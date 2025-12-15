Η Μίλαν έχει μπροστά της επτά μήνες για να λύσει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του αγωνιστικού της σχεδιασμού: τη θέση του τερματοφύλακα για τη σεζόν 2026-27. Η υπόθεση του Μάικ Μενιάν παραμένει ανοιχτή, αλλά κάθε άλλο παρά απλή. Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Γάλλου γκολκίπερ, που λήγει τον Ιούνιο, έχουν «παγώσει» εδώ και καιρό, αφήνοντας πίσω τους περισσότερο ψύχος παρά αισιοδοξία.

Στο Μιλάνο γνωρίζουν καλά το έργο: ένας κορυφαίος τερματοφύλακας σε καθεστώς λήξης συμβολαίου, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με τον Ντοναρούμα. Πίσω από τον Μενιάν, η ιεραρχία είναι ξεκάθαρη αλλά όχι καθησυχαστική. Ο Τερατσάνο θεωρείται καθαρά δεύτερος, ενώ ο Λορέντζο Τοριάνι είναι ένα ταλέντο με προοπτική, αλλά με ελάχιστες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Η προτεραιότητα, φυσικά, παραμένει η ανανέωση του Μενιάν. Στη Μίλαν αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για παίκτη με έντονη προσωπικότητα και υπερηφάνεια, στοιχείο που καθιστά δύσκολη την υπέρβαση των εντάσεων του παρελθόντος. Το περασμένο διάστημα ο σύλλογος είχε αποφασίσει να μην κλείσει συμφωνία στα 5 εκατ. ευρώ ετησίως, κρίνοντας ότι ο Γάλλος προερχόταν από δύο σεζόν κάτω του πραγματικού του επιπέδου.

Ωστόσο, η παρουσία του υπό τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχει αλλάξει τα δεδομένα. Οι καθοριστικές επεμβάσεις απέναντι σε Νάπολι, Γιουβέντους, Αταλάντα, αλλά και τα πέναλτι που έχει αποκρούσει, έχουν «χτίσει» τη βαθμολογία της ομάδας. Ένα νέο, αποφασιστικό ραντεβού θα γίνει, όπως άφησε να εννοηθεί και ο Ιγκλί Τάρε, όμως ο Μενιάν θα σταθμίσει τις επιλογές του, με άλλους συλλόγους –όπως η Τσέλσι– να παρακολουθούν διακριτικά.

Παράλληλα, όμως, στο Casa Milan δουλεύουν και εναλλακτικά σενάρια. Το πλάνο Β αφορά την αγορά ενός τερματοφύλακα την άνοιξη, σε περίπτωση που ο Μενιάν επιλέξει να φύγει. Μια επιλογή υψηλού προφίλ, όπως ο Άλισον, θεωρείται δύσκολη λόγω κόστους και συμβολαίου. Έτσι, το βάρος πέφτει σε λύσεις με προοπτική εξέλιξης. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν – και αμφότερα προέρχονται από τη Γαλλία.

Ο Ρομπέν Ρισέρ της Λανς, γεννημένος το 2004, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα πρότζεκτ της Ligue 1. Με ύψος 1,91 μ., καλή χρήση των ποδιών και συμμετοχές στις μικρές εθνικές της Γαλλίας, έχει καθιερωθεί σε μια ομάδα που διαθέτει από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο Μπέρκε Οζέρ της Λιλ βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο καριέρας. Στα 25 του, με διαδρομή σε Τουρκία και Βέλγιο, έχει ξεχωρίσει κυρίως ως «ειδικός» στα πέναλτι, με καθοριστικές αποκρούσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Και στις δύο περιπτώσεις, η Μίλαν βρίσκεται σε φάση scouting και όχι προχωρημένων διαπραγματεύσεων.

Στο βάθος, υπάρχει και το ζήτημα Τοριάνι. Ο τερματοφύλακας του 2005 αγωνίζεται με τη Milan Futuro και δεν προβλέπεται δανεισμός του τον Ιανουάριο. Το καλοκαίρι θα επανεκτιμηθεί η πορεία του, με την Άρσεναλ να έχει δείξει ενδιαφέρον, κυρίως μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση σε φιλικό απέναντι στους «κανονιέρηδες», όπου απέκρουσε τρία πέναλτι. Για τη Μίλαν, πάντως, προς το παρόν δεν τίθεται θέμα άμεσης απειλής.

Το επόμενο εξάμηνο θα κρίνει πολλά. Αν ο Μενιάν παραμείνει, η συζήτηση κλείνει. Αν όχι, η Μίλαν θέλει να είναι έτοιμη – χωρίς πανικό, αλλά και χωρίς επανάληψη λαθών του παρελθόντος.