για το κλαμπ.

Σύνταξη
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερ-δραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
Δύο μέτρα και σταθμά 16.12.25

Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερ-δραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη ανακωχή στη Γάζα θανατώνοντας εκατοντάδες αμάχους, αλλά η Ευρώπη έχει στραμμένα τα βλέμματα αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, κατέθεσε για την πολύκροτη υπόθεση «Νεγκρέιρα» για στημένους αγώνες και... επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής!

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16.12.25

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύνταξη
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Την ώρα που στην Αγγλία θα γίνει... πόλεμος για το ποιος θα πρωτομπεί στο γήπεδο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, ένας στους 36 κατοίκους του Κουρασάο θα έχει αυτό το προνόμιο!

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!
Μπάσκετ 16.12.25

Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν – Τα χρήματα που θα πάρει και το παράδοξο με το περσινό μπάτζετ του Δικεφάλου του βορρά.

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
