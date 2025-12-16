Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβέστες στην περιοχή της Μαριολάτας στη Φωκίδα.

Οι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου κλήθηκαν για ένα αυτοκίνητο που καιγόταν.

Μέσα σε αυτό εντόπισαν ένα απανθρακωμένο άτομο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το όχημα φέρεται να ανήκε στο ίδιο άτομο που βρέθηκε νεκρό.

Να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, καιγόταν σπίτι στη Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που ήταν ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.

Το περιστατικό που έχει δημιουργήσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ερευνάται από την αστυνομία.