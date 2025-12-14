newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Το Χόλιγουντ έχει δημιουργήσει ένα άλλο συναρπαστικό δράμα. Η μάχη των 100 δισ δολαρίων μεταξύ Netflix και Paramount για την εξαγορά της Warner Bros έχει όλα τα συστατικά μιας ζουμερής πλοκής, από έναν φιλόδοξο δισεκατομμυριούχο έως μυστηριώδεις Σαουδάραβες επενδυτές και ακόμη και μια cameo εμφάνιση του γαμπρού του προέδρου. Καθώς το στούντιο ζυγίζει τις επιλογές του, αναμένεται να έχουμε εβδομάδες διασκέδασης.

Η πώληση υπόσχεται να ταράξει τον πόλεμο του streaming, στον οποίο τα στούντιο του Χόλιγουντ μάχονται για συνδρομητές. Η Paramount, ένα μικρό στούντιο, επιθυμεί να μεγαλώσει για να ανταγωνιστεί τους μεγάλους. Η Netflix, που βρίσκεται πολύ μπροστά, θέλει περισσότερο περιεχόμενο για την τεράστια βιβλιοθήκη της. Αλλά η εστίαση στον πόλεμο του streaming παραβλέπει μια μεγαλύτερη ιστορία λέει ο Economist.

Παρά τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανήσει τα στούντιο για νέες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια, το κοινό αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας περιεχόμενο που δεν παράγεται στο Χόλιγουντ, αλλά συχνά από ερασιτέχνες.

Η πιο δημοφιλής πηγή ψυχαγωγίας μέσω βίντεο στην Αμερική δεν είναι η Warner Bros ή οποιαδήποτε από τις ανταγωνίστριες εταιρείες της, αλλά το YouTube. Η πλατφόρμα που ανήκει στην Google αντιπροσωπεύει το 28% του streaming στις τηλεοράσεις στην Αμερική, έναντι του 19% της Netflix. Και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τις ώρες που αφιερώνουμε στο scrolling στο κινητό μας.

Το YouTube έχει κάνει τεράστια ζημιά στις πλατφόρμες streaming

Οι μεγαλοπαράγοντες του Χόλιγουντ ισχυρίζονται ότι η δουλειά τους είναι διαφορετική από τα πρόχειρα βίντεο που δημιουργούνται για να τα βλέπεις ενώ είσαι στην τουαλέτα. Έχουν δίκιο, αλλά η διαφορά μειώνεται. Ας εξετάσουμε πρώτα την τεχνολογία.

Οι κοινωνικές πλατφόρμες είναι κατάλληλες για οθόνες κινητών, αλλά τα βίντεό τους προβάλλονται όλο και περισσότερο στην τηλεόραση: οι Αμερικανοί περνούν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας YouTube στην τηλεόραση παρά στα κινητά τους.

Ταυτόχρονα, το Χόλιγουντ βασίζεται λιγότερο στους κινηματογράφους και περισσότερο στην τηλεόραση, και μετακινείται σε ακόμα μικρότερες οθόνες. Σε φτωχές χώρες, όπου οι θεατές είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν βίντεο μεγάλης διάρκειας στα κινητά τους, προσφέρουν προγράμματα μόνο για κινητά.

Δεύτερον, τα επιχειρηματικά μοντέλα συγκλίνουν. Καθώς οι πλατφόρμες streaming αναζητούν νέο κοινό, προχωρούν πέρα από τις συνδρομές και εισέρχονται στον χώρο της διαφήμισης, που κάποτε ήταν το πεδίο των κοινωνικών μέσων. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές πλατφόρμες προωθούν τις συνδρομές.

Τα πακέτα YouTube χωρίς διαφημίσεις (που περιλαμβάνουν μουσική) έχουν περισσότερους από 125 εκατ. συνδρομητές, περίπου όσους και η Warner Bros.

H κοινωνική δικτύωση μπαίνει στις πλατφόρμες

Ο τρίτος τομέας αλληλεπικάλυψης είναι ο πιο αμφισβητούμενος: το περιεχόμενο. Οι πλατφόρμες streaming υιοθετούν μορφές που έχουν γίνει δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Amazon Prime Video έχει μια σειρά με πρωταγωνιστή τον MrBeast, τον μεγαλύτερο σταρ του YouTube. Το Netflix σχεδιάζει να προβάλλει βίντεο podcast από το Spotify.

Κινέζικα στούντιο παράγουν «μικροδράματα», επεισόδια διάρκειας δύο λεπτών σε σειρές 90 επεισοδίων. Εν τω μεταξύ, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν όλο και περισσότερο περιεχόμενο που μοιάζει με τηλεοπτικό. Τα chat shows του YouTube, όπως το «Chicken Shop Date», κλέβουν το κοινό από το παραδοσιακό format των late-night TV εκπομπών με καλεσμένους σε καναπέ, και τώρα κλέβουν και τους καλεσμένους πρώτης κατηγορίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των επαγγελματικών και των ερασιτεχνικών οπτικών εφέ και καθιστά διαθέσιμα σε όλους πράγματα όπως η μεταγλώττιση σε ξένες γλώσσες.

Οι επαγγελματικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κοινωνικά κανάλια για τη διανομή τους (μπορείτε να βρείτε βίντεο του Economist στο TikTok και σε παρόμοια μέσα).

Όποιος και να πάρει τη Warner, δεν θα έχει κερδίσει τον πόλεμο

Αυτό το νέο ανταγωνιστικό τοπίο σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση των μονοπωλίων δεν πρέπει να αποκλείσουν τη Netflix από τον αγώνα για τη Warner, όπως υποστηρίζουν πολλοί στο Χόλιγουντ. Μπορεί να είναι κυρίαρχη στον τομέα του streaming, αλλά σύμφωνα με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, είναι ένας μικρότερος παίκτης. Για τον ίδιο λόγο, η Paramount είναι ισχυρότερη από ό,τι φαίνεται.

Μπορεί να είναι μόνο ένας δευτερεύων παίκτης στο Χόλιγουντ, αλλά η οικογένεια Ellison, που την ελέγχει και υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ονομαστεί από τον πρόεδρο ως μέρος μιας ομάδας που θα διαχειρίζεται την υποσχεθείσα αμερικανική έκδοση του TikTok. Η συμμετοχή τους τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης υπόσχεται να τους κάνει επίσης ισχυρούς.

Το Χόλιγουντ ισχυρίζεται ότι το premium περιεχόμενό του θα επικρατήσει σε αυτόν τον νέο πόλεμο. Οι προσφορές για την Warner, που αντανακλούν την υψηλή αποτίμηση του καταλόγου των παλαιότερων ταινιών της και της πνευματικής της ιδιοκτησίας, υποδηλώνουν ότι οι επαγγελματίες επενδύουν τα χρήματά τους εκεί που πιστεύουν.

Όποιος όμως κερδίσει τη μάχη για την Warner, θα αντιμετωπίσει έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο μέλλον.

googlenews

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 13.12.25

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Δεκαεπτά προσωπικότητες που εκπροσωπούν την ελληνική ναυτιλία στην Lloyd’s List 2025 με τους 100 πιο επιδραστικούς ναυτιλιακούς παράγοντες του πλανήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
