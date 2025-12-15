Ανατροπή βυτιοφόρου στη Θηβών – Λιβαδειάς
Τι συνέβη
- Ανατροπή βυτιοφόρου στη Θηβών - Λιβαδειάς
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από εκτροπή βυτιοφόρου στην Θηβών – Λιβαδειάς στη Βοιωτία.
Το βυτιοφόρο εξετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το permissos.gr, στο σημείο είχε διακοπεί η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα ενώ επενέβη η τροχαία Λιβαδειάς, η πυροσβεστική υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Βοιωτίας για λόγους ασφαλείας.
Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου.
