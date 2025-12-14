Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Το Χόλιγουντ έχει δημιουργήσει ένα άλλο συναρπαστικό δράμα. Η μάχη των 100 δισ δολαρίων μεταξύ Netflix και Paramount για την εξαγορά της Warner Bros έχει όλα τα συστατικά μιας ζουμερής πλοκής, από έναν φιλόδοξο δισεκατομμυριούχο έως μυστηριώδεις Σαουδάραβες επενδυτές και ακόμη και μια cameo εμφάνιση του γαμπρού του προέδρου. Καθώς το στούντιο ζυγίζει τις επιλογές του, αναμένεται να έχουμε εβδομάδες διασκέδασης.

Η πώληση υπόσχεται να ταράξει τον πόλεμο του streaming, στον οποίο τα στούντιο του Χόλιγουντ μάχονται για συνδρομητές. Η Paramount, ένα μικρό στούντιο, επιθυμεί να μεγαλώσει για να ανταγωνιστεί τους μεγάλους. Η Netflix, που βρίσκεται πολύ μπροστά, θέλει περισσότερο περιεχόμενο για την τεράστια βιβλιοθήκη της. Αλλά η εστίαση στον πόλεμο του streaming παραβλέπει μια μεγαλύτερη ιστορία λέει ο Economist.

Παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανήσει τα στούντιο για νέες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια, το κοινό αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας περιεχόμενο που δεν παράγεται στο Χόλιγουντ, αλλά συχνά από ερασιτέχνες.

Η πιο δημοφιλής πηγή ψυχαγωγίας μέσω βίντεο στην Αμερική δεν είναι η Warner Bros ή οποιαδήποτε από τις ανταγωνίστριες εταιρείες της, αλλά το YouTube. Η πλατφόρμα που ανήκει στην Google αντιπροσωπεύει το 28% του streaming στις τηλεοράσεις στην Αμερική, έναντι του 19% της Netflix. Και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τις ώρες που αφιερώνουμε στο scrolling στο κινητό μας.

Το YouTube έχει κάνει τεράστια ζημιά στις πλατφόρμες streaming

Οι μεγαλοπαράγοντες του Χόλιγουντ ισχυρίζονται ότι η δουλειά τους είναι διαφορετική από τα πρόχειρα βίντεο που δημιουργούνται για να τα βλέπεις ενώ είσαι στην τουαλέτα. Έχουν δίκιο, αλλά η διαφορά μειώνεται. Ας εξετάσουμε πρώτα την τεχνολογία.

Οι κοινωνικές πλατφόρμες είναι κατάλληλες για οθόνες κινητών, αλλά τα βίντεό τους προβάλλονται όλο και περισσότερο στην τηλεόραση: οι Αμερικανοί περνούν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας YouTube στην τηλεόραση παρά στα κινητά τους.

Ταυτόχρονα, το Χόλιγουντ βασίζεται λιγότερο στους κινηματογράφους και περισσότερο στην τηλεόραση, και μετακινείται σε ακόμα μικρότερες οθόνες. Σε φτωχές χώρες, όπου οι θεατές είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν βίντεο μεγάλης διάρκειας στα κινητά τους, προσφέρουν προγράμματα μόνο για κινητά.

Δεύτερον, τα επιχειρηματικά μοντέλα συγκλίνουν. Καθώς οι πλατφόρμες streaming αναζητούν νέο κοινό, προχωρούν πέρα από τις συνδρομές και εισέρχονται στον χώρο της διαφήμισης, που κάποτε ήταν το πεδίο των κοινωνικών μέσων. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές πλατφόρμες προωθούν τις συνδρομές.

Τα πακέτα YouTube χωρίς διαφημίσεις (που περιλαμβάνουν μουσική) έχουν περισσότερους από 125 εκατ. συνδρομητές, περίπου όσους και η Warner Bros.

H κοινωνική δικτύωση μπαίνει στις πλατφόρμες

Ο τρίτος τομέας αλληλεπικάλυψης είναι ο πιο αμφισβητούμενος: το περιεχόμενο. Οι πλατφόρμες streaming υιοθετούν μορφές που έχουν γίνει δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Amazon Prime Video έχει μια σειρά με πρωταγωνιστή τον MrBeast, τον μεγαλύτερο σταρ του YouTube. Το Netflix σχεδιάζει να προβάλλει βίντεο podcast από το Spotify.

Κινέζικα στούντιο παράγουν «μικροδράματα», επεισόδια διάρκειας δύο λεπτών σε σειρές 90 επεισοδίων. Εν τω μεταξύ, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν όλο και περισσότερο περιεχόμενο που μοιάζει με τηλεοπτικό. Τα chat shows του YouTube, όπως το «Chicken Shop Date», κλέβουν το κοινό από το παραδοσιακό format των late-night TV εκπομπών με καλεσμένους σε καναπέ, και τώρα κλέβουν και τους καλεσμένους πρώτης κατηγορίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των επαγγελματικών και των ερασιτεχνικών οπτικών εφέ και καθιστά διαθέσιμα σε όλους πράγματα όπως η μεταγλώττιση σε ξένες γλώσσες.

Οι επαγγελματικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κοινωνικά κανάλια για τη διανομή τους (μπορείτε να βρείτε βίντεο του Economist στο TikTok και σε παρόμοια μέσα).

Όποιος και να πάρει τη Warner, δεν θα έχει κερδίσει τον πόλεμο

Αυτό το νέο ανταγωνιστικό τοπίο σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση των μονοπωλίων δεν πρέπει να αποκλείσουν τη Netflix από τον αγώνα για τη Warner, όπως υποστηρίζουν πολλοί στο Χόλιγουντ. Μπορεί να είναι κυρίαρχη στον τομέα του streaming, αλλά σύμφωνα με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, είναι ένας μικρότερος παίκτης. Για τον ίδιο λόγο, η Paramount είναι ισχυρότερη από ό,τι φαίνεται.

Μπορεί να είναι μόνο ένας δευτερεύων παίκτης στο Χόλιγουντ, αλλά η οικογένεια Ellison, που την ελέγχει και υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ονομαστεί από τον πρόεδρο ως μέρος μιας ομάδας που θα διαχειρίζεται την υποσχεθείσα αμερικανική έκδοση του TikTok. Η συμμετοχή τους τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης υπόσχεται να τους κάνει επίσης ισχυρούς.

Το Χόλιγουντ ισχυρίζεται ότι το premium περιεχόμενό του θα επικρατήσει σε αυτόν τον νέο πόλεμο. Οι προσφορές για την Warner, που αντανακλούν την υψηλή αποτίμηση του καταλόγου των παλαιότερων ταινιών της και της πνευματικής της ιδιοκτησίας, υποδηλώνουν ότι οι επαγγελματίες επενδύουν τα χρήματά τους εκεί που πιστεύουν.

Όποιος όμως κερδίσει τη μάχη για την Warner, θα αντιμετωπίσει έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο μέλλον.